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В Ленинградской области возбудили уголовное дело после подрыва ЛЭП - РИА Новости, 01.05.2023
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12:13 01.05.2023 (обновлено: 12:21 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/lep-1868957740.html
В Ленинградской области возбудили уголовное дело после подрыва ЛЭП
В Ленинградской области возбудили уголовное дело после подрыва ЛЭП - РИА Новости, 01.05.2023
В Ленинградской области возбудили уголовное дело после подрыва ЛЭП
Уголовное дело по статьям о диверсии и о незаконном обороте взрывных устройств возбуждено после подрыв опоры линии электропередачи в Гатчинском районе... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T12:13
2023-05-01T12:21
происшествия
ленинградская область
специальная военная операция на украине
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Уголовное дело по статьям о диверсии и о незаконном обороте взрывных устройств возбуждено после подрыв опоры линии электропередачи в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Дрозденко ранее сообщил, что около полуночи в понедельник на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач. На второй опоре был обнаружен неизвестный предмет, позже взрывотехники сняли и разминировали заряд со взрывателем. Инцидент не повлиял на электроснабжение потребителей, уточнил глава региона."По факту подрыва опоры ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района следственной службой УФСБ России по СПб и ЛО возбуждено уголовное дело по статье 281 (диверсия), 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК РФ", - написал губернатор Ленобласти в своем Telegram-канал.По его словам, в настоящее время следователи ФСБ вместе с экспертами проводят "детальный осмотр" места происшествия."Оперативные службы ФСБ и МВД при координации прокуратуры региона проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению преступников", - добавил глава Ленобласти.
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происшествия, ленинградская область
Происшествия, Ленинградская область, Специальная военная операция на Украине
В Ленинградской области возбудили уголовное дело после подрыва ЛЭП

В Ленинградской области возбудили уголовное дело о диверсии после подрыва ЛЭП

© Фото : Александр ДроZденко / TelegramПодорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области
Подорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© Фото : Александр ДроZденко / Telegram
Подорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Уголовное дело по статьям о диверсии и о незаконном обороте взрывных устройств возбуждено после подрыв опоры линии электропередачи в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Дрозденко ранее сообщил, что около полуночи в понедельник на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач. На второй опоре был обнаружен неизвестный предмет, позже взрывотехники сняли и разминировали заряд со взрывателем. Инцидент не повлиял на электроснабжение потребителей, уточнил глава региона.
"По факту подрыва опоры ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района следственной службой УФСБ России по СПб и ЛО возбуждено уголовное дело по статье 281 (диверсия), 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК РФ", - написал губернатор Ленобласти в своем Telegram-канал.
По его словам, в настоящее время следователи ФСБ вместе с экспертами проводят "детальный осмотр" места происшествия.
"Оперативные службы ФСБ и МВД при координации прокуратуры региона проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению преступников", - добавил глава Ленобласти.
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