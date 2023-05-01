Рейтинг@Mail.ru
Автомобили Lada подорожали в среднем на два процента - РИА Новости, 01.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:44 01.05.2023 (обновлено: 07:17 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/lada-1868918350.html
Автомобили Lada подорожали в среднем на два процента
Автомобили Lada подорожали в среднем на два процента - РИА Новости, 01.05.2023
Автомобили Lada подорожали в среднем на два процента
"АвтоВАЗ" с 1 мая повысил цены на ряд моделей Lada в среднем на 2%, в частности, подорожали почти все машины семейства Lada Granta, следует из обновленного... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T02:44
2023-05-01T07:17
экономика
авто
тольятти
ижевск
санкт-петербург
максим соколов
автоваз
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775822959_0:47:3076:1777_1920x0_80_0_0_d75e938a2bb048caaafd48194418f950.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости/Прайм. "АвтоВАЗ" с 1 мая повысил цены на ряд моделей Lada в среднем на 2%, в частности, подорожали почти все машины семейства Lada Granta, следует из обновленного прайс-листа на официальном сайте автопроизводителя. Теперь базовая комплектация Lada Granta стоит от 692 300 тысяч (+2%). Начальный ценник изменился и у Granta лифтбек - до 722 300 тысяч (+3,4%), Granta универсал - до 719 300 тысяч (+2%), Granta Cross - до 837 900 тысяч (+2,3%) и Granta Drive Active - до 827 900 (+2,2%). При этом стоимость Granta хэтчбэк осталась неизменной - 778 500 тысяч. В частности, базовая комплектация Niva Travel подорожала до 1 042 900 (2,8%). Про повышение цен сообщал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в конце апреля, уточнив, что по итогам 2023 года подорожание моделей бренда не превысит уровень инфляции. Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, она ожидается на уровне 5,3%. Это второе повышение цен на Lada в этом году. В прошлый раз стоимость на них повышалась в марте - также в среднем на 2%. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (минус 46% к 2021 году).
https://ria.ru/20230425/avtovaz-1867668318.html
https://ria.ru/20230428/vesta-1868400245.html
тольятти
ижевск
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775822959_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f33314c17d3f051808f06cde4eecb4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, тольятти, ижевск, санкт-петербург, максим соколов, автоваз, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), lada vesta
Экономика, Авто, Тольятти, Ижевск, Санкт-Петербург, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Lada Vesta
Автомобили Lada подорожали в среднем на два процента

"АвтоВАЗ": автомобили Lada подорожали в России в среднем на два процента

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости/Прайм. "АвтоВАЗ" с 1 мая повысил цены на ряд моделей Lada в среднем на 2%, в частности, подорожали почти все машины семейства Lada Granta, следует из обновленного прайс-листа на официальном сайте автопроизводителя.
Теперь базовая комплектация Lada Granta стоит от 692 300 тысяч (+2%). Начальный ценник изменился и у Granta лифтбек - до 722 300 тысяч (+3,4%), Granta универсал - до 719 300 тысяч (+2%), Granta Cross - до 837 900 тысяч (+2,3%) и Granta Drive Active - до 827 900 (+2,2%). При этом стоимость Granta хэтчбэк осталась неизменной - 778 500 тысяч.
Автомобиль Lada Vesta SW Cross - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
"АвтоВАЗ" введет предельные цены на продажу Lada в дилерской сети
25 апреля, 17:16
В частности, базовая комплектация Niva Travel подорожала до 1 042 900 (2,8%).
Про повышение цен сообщал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в конце апреля, уточнив, что по итогам 2023 года подорожание моделей бренда не превысит уровень инфляции. Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, она ожидается на уровне 5,3%.
Это второе повышение цен на Lada в этом году. В прошлый раз стоимость на них повышалась в марте - также в среднем на 2%.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (минус 46% к 2021 году).
Обновленная Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
"АвтоВАЗ" объявит цены на Lada Vesta NG в начале мая
28 апреля, 11:49
 
ЭкономикаАвтоТольяттиИжевскСанкт-ПетербургМаксим СоколовАвтоВАЗМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Lada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала