https://ria.ru/20230501/lep-1868950602.html

В Ленинградской области проведут проверку после подрыва опоры ЛЭП

В Ленинградской области проведут проверку после подрыва опоры ЛЭП - РИА Новости, 01.05.2023

В Ленинградской области проведут проверку после подрыва опоры ЛЭП

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения опоры ЛЭП из-за взрыва в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба региона. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T11:18

2023-05-01T11:18

2023-05-01T11:18

происшествия

гатчинский район

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту обрушения опоры ЛЭП из-за взрыва в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба региона. "По предварительным данным, в Гатчинском районе Ленинградской области сегодня ночью произошло обрушение ЛЭП в связи со взрывом неустановленного вещества в непосредственной близости от объекта электрической сети. Руководство прокуратуры региона на месте происшествия координирует работу следственных, оперативных органов и аварийных служб", - сообщает пресс-служба прокуратуры. Ранее о подрыве опоры линии электропередачи в Гатчинском районе Ленинградской области сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его информации, около полуночи в понедельник на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач. На второй опоре был обнаружен неизвестный предмет, позже взрывотехники сняли и разминировали заряд со взрывателем. Инцидент не повлиял на электроснабжение потребителей, уточнил глава региона.

https://ria.ru/20230501/podryv-1868937960.html

гатчинский район

ленинградская область

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Варвара Скокшина

происшествия, гатчинский район, ленинградская область, александр дрозденко