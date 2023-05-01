В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня
В зоне ответственности России в Карабахе зафиксировали нарушение режима прекращения огня
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы на дороге из Степанакерта в Лачин
Российские миротворцы на дороге из Степанакерта в Лачин. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности миротворцев в Нагорном Карабахе в Аскеранском районе, пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ.
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"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет", - говорится в бюллетене Минобороны о деятельности российских миротворцев.
Уточняется, что по данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. В регионе также разместились российские миротворцы.