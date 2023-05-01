https://ria.ru/20230501/lep-1868950602.html
В Ленинградской области проведут проверку после подрыва опоры ЛЭП
В Ленинградской области проведут проверку после подрыва опоры ЛЭП - РИА Новости, 01.05.2023
В Ленинградской области проведут проверку после подрыва опоры ЛЭП
Прокуратура организовала проверку по факту обрушения опоры ЛЭП из-за взрыва в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба региона. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T11:18
2023-05-01T11:18
2023-05-01T11:18
происшествия
гатчинский район
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту обрушения опоры ЛЭП из-за взрыва в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба региона. "По предварительным данным, в Гатчинском районе Ленинградской области сегодня ночью произошло обрушение ЛЭП в связи со взрывом неустановленного вещества в непосредственной близости от объекта электрической сети. Руководство прокуратуры региона на месте происшествия координирует работу следственных, оперативных органов и аварийных служб", - сообщает пресс-служба прокуратуры. Ранее о подрыве опоры линии электропередачи в Гатчинском районе Ленинградской области сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его информации, около полуночи в понедельник на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач. На второй опоре был обнаружен неизвестный предмет, позже взрывотехники сняли и разминировали заряд со взрывателем. Инцидент не повлиял на электроснабжение потребителей, уточнил глава региона.
https://ria.ru/20230501/podryv-1868937960.html
гатчинский район
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, гатчинский район, ленинградская область, александр дрозденко
Происшествия, Гатчинский район, Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Ленинградской области проведут проверку после подрыва опоры ЛЭП
В Ленинградской области проведут проверку после обрушения опоры ЛЭП из-за взрыва