https://ria.ru/20230501/dzhonson-1868965747.html

В Нидерландах арестовали пьяного "Бориса Джонсона" с украинскими правами

В Нидерландах арестовали пьяного "Бориса Джонсона" с украинскими правами - РИА Новости, 01.05.2023

В Нидерландах арестовали пьяного "Бориса Джонсона" с украинскими правами

В нидерландском городе Гронинген арестовали пьяного водителя с поддельными украинскими водительскими правами на имя бывшего премьер-министра Великобритании... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T13:19

2023-05-01T13:19

2023-05-01T21:15

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ПАРИЖ, 1 мая — РИА Новости. В нидерландском городе Гронинген арестовали пьяного водителя с поддельными украинскими водительскими правами на имя бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщил местный телеканал Oogtv. Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Сотрудники полиции остановили водителя для обычной дорожной проверки и быстро поняли, что мужчина находится в нетрезвом состоянии. При обыске автомобиля они обнаружили поддельные водительские права. Это оказались украинские права, выданные на имя бывшего премьера Британии Бориса Джонсона. В документе была фотография политика, а также его настоящие место и дата рождения. Срок действия бумаги истекал в 3000 году. Водителя оштрафовали, а фальшивые права изъяла полиция.

https://ria.ru/20230422/dzhonson-1867117712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нидерланды, великобритания, борис джонсон