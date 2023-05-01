https://ria.ru/20230501/lada-1868918350.html

Автомобили Lada подорожали в среднем на два процента

Автомобили Lada подорожали в среднем на два процента - РИА Новости, 01.05.2023

Автомобили Lada подорожали в среднем на два процента

"АвтоВАЗ" с 1 мая повысил цены на ряд моделей Lada в среднем на 2%, в частности, подорожали почти все машины семейства Lada Granta, следует из обновленного... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T02:44

2023-05-01T02:44

2023-05-01T07:17

экономика

авто

тольятти

ижевск

санкт-петербург

максим соколов

автоваз

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости/Прайм. "АвтоВАЗ" с 1 мая повысил цены на ряд моделей Lada в среднем на 2%, в частности, подорожали почти все машины семейства Lada Granta, следует из обновленного прайс-листа на официальном сайте автопроизводителя. Теперь базовая комплектация Lada Granta стоит от 692 300 тысяч (+2%). Начальный ценник изменился и у Granta лифтбек - до 722 300 тысяч (+3,4%), Granta универсал - до 719 300 тысяч (+2%), Granta Cross - до 837 900 тысяч (+2,3%) и Granta Drive Active - до 827 900 (+2,2%). При этом стоимость Granta хэтчбэк осталась неизменной - 778 500 тысяч. В частности, базовая комплектация Niva Travel подорожала до 1 042 900 (2,8%). Про повышение цен сообщал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в конце апреля, уточнив, что по итогам 2023 года подорожание моделей бренда не превысит уровень инфляции. Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, она ожидается на уровне 5,3%. Это второе повышение цен на Lada в этом году. В прошлый раз стоимость на них повышалась в марте - также в среднем на 2%. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (минус 46% к 2021 году).

https://ria.ru/20230425/avtovaz-1867668318.html

https://ria.ru/20230428/vesta-1868400245.html

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экономика, авто, тольятти, ижевск, санкт-петербург, максим соколов, автоваз, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), lada vesta