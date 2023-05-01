https://ria.ru/20230501/kprf-1868968342.html

КПРФ провели патриотический митинг

КПРФ провели патриотический митинг - РИА Новости, 01.05.2023

КПРФ провели патриотический митинг

В День международной солидарности трудящихся депутаты фракции КПРФ в Госдуме провели в формате патриотического митинга встречу с избирателями в Москве около... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T13:46

2023-05-01T13:46

2023-05-01T13:53

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В День международной солидарности трудящихся депутаты фракции КПРФ в Госдуме провели в формате патриотического митинга встречу с избирателями в Москве около памятника Карлу Марксу. "Дорогие товарищи, друзья, от души вас поздравляю со славным праздником. Главным оружием трудового народа всегда была солидарность", - поздравил с праздником присутствующих лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Как отметил Зюганов, от Дальнего Востока до Калининграда проводятся возложения и митинги солидарности. Также депутат Владимир Исаков отметил, что по всей России сегодня проходят "красные марши от небольших районов, посёлков до крупных городов". Зюганов подчеркнул, что прежде всего нужно призывать к солидарности в борьбе с фашизмом, а вторая солидарность - геополитическая, без которой "трудно бороться и трудно побеждать". В ходе встречи депутаты обсудили с присутствующими идейное содержание Первомая, а также заявили о поддержке партией спецоперации. Депутаты дали оценку действиям правительства по осуществлению внутренней политики России, и рассказали о практической работе, проводимой депутатами фракций, и законодательных инициативах КПРФ. В ходе встречи также Зюганов вручил партийные билеты новым членам КПРФ. Депутат Нина Останина, выступая, затронула тему детского труда. "Самое главное для нас сегодня объединиться в борьбе за социальную справедливость и восстановление своих прав в защиту наших детей", - сказала она. Также в ходе встречи была принята резолюция встречи депутатов фракции КПРФ, посвящённая Дню международной солидарности трудящихся. После депутаты во главе с лидером КПРФ возложили цветы к памятнику Карла Маркса. В митинге приняли участие депутаты Нина Останина, Казбек Тайсаев, Юрий Афонин, Александр Ющенко, Владимир Кашин, Сергей Обухов и другие. В 2022 году КПРФ во время майских праздников проводила митинги и демонстрации в России, акции были посвящены правам и интересам трудящихся.

https://ria.ru/20230422/miting-1867077939.html

https://ria.ru/20230501/pervomay-1868213308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, москва, дальний восток, владимир кашин, карл маркс, госдума рф, кпрф, геннадий зюганов, праздник весны и труда