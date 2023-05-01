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В Нидерландах арестовали пьяного "Бориса Джонсона" с украинскими правами - РИА Новости, 01.05.2023
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13:19 01.05.2023 (обновлено: 21:15 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/dzhonson-1868965747.html
В Нидерландах арестовали пьяного "Бориса Джонсона" с украинскими правами
В Нидерландах арестовали пьяного "Бориса Джонсона" с украинскими правами - РИА Новости, 01.05.2023
В Нидерландах арестовали пьяного "Бориса Джонсона" с украинскими правами
В нидерландском городе Гронинген арестовали пьяного водителя с поддельными украинскими водительскими правами на имя бывшего премьер-министра Великобритании... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T13:19
2023-05-01T21:15
в мире
нидерланды
великобритания
борис джонсон
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ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости. В нидерландском городе Гронинген арестовали пьяного водителя с поддельными украинскими водительскими правами на имя бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщил местный телеканал Oogtv. Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Сотрудники полиции остановили водителя для обычной дорожной проверки и быстро поняли, что мужчина находится в нетрезвом состоянии. При обыске автомобиля они обнаружили поддельные водительские права. Это оказались украинские права, выданные на имя бывшего премьера Британии Бориса Джонсона. В документе была фотография политика, а также его настоящие место и дата рождения. Срок действия бумаги истекал в 3000 году. Водителя оштрафовали, а фальшивые права изъяла полиция.
https://ria.ru/20230422/dzhonson-1867117712.html
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в мире, нидерланды, великобритания, борис джонсон
В мире, Нидерланды, Великобритания, Борис Джонсон
В Нидерландах арестовали пьяного "Бориса Джонсона" с украинскими правами

В Нидерландах арестовали пьяного водителя с "украинскими правами" Бориса Джонсона

© Police Groningen CenterПоддельные права на имя Бориса Джонсона, изъятые у нетрезвого водителя в Нидерландах
Поддельные права на имя Бориса Джонсона, изъятые у нетрезвого водителя в Нидерландах
© Police Groningen Center
Поддельные права на имя Бориса Джонсона, изъятые у нетрезвого водителя в Нидерландах
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости. В нидерландском городе Гронинген арестовали пьяного водителя с поддельными украинскими водительскими правами на имя бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщил местный телеканал Oogtv.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Сотрудники полиции остановили водителя для обычной дорожной проверки и быстро поняли, что мужчина находится в нетрезвом состоянии.
При обыске автомобиля они обнаружили поддельные водительские права. Это оказались украинские права, выданные на имя бывшего премьера Британии Бориса Джонсона. В документе была фотография политика, а также его настоящие место и дата рождения. Срок действия бумаги истекал в 3000 году.
Водителя оштрафовали, а фальшивые права изъяла полиция.
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