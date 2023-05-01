https://ria.ru/20230501/kndr-1868924420.html

В КНДР обвинили США в создании ядерного аванпоста в Южной Корее

В КНДР обвинили США в создании ядерного аванпоста в Южной Корее - РИА Новости, 01.05.2023

В КНДР обвинили США в создании ядерного аванпоста в Южной Корее

США ищут предлог для постоянного размещения атомных подлодок и других стратегических вооружений на Корейском полуострове, так как хотят сделать Южную Корею... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T06:24

2023-05-01T06:24

2023-05-01T06:24

в мире

сша

южная корея

корейский полуостров

джо байден

юн сок ель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149196/34/1491963486_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_f813da90e39e0b5358ca3b39e40d959d.jpg

СЕУЛ, 1 мая – РИА Новости. США ищут предлог для постоянного размещения атомных подлодок и других стратегических вооружений на Корейском полуострове, так как хотят сделать Южную Корею своим ядерным аванпостом на Дальнем Востоке, считает обозреватель северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) Чхве Чжу Хён. По его словам, США пытаются найти "правомерный" предлог для регулярного размещения на Корейском полуострове атомной подводной лодки и других крупных стратегических средств, "попирая" режим ядерного нераспространения. "На основе этого (США хотят – ред.) превратить всю территорию Южной Кореи в самый крупный на Дальнем Востоке ядерный аванпост и эффективно использовать ее в реализации своей стратегии мирового господства", - заявил Чхве Чжу Хён, назвав действия Вашингтона "большой ошибкой". Лидеры Южной Кореи и США по итогам саммита приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание консультативной группы по вопросам в ядерной сфере для укрепления расширенного сдерживания, разработки конкретных планов его применения, обсуждения ядерного и стратегического планирования и реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Северной Кореи. Стороны подтвердили приверженность укреплению отношений между двумя странами в сфере совместной обороны. Южная Корея также заручилась обещанием США оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель также заявил, что США будут в "постоянном и рутинном" порядке размещать стратегические вооружения на Корейском полуострове, а президент США Джо Байден подтвердил, что в порты Южной Кореи периодически будут заходить американские атомные подлодки. Это вызвало сомнения, не нарушает ли размещение подлодок межкорейскую декларацию о денуклеаризации от 1991 года, согласно которой две страны обязуются в том числе не хранить и не развертывать у себя никакое ядерное оружие. Но министерство обороны Южной Кореи 28 апреля заявило, что нарушений соглашения не обнаружило.

https://ria.ru/20230426/bayden-1867991542.html

https://ria.ru/20230421/kndr-1866784542.html

сша

южная корея

корейский полуостров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, южная корея, корейский полуостров, джо байден, юн сок ель