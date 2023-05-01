https://ria.ru/20230501/erdogan-1868991278.html
Эрдоган объявил название национального боевого самолета
Эрдоган объявил название национального боевого самолета - РИА Новости, 01.05.2023
Эрдоган объявил название национального боевого самолета
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил название национального боевого самолета пятого поколения и отметил, что Турция присутствует на суше, на море, в... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T16:37
2023-05-01T16:37
2023-05-01T16:37
в мире
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 1 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил название национального боевого самолета пятого поколения и отметил, что Турция присутствует на суше, на море, в воздухе и в космосе. Эрдоган в понедельник объявил, что название боевого самолета - KAAN. "Сегодня мы переживаем очередной исторический день в области обороны и аэрокосмической промышленности", - сказал турецкий лидер, выступая в Анкаре. По его словам, "сейчас Турция присутствует в каждой области на суше, на море и на подводных лодках, в воздухе и в космосе". Эрдоган подчеркнул, что самолет оснащен по последнему слову техники, обладает высокой маневренностью, высокой точностью прицеливания и другими преимуществами.
https://ria.ru/20211211/drony-1763288594.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган объявил название национального боевого самолета
Эрдоган назвал боевой самолет пятого поколения KAAN
АНКАРА, 1 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил название национального боевого самолета пятого поколения и отметил, что Турция присутствует на суше, на море, в воздухе и в космосе.
Эрдоган в понедельник объявил, что название боевого самолета - KAAN.
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"Сегодня мы переживаем очередной исторический день в области обороны и аэрокосмической промышленности", - сказал турецкий лидер, выступая в Анкаре
.
По его словам, "сейчас Турция присутствует в каждой области на суше, на море и на подводных лодках, в воздухе и в космосе".
Эрдоган подчеркнул, что самолет оснащен по последнему слову техники, обладает высокой маневренностью, высокой точностью прицеливания и другими преимуществами.
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