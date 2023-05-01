https://ria.ru/20230501/kuba-1868934075.html

Слуцкий анонсировал продолжение диалога с кубинскими коллегами

Слуцкий анонсировал продолжение диалога с кубинскими коллегами - РИА Новости, 01.05.2023

Слуцкий анонсировал продолжение диалога с кубинскими коллегами

Формат комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальной ассамблеей народной власти Кубы очень плодотворный, контакты с кубинскими коллегами продолжатся... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T09:16

2023-05-01T09:16

2023-05-01T09:16

куба

россия

латинская америка

леонид слуцкий (политик)

василий пискарев

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Формат комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальной ассамблеей народной власти Кубы очень плодотворный, контакты с кубинскими коллегами продолжатся в ближайшее время, в том числе в рамках международной парламентской конференции "Россия — Латинская Америка", сообщил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил, что проведение международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка" запланировано с 30 сентября по 2 октября, а также пригласил спикера парламента Кубы. Ранее с инициативой о проведении саммита "Россия - Латинская Америка" выступил Слуцкий. "Формат такой комиссии очень плодотворный, работа будет продолжаться, кроме того контакты будут продолжаться и в рамках конференции "Россия — Латинская Америка… Уверен, что этот диалог продолжится в самое ближайшее время, как и в двустороннем формате на рабочем уровне, так и на других площадках, включая предстоящую межпарламентскую конференцию.", — сказал Слуцкий журналистам. Слуцкий отметил, что участие представителей министерств в заседании комиссии "позволяет говорить о том, что все договоренности, выработанные в рамках комиссии, будут эффективно реализованы не только на уровне законодательной, но и исполнительной власти". Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в свою очередь отметил, что кубинская сторона поддержала инициативы по противодействию иностранному вмешательству. "У нас был конструктивный диалог, который позволил нам обменяться лучшими практиками в вопросах защиты суверенитета", — сказал Пискарев. По его словам, со стороны кубинского парламента, руководство комитета по безопасности изъявило желание приехать в Москву для продолжения коммуникаций. "Очень большая заинтересованность в обмене лучшими практиками", — отметил Пискарев. Глава комитета ГД по энергетике Павел Завальный заявил, что Россия должна помочь Кубе решить проблемы в энергетическом секторе. Он добавил, что есть все условия для исполнения достигнутых договоренностей, "есть понимание ситуации, проблем, и есть решение, которое нужно принять для того, чтобы эту проблему решить". "Это инвестиции в энергетику с нашей стороны. Учитывая сегодняшнюю себестоимость производства электроэнергии на Кубе, это окупаемые проекты, кубинская сторона это понимает", — рассказал Завальный. Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников рассказал журналистам, что в ходе первого заседания межпарламентской комиссии по Госдумы и Национальной ассамблеи Кубы были представлены "дорожные карты" по взаимодействию по 6 направлениям. По его словам, к этим направлениям относятся туризм, энергетика, финансы и инвестиции, сельское хозяйство, образование и законодательное регулирование в сфере безопасности и противодействия санкциям. Первый замглавы комитета ГД по экономической политике Надежда Школкина отметила, что сейчас уровень двусторонних торгово-экономических отношений Кубы и России не отвечает потенциалу экономик двух государств. По ее словам, данную ситуацию может изменить конструктивный подход сторон в кредитно-финансовой сфере и платежной системе. "Полагаем, необходимо предпринимать практические шаги по укреплению двусторонних торгово-экономических связей", — отметила Школкина. Делегация Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным 29 апреля посетила Кубу с официальным визитом.

https://ria.ru/20230423/kuba-1867140960.html

https://ria.ru/20230421/kuba-1866781445.html

https://ria.ru/20230421/komissiya-1866967903.html

куба

россия

латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

куба, россия, латинская америка, леонид слуцкий (политик), василий пискарев, вячеслав володин, госдума рф