https://ria.ru/20230501/lep-1868957740.html

В Ленинградской области возбудили уголовное дело после подрыва ЛЭП

В Ленинградской области возбудили уголовное дело после подрыва ЛЭП - РИА Новости, 01.05.2023

В Ленинградской области возбудили уголовное дело после подрыва ЛЭП

Уголовное дело по статьям о диверсии и о незаконном обороте взрывных устройств возбуждено после подрыв опоры линии электропередачи в Гатчинском районе... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T12:13

2023-05-01T12:13

2023-05-01T12:21

происшествия

ленинградская область

специальная военная операция на украине

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Уголовное дело по статьям о диверсии и о незаконном обороте взрывных устройств возбуждено после подрыв опоры линии электропередачи в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Дрозденко ранее сообщил, что около полуночи в понедельник на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач. На второй опоре был обнаружен неизвестный предмет, позже взрывотехники сняли и разминировали заряд со взрывателем. Инцидент не повлиял на электроснабжение потребителей, уточнил глава региона."По факту подрыва опоры ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района следственной службой УФСБ России по СПб и ЛО возбуждено уголовное дело по статье 281 (диверсия), 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК РФ", - написал губернатор Ленобласти в своем Telegram-канал.По его словам, в настоящее время следователи ФСБ вместе с экспертами проводят "детальный осмотр" места происшествия."Оперативные службы ФСБ и МВД при координации прокуратуры региона проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению преступников", - добавил глава Ленобласти.

https://ria.ru/20230501/vzryv-1868952661.html

ленинградская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ленинградская область