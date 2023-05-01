https://ria.ru/20230501/konstitutsiya-1868934304.html
Проект новой конституции Узбекистана поддержали 90 процентов голосовавших
Проект новой конституции Узбекистана поддержали 90 процентов голосовавших - РИА Новости, 01.05.2023
Проект новой конституции Узбекистана поддержали 90 процентов голосовавших
Проект закона о конституции Узбекистана в новой редакции на референдуме поддержали 90,2% или 15,034 миллиона человек, принявших участие в голосовании, сообщил в РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T09:18
2023-05-01T09:18
2023-05-01T16:21
узбекистан
в мире
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ТАШКЕНТ, 1 мая – РИА Новости. Проект закона о конституции Узбекистана в новой редакции на референдуме поддержали 90,2% или 15,034 миллиона человек, принявших участие в голосовании, сообщил в понедельник председатель Центральной избирательной комиссии республики Зайниддин Низамходжаев.Конституционный референдум в Узбекистане состоялся 30 апреля. Центризбирком ранее сообщал, что явка на плебисците составила 84,54% от общего списка избирателей, законопроект предварительно поддержали 90,21% проголосовавших."За принятие закона "О конституции Республики Узбекистан" проголосовали 90,2% или 15 034 608 граждан, принявших участие в голосовании", - сказал Низамходжаев в ходе онлайн-заседания ЦИК, подводя окончательные итоги голосования.По его данным, против проекта закон проголосовали 9,35% или 1 558 817 избирателей, количество бюллетеней, признанных недействительными, составило 73 672 единиц (0,44%). По уточненным данным ЦИК, явка на плебисцит составила 84,5%, или 16 667 097 граждан Узбекистана, в том числе, 611 320 – досрочно."В целом, если учесть, что по республике вели деятельность 10 758 участков, то участки, на которых наблюдались недостатки в процессе референдума, не составляют и одной десятой процента", - добавил Низамходжаев. Он напомнил, что из-за фактов вброса бюллетеней при голосовании аннулированы результаты на трех участках.В соответствии с законом "О референдуме", решение на плебисците признается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании. После его принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования ЦИК итогов референдума, это должно произойти в течение десяти дней после голосования.Действующая конституция была принята в 1992 году, за прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз. В новую редакцию конституции планируется внести еще 27 статей, таким образом, их общее число увеличивается со 128 до 155, вместе с поправками конституция обновится на 65%. Среди поправок - пункт о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет. Кроме того, проект конституционного закона позволяет действующему президенту Шавкату Мирзиееву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.Среди вносимых изменений - пункт о сокращении численности сенаторов со 100 до 65, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. В конституцию впервые включается отдельная глава об институтах гражданского общества и о гарантиях их деятельности. Поправки также закрепляют полномочия нижней палаты парламента по контролю за исполнением государственного бюджета и рассмотрения отчета счетной палаты.
https://ria.ru/20230321/uzbekistan-1859531111.html
https://ria.ru/20230430/uzbekistan-1868845516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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узбекистан, в мире
Проект новой конституции Узбекистана поддержали 90 процентов голосовавших
Проект новой конституции Узбекистана на референдуме поддержали 90,2 процента голосовавших
ТАШКЕНТ, 1 мая – РИА Новости. Проект закона о конституции Узбекистана в новой редакции на референдуме поддержали 90,2% или 15,034 миллиона человек, принявших участие в голосовании, сообщил в понедельник председатель Центральной избирательной комиссии республики Зайниддин Низамходжаев.
Конституционный референдум в Узбекистане состоялся 30 апреля. Центризбирком ранее сообщал, что явка на плебисците составила 84,54% от общего списка избирателей, законопроект предварительно поддержали 90,21% проголосовавших.
"За принятие закона "О конституции Республики Узбекистан" проголосовали 90,2% или 15 034 608 граждан, принявших участие в голосовании", - сказал Низамходжаев в ходе онлайн-заседания ЦИК, подводя окончательные итоги голосования.
По его данным, против проекта закон проголосовали 9,35% или 1 558 817 избирателей, количество бюллетеней, признанных недействительными, составило 73 672 единиц (0,44%). По уточненным данным ЦИК, явка на плебисцит составила 84,5%, или 16 667 097 граждан Узбекистана, в том числе, 611 320 – досрочно.
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"В целом, если учесть, что по республике вели деятельность 10 758 участков, то участки, на которых наблюдались недостатки в процессе референдума, не составляют и одной десятой процента", - добавил Низамходжаев. Он напомнил, что из-за фактов вброса бюллетеней при голосовании аннулированы результаты на трех участках.
В соответствии с законом "О референдуме", решение на плебисците признается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании. После его принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования ЦИК итогов референдума, это должно произойти в течение десяти дней после голосования.
Действующая конституция была принята в 1992 году, за прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз. В новую редакцию конституции планируется внести еще 27 статей, таким образом, их общее число увеличивается со 128 до 155, вместе с поправками конституция обновится на 65%. Среди поправок - пункт о продлении срока полномочий президента с пяти до семи лет. Кроме того, проект конституционного закона позволяет действующему президенту Шавкату Мирзиееву
избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.
Среди вносимых изменений - пункт о сокращении численности сенаторов со 100 до 65, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. В конституцию впервые включается отдельная глава об институтах гражданского общества и о гарантиях их деятельности. Поправки также закрепляют полномочия нижней палаты парламента по контролю за исполнением государственного бюджета и рассмотрения отчета счетной палаты.
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