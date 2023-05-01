https://ria.ru/20230501/erdogan-1868991278.html

Эрдоган объявил название национального боевого самолета

Эрдоган объявил название национального боевого самолета - РИА Новости, 01.05.2023

Эрдоган объявил название национального боевого самолета

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил название национального боевого самолета пятого поколения и отметил, что Турция присутствует на суше, на море, в... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T16:37

2023-05-01T16:37

2023-05-01T16:37

в мире

турция

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 1 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил название национального боевого самолета пятого поколения и отметил, что Турция присутствует на суше, на море, в воздухе и в космосе. Эрдоган в понедельник объявил, что название боевого самолета - KAAN. "Сегодня мы переживаем очередной исторический день в области обороны и аэрокосмической промышленности", - сказал турецкий лидер, выступая в Анкаре. По его словам, "сейчас Турция присутствует в каждой области на суше, на море и на подводных лодках, в воздухе и в космосе". Эрдоган подчеркнул, что самолет оснащен по последнему слову техники, обладает высокой маневренностью, высокой точностью прицеливания и другими преимуществами.

https://ria.ru/20211211/drony-1763288594.html

https://ria.ru/20200316/1568685748.html

турция

анкара (провинция)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган