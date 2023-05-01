https://ria.ru/20230501/dtp-1868931266.html

В Таджикистане микроавтобус упал в пропасть

В Таджикистане микроавтобус упал в пропасть - РИА Новости, 01.05.2023

В Таджикистане микроавтобус упал в пропасть

Шесть человек погибли, трое, среди которых двое детей, госпитализированы в понедельник утром после того, как микроавтобус упал в пропасть в Таджикистане,... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T08:56

2023-05-01T08:56

2023-05-01T08:56

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ДУШАНБЕ, 1 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Шесть человек погибли, трое, среди которых двое детей, госпитализированы в понедельник утром после того, как микроавтобус упал в пропасть в Таджикистане, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики Умеда Юсуфи. "Сигнал о дорожно-транспортном происшествии на 154 километре автотрассы Душанбе-Худжанд-Чанак, связывающей Душанбе с севером страны, поступил в 04.10 местного времени (02.10 мск). Установлено, что водитель не справился с управлением, после чего микроавтобус сорвался в пропасть с высоты 200 метров", - сказала она. Юсуфи сообщила, что спасатели, спустившись на место аварии извлекли, из покореженного автомобиля тела водителя и пятерых пассажиров, а трех пассажиров – двух детей и женщину - с травмами различной степени тяжести доставили в районную больницу Айни.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, таджикистан, душанбе