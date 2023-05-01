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В Ленинградской области проведут проверку после подрыва опоры ЛЭП - РИА Новости, 01.05.2023
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11:18 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/lep-1868950602.html
В Ленинградской области проведут проверку после подрыва опоры ЛЭП
В Ленинградской области проведут проверку после подрыва опоры ЛЭП - РИА Новости, 01.05.2023
В Ленинградской области проведут проверку после подрыва опоры ЛЭП
Прокуратура организовала проверку по факту обрушения опоры ЛЭП из-за взрыва в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба региона. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T11:18
2023-05-01T11:18
происшествия
гатчинский район
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту обрушения опоры ЛЭП из-за взрыва в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба региона. "По предварительным данным, в Гатчинском районе Ленинградской области сегодня ночью произошло обрушение ЛЭП в связи со взрывом неустановленного вещества в непосредственной близости от объекта электрической сети. Руководство прокуратуры региона на месте происшествия координирует работу следственных, оперативных органов и аварийных служб", - сообщает пресс-служба прокуратуры. Ранее о подрыве опоры линии электропередачи в Гатчинском районе Ленинградской области сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его информации, около полуночи в понедельник на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач. На второй опоре был обнаружен неизвестный предмет, позже взрывотехники сняли и разминировали заряд со взрывателем. Инцидент не повлиял на электроснабжение потребителей, уточнил глава региона.
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гатчинский район
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происшествия, гатчинский район, ленинградская область, александр дрозденко
Происшествия, Гатчинский район, Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Ленинградской области проведут проверку после подрыва опоры ЛЭП

В Ленинградской области проведут проверку после обрушения опоры ЛЭП из-за взрыва

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту обрушения опоры ЛЭП из-за взрыва в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба региона.
"По предварительным данным, в Гатчинском районе Ленинградской области сегодня ночью произошло обрушение ЛЭП в связи со взрывом неустановленного вещества в непосредственной близости от объекта электрической сети. Руководство прокуратуры региона на месте происшествия координирует работу следственных, оперативных органов и аварийных служб", - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Ранее о подрыве опоры линии электропередачи в Гатчинском районе Ленинградской области сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его информации, около полуночи в понедельник на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач. На второй опоре был обнаружен неизвестный предмет, позже взрывотехники сняли и разминировали заряд со взрывателем. Инцидент не повлиял на электроснабжение потребителей, уточнил глава региона.
Подорванная опора ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
В Ленинградской области ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП
Вчера, 09:43
 
ПроисшествияГатчинский районЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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