https://ria.ru/20230501/karabakh-1869031128.html

В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня

В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня - РИА Новости, 01.05.2023

В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня

Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности миротворцев в Нагорном Карабахе в Аскеранском районе, пострадавших нет, сообщили в... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T22:16

2023-05-01T22:16

2023-05-01T22:16

ситуация на армяно-азербайджанской границе

нагорный карабах

россия

в мире

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности миротворцев в Нагорном Карабахе в Аскеранском районе, пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что по данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. В регионе также разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230427/vstrecha-1868259490.html

нагорный карабах

россия

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ситуация на армяно-азербайджанской границе, нагорный карабах, россия, в мире