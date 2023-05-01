https://ria.ru/20230501/konstitutsiya-1868934304.html

Проект новой конституции Узбекистана поддержали 90 процентов голосовавших

Проект новой конституции Узбекистана поддержали 90 процентов голосовавших - РИА Новости, 01.05.2023

Проект новой конституции Узбекистана поддержали 90 процентов голосовавших

Проект закона о конституции Узбекистана в новой редакции на референдуме поддержали 90,2% или 15,034 миллиона человек, принявших участие в голосовании, сообщил в РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T09:18

2023-05-01T09:18

2023-05-01T16:21

узбекистан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868825007_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_ef235d00e70b443b567cbd559800c675.jpg

ТАШКЕНТ, 1 мая – РИА Новости. Проект закона о конституции Узбекистана в новой редакции на референдуме поддержали 90,2% или 15,034 миллиона человек, принявших участие в голосовании, сообщил в понедельник председатель Центральной избирательной комиссии республики Зайниддин Низамходжаев.Конституционный референдум в Узбекистане состоялся 30 апреля. Центризбирком ранее сообщал, что явка на плебисците составила 84,54% от общего списка избирателей, законопроект предварительно поддержали 90,21% проголосовавших."За принятие закона "О конституции Республики Узбекистан" проголосовали 90,2% или 15 034 608 граждан, принявших участие в голосовании", - сказал Низамходжаев в ходе онлайн-заседания ЦИК, подводя окончательные итоги голосования.По его данным, против проекта закон проголосовали 9,35% или 1 558 817 избирателей, количество бюллетеней, признанных недействительными, составило 73 672 единиц (0,44%). По уточненным данным ЦИК, явка на плебисцит составила 84,5%, или 16 667 097 граждан Узбекистана, в том числе, 611 320 – досрочно."В целом, если учесть, что по республике вели деятельность 10 758 участков, то участки, на которых наблюдались недостатки в процессе референдума, не составляют и одной десятой процента", - добавил Низамходжаев. Он напомнил, что из-за фактов вброса бюллетеней при голосовании аннулированы результаты на трех участках.В соответствии с законом "О референдуме", решение на плебисците признается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании. После его принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования ЦИК итогов референдума, это должно произойти в течение десяти дней после голосования.Действующая конституция была принята в 1992 году, за прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз. В новую редакцию конституции планируется внести еще 27 статей, таким образом, их общее число увеличивается со 128 до 155, вместе с поправками конституция обновится на 65%. Среди поправок - пункт о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет. Кроме того, проект конституционного закона позволяет действующему президенту Шавкату Мирзиееву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.Среди вносимых изменений - пункт о сокращении численности сенаторов со 100 до 65, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. В конституцию впервые включается отдельная глава об институтах гражданского общества и о гарантиях их деятельности. Поправки также закрепляют полномочия нижней палаты парламента по контролю за исполнением государственного бюджета и рассмотрения отчета счетной палаты.

https://ria.ru/20230321/uzbekistan-1859531111.html

https://ria.ru/20230430/uzbekistan-1868845516.html

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

узбекистан, в мире