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На KazanForum обсудят развитие спортивных связей между Россией и ОИС - РИА Новости, 01.05.2023
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XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
 
14:28 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/kazanforum-1868974874.html
На KazanForum обсудят развитие спортивных связей между Россией и ОИС
На KazanForum обсудят развитие спортивных связей между Россией и ОИС - РИА Новости, 01.05.2023
На KazanForum обсудят развитие спортивных связей между Россией и ОИС
Участники трека "Спорт" на Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum" обсудят расширение спортивного сотрудничества между Россией и РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T14:28
2023-05-01T14:28
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
россия
организация исламского сотрудничества
спорт
олег матыцин
марат хуснуллин
максут шадаев
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Участники трека "Спорт" на Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum" обсудят расширение спортивного сотрудничества между Россией и странами Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает пресс-служба форума.Трек откроет сессия "Спорт – фактор устойчивого партнерства России и Исламского мира". В ней поучаствуют министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, министр спорта и молодежи Катара Салах бин Ганим Аль-Али, президент Всеобщей спортивной федерации Сирии Ферас Муалла и другие."Актуальность сессии обусловлена возрастающей динамикой взаимодействия в области физической культуры и спорта между Российской Федерацией и государствами-членами Организации исламского сотрудничества. Предлагается обсудить расширение спортивного сотрудничества между Россией и странами ОИС, проведение совместных мероприятий в открытом формате, наращивание взаимодействия по линии спортивных обменов", - приводятся в сообщении слова министра спорта Татарстана Владимира Леонова.Другая сессия форума называется "Международное сотрудничество в рамках развития фиджитал-спорта в странах ОИС". Ожидается, что в ней примут участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев и руководитель турнира "Игры Будущего" Игорь Столяров.Также в рамках трека пройдет сессия "Заседание Ассоциации исламских стран по хоккею (АХИС)". Участниками дискуссии станут генеральный секретарь Спортивной федерации Исламской солидарности Насер Аль Мажали, президент Федерации зимних видов спорта ОАЭ Хамель Ахмед Аль-Кубейси, президент Федерации хоккея Республики Татарстан Наиль Маганов и другие.Кроме того, запланировано обсуждение спортивного календарного плана Ассоциации. Планируется сформулировать единую линию развития хоккея в государствах с ведущей религией ислам для развития и популяризации хоккея в регионах Азии, Ближнего Востока и Африки. Сотрудничество позволит странам перенимать опыт, накопленный в российском хоккее, обучать игроков, тренеров и судей, а также получать доступ к методикам подготовки молодых хоккеистов.Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ Владимира Путина с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20230429/kazanforum-1868693040.html
https://ria.ru/20230415/kazanforum-1865522430.html
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россия, организация исламского сотрудничества, спорт, олег матыцин, марат хуснуллин, максут шадаев
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", Россия, Организация исламского сотрудничества, Спорт, Олег Матыцин, Марат Хуснуллин, Максут Шадаев
На KazanForum обсудят развитие спортивных связей между Россией и ОИС

На KazanForum обсудят развитие спортивных связей между Россией и странами ОИС

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Участники трека "Спорт" на Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum" обсудят расширение спортивного сотрудничества между Россией и странами Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает пресс-служба форума.
Трек откроет сессия "Спорт – фактор устойчивого партнерства России и Исламского мира". В ней поучаствуют министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, министр спорта и молодежи Катара Салах бин Ганим Аль-Али, президент Всеобщей спортивной федерации Сирии Ферас Муалла и другие.
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"Актуальность сессии обусловлена возрастающей динамикой взаимодействия в области физической культуры и спорта между Российской Федерацией и государствами-членами Организации исламского сотрудничества. Предлагается обсудить расширение спортивного сотрудничества между Россией и странами ОИС, проведение совместных мероприятий в открытом формате, наращивание взаимодействия по линии спортивных обменов", - приводятся в сообщении слова министра спорта Татарстана Владимира Леонова.
Другая сессия форума называется "Международное сотрудничество в рамках развития фиджитал-спорта в странах ОИС". Ожидается, что в ней примут участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев и руководитель турнира "Игры Будущего" Игорь Столяров.
Также в рамках трека пройдет сессия "Заседание Ассоциации исламских стран по хоккею (АХИС)". Участниками дискуссии станут генеральный секретарь Спортивной федерации Исламской солидарности Насер Аль Мажали, президент Федерации зимних видов спорта ОАЭ Хамель Ахмед Аль-Кубейси, президент Федерации хоккея Республики Татарстан Наиль Маганов и другие.
Кроме того, запланировано обсуждение спортивного календарного плана Ассоциации. Планируется сформулировать единую линию развития хоккея в государствах с ведущей религией ислам для развития и популяризации хоккея в регионах Азии, Ближнего Востока и Африки. Сотрудничество позволит странам перенимать опыт, накопленный в российском хоккее, обучать игроков, тренеров и судей, а также получать доступ к методикам подготовки молодых хоккеистов.
Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ Владимира Путина с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"РоссияОрганизация исламского сотрудничестваСпортОлег МатыцинМарат ХуснуллинМаксут Шадаев
 
 
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