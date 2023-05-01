https://ria.ru/20230501/dzhonson-1868965747.html
В Нидерландах арестовали пьяного "Бориса Джонсона" с украинскими правами
В Нидерландах арестовали пьяного "Бориса Джонсона" с украинскими правами - РИА Новости, 01.05.2023
В Нидерландах арестовали пьяного "Бориса Джонсона" с украинскими правами
В нидерландском городе Гронинген арестовали пьяного водителя с поддельными украинскими водительскими правами на имя бывшего премьер-министра Великобритании... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T13:19
2023-05-01T13:19
2023-05-01T21:15
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борис джонсон
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ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости. В нидерландском городе Гронинген арестовали пьяного водителя с поддельными украинскими водительскими правами на имя бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщил местный телеканал Oogtv. Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Сотрудники полиции остановили водителя для обычной дорожной проверки и быстро поняли, что мужчина находится в нетрезвом состоянии. При обыске автомобиля они обнаружили поддельные водительские права. Это оказались украинские права, выданные на имя бывшего премьера Британии Бориса Джонсона. В документе была фотография политика, а также его настоящие место и дата рождения. Срок действия бумаги истекал в 3000 году. Водителя оштрафовали, а фальшивые права изъяла полиция.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, великобритания, борис джонсон
В мире, Нидерланды, Великобритания, Борис Джонсон
В Нидерландах арестовали пьяного "Бориса Джонсона" с украинскими правами
В Нидерландах арестовали пьяного водителя с "украинскими правами" Бориса Джонсона
ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости.
В нидерландском городе Гронинген арестовали пьяного водителя с поддельными украинскими водительскими правами на имя бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщил местный телеканал Oogtv
.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Сотрудники полиции остановили водителя для обычной дорожной проверки и быстро поняли, что мужчина находится в нетрезвом состоянии.
При обыске автомобиля они обнаружили поддельные водительские права. Это оказались украинские права, выданные на имя бывшего премьера Британии Бориса Джонсона. В документе была фотография политика, а также его настоящие место и дата рождения. Срок действия бумаги истекал в 3000 году.
Водителя оштрафовали, а фальшивые права изъяла полиция.
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