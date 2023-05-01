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КПРФ провели патриотический митинг - РИА Новости, 01.05.2023
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13:46 01.05.2023 (обновлено: 13:53 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/kprf-1868968342.html
КПРФ провели патриотический митинг
КПРФ провели патриотический митинг - РИА Новости, 01.05.2023
КПРФ провели патриотический митинг
В День международной солидарности трудящихся депутаты фракции КПРФ в Госдуме провели в формате патриотического митинга встречу с избирателями в Москве около... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T13:46
2023-05-01T13:53
политика
россия
москва
дальний восток
владимир кашин
карл маркс
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В День международной солидарности трудящихся депутаты фракции КПРФ в Госдуме провели в формате патриотического митинга встречу с избирателями в Москве около памятника Карлу Марксу. "Дорогие товарищи, друзья, от души вас поздравляю со славным праздником. Главным оружием трудового народа всегда была солидарность", - поздравил с праздником присутствующих лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Как отметил Зюганов, от Дальнего Востока до Калининграда проводятся возложения и митинги солидарности. Также депутат Владимир Исаков отметил, что по всей России сегодня проходят "красные марши от небольших районов, посёлков до крупных городов". Зюганов подчеркнул, что прежде всего нужно призывать к солидарности в борьбе с фашизмом, а вторая солидарность - геополитическая, без которой "трудно бороться и трудно побеждать". В ходе встречи депутаты обсудили с присутствующими идейное содержание Первомая, а также заявили о поддержке партией спецоперации. Депутаты дали оценку действиям правительства по осуществлению внутренней политики России, и рассказали о практической работе, проводимой депутатами фракций, и законодательных инициативах КПРФ. В ходе встречи также Зюганов вручил партийные билеты новым членам КПРФ. Депутат Нина Останина, выступая, затронула тему детского труда. "Самое главное для нас сегодня объединиться в борьбе за социальную справедливость и восстановление своих прав в защиту наших детей", - сказала она. Также в ходе встречи была принята резолюция встречи депутатов фракции КПРФ, посвящённая Дню международной солидарности трудящихся. После депутаты во главе с лидером КПРФ возложили цветы к памятнику Карла Маркса. В митинге приняли участие депутаты Нина Останина, Казбек Тайсаев, Юрий Афонин, Александр Ющенко, Владимир Кашин, Сергей Обухов и другие. В 2022 году КПРФ во время майских праздников проводила митинги и демонстрации в России, акции были посвящены правам и интересам трудящихся.
https://ria.ru/20230422/miting-1867077939.html
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политика, россия, москва, дальний восток, владимир кашин, карл маркс, госдума рф, кпрф, геннадий зюганов, праздник весны и труда
Политика, Россия, Москва, Дальний Восток, Владимир Кашин, Карл Маркс, Госдума РФ, КПРФ, Геннадий Зюганов, Праздник Весны и Труда
КПРФ провели патриотический митинг

КПРФ провела Первомай, встретившись с избирателями в формате патриотического митинга

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСторонники КПРФ на патриотическом митинге, посвященном Дню международной солидарности трудящихся, у памятника Карлу Марксу на Театральной площади в Москве
Сторонники КПРФ на патриотическом митинге, посвященном Дню международной солидарности трудящихся, у памятника Карлу Марксу на Театральной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сторонники КПРФ на патриотическом митинге, посвященном Дню международной солидарности трудящихся, у памятника Карлу Марксу на Театральной площади в Москве
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В День международной солидарности трудящихся депутаты фракции КПРФ в Госдуме провели в формате патриотического митинга встречу с избирателями в Москве около памятника Карлу Марксу.
"Дорогие товарищи, друзья, от души вас поздравляю со славным праздником. Главным оружием трудового народа всегда была солидарность", - поздравил с праздником присутствующих лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
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Как отметил Зюганов, от Дальнего Востока до Калининграда проводятся возложения и митинги солидарности. Также депутат Владимир Исаков отметил, что по всей России сегодня проходят "красные марши от небольших районов, посёлков до крупных городов".
Зюганов подчеркнул, что прежде всего нужно призывать к солидарности в борьбе с фашизмом, а вторая солидарность - геополитическая, без которой "трудно бороться и трудно побеждать".
В ходе встречи депутаты обсудили с присутствующими идейное содержание Первомая, а также заявили о поддержке партией спецоперации. Депутаты дали оценку действиям правительства по осуществлению внутренней политики России, и рассказали о практической работе, проводимой депутатами фракций, и законодательных инициативах КПРФ.
«
"В Государственной Думе наша фракция... делает всё для того, чтобы идея первого мая в борьбе за справедливость, в борьбе за интересы трудового народа были постоянно в нашей повестке", - сказал депутат Госдумы Владимир Кашин.
В ходе встречи также Зюганов вручил партийные билеты новым членам КПРФ.
Депутат Нина Останина, выступая, затронула тему детского труда. "Самое главное для нас сегодня объединиться в борьбе за социальную справедливость и восстановление своих прав в защиту наших детей", - сказала она.
Также в ходе встречи была принята резолюция встречи депутатов фракции КПРФ, посвящённая Дню международной солидарности трудящихся. После депутаты во главе с лидером КПРФ возложили цветы к памятнику Карла Маркса. В митинге приняли участие депутаты Нина Останина, Казбек Тайсаев, Юрий Афонин, Александр Ющенко, Владимир Кашин, Сергей Обухов и другие.
В 2022 году КПРФ во время майских праздников проводила митинги и демонстрации в России, акции были посвящены правам и интересам трудящихся.
Участники демонстрации в День международной солидарности трудящихся, 1987 год - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Посвященный труду и весне: Первомай в фотографиях
Вчера, 09:00
 
ПолитикаРоссияМоскваДальний ВостокВладимир КашинКарл МарксГосдума РФКПРФГеннадий ЗюгановПраздник Весны и Труда
 
 
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