https://ria.ru/20230501/kndr-1868924420.html
В КНДР обвинили США в создании ядерного аванпоста в Южной Корее
В КНДР обвинили США в создании ядерного аванпоста в Южной Корее - РИА Новости, 01.05.2023
В КНДР обвинили США в создании ядерного аванпоста в Южной Корее
США ищут предлог для постоянного размещения атомных подлодок и других стратегических вооружений на Корейском полуострове, так как хотят сделать Южную Корею... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T06:24
2023-05-01T06:24
2023-05-01T06:24
в мире
сша
южная корея
корейский полуостров
джо байден
юн сок ель
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СЕУЛ, 1 мая – РИА Новости. США ищут предлог для постоянного размещения атомных подлодок и других стратегических вооружений на Корейском полуострове, так как хотят сделать Южную Корею своим ядерным аванпостом на Дальнем Востоке, считает обозреватель северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) Чхве Чжу Хён. По его словам, США пытаются найти "правомерный" предлог для регулярного размещения на Корейском полуострове атомной подводной лодки и других крупных стратегических средств, "попирая" режим ядерного нераспространения. "На основе этого (США хотят – ред.) превратить всю территорию Южной Кореи в самый крупный на Дальнем Востоке ядерный аванпост и эффективно использовать ее в реализации своей стратегии мирового господства", - заявил Чхве Чжу Хён, назвав действия Вашингтона "большой ошибкой". Лидеры Южной Кореи и США по итогам саммита приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание консультативной группы по вопросам в ядерной сфере для укрепления расширенного сдерживания, разработки конкретных планов его применения, обсуждения ядерного и стратегического планирования и реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Северной Кореи. Стороны подтвердили приверженность укреплению отношений между двумя странами в сфере совместной обороны. Южная Корея также заручилась обещанием США оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель также заявил, что США будут в "постоянном и рутинном" порядке размещать стратегические вооружения на Корейском полуострове, а президент США Джо Байден подтвердил, что в порты Южной Кореи периодически будут заходить американские атомные подлодки. Это вызвало сомнения, не нарушает ли размещение подлодок межкорейскую декларацию о денуклеаризации от 1991 года, согласно которой две страны обязуются в том числе не хранить и не развертывать у себя никакое ядерное оружие. Но министерство обороны Южной Кореи 28 апреля заявило, что нарушений соглашения не обнаружило.
https://ria.ru/20230426/bayden-1867991542.html
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в мире, сша, южная корея, корейский полуостров, джо байден, юн сок ель
В мире, США, Южная Корея, Корейский полуостров, Джо Байден, Юн Сок Ель
В КНДР обвинили США в создании ядерного аванпоста в Южной Корее
ЦТАК: США хотят сделать Южную Корею своим ядерным аванпостом на Дальнем Востоке
СЕУЛ, 1 мая – РИА Новости. США ищут предлог для постоянного размещения атомных подлодок и других стратегических вооружений на Корейском полуострове, так как хотят сделать Южную Корею своим ядерным аванпостом на Дальнем Востоке, считает обозреватель северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) Чхве Чжу Хён.
По его словам, США пытаются найти "правомерный" предлог для регулярного размещения на Корейском полуострове атомной подводной лодки и других крупных стратегических средств, "попирая" режим ядерного нераспространения.
Байден пригрозил КНДР сменой режима
"На основе этого (США хотят – ред.) превратить всю территорию Южной Кореи в самый крупный на Дальнем Востоке ядерный аванпост и эффективно использовать ее в реализации своей стратегии мирового господства", - заявил Чхве Чжу Хён, назвав действия Вашингтона "большой ошибкой".
Лидеры Южной Кореи и США по итогам саммита приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание консультативной группы по вопросам в ядерной сфере для укрепления расширенного сдерживания, разработки конкретных планов его применения, обсуждения ядерного и стратегического планирования и реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Северной Кореи. Стороны подтвердили приверженность укреплению отношений между двумя странами в сфере совместной обороны. Южная Корея также заручилась обещанием США оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель
также заявил, что США будут в "постоянном и рутинном" порядке размещать стратегические вооружения на Корейском полуострове, а президент США Джо Байден
подтвердил, что в порты Южной Кореи периодически будут заходить американские атомные подлодки.
Это вызвало сомнения, не нарушает ли размещение подлодок межкорейскую декларацию о денуклеаризации от 1991 года, согласно которой две страны обязуются в том числе не хранить и не развертывать у себя никакое ядерное оружие. Но министерство обороны Южной Кореи 28 апреля заявило, что нарушений соглашения не обнаружило.
МИД КНДР объяснил необходимость наличия ядерного оружия