https://ria.ru/20230501/dtp-1868931266.html
В Таджикистане микроавтобус упал в пропасть
В Таджикистане микроавтобус упал в пропасть - РИА Новости, 01.05.2023
В Таджикистане микроавтобус упал в пропасть
Шесть человек погибли, трое, среди которых двое детей, госпитализированы в понедельник утром после того, как микроавтобус упал в пропасть в Таджикистане,... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T08:56
2023-05-01T08:56
2023-05-01T08:56
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ДУШАНБЕ, 1 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Шесть человек погибли, трое, среди которых двое детей, госпитализированы в понедельник утром после того, как микроавтобус упал в пропасть в Таджикистане, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики Умеда Юсуфи. "Сигнал о дорожно-транспортном происшествии на 154 километре автотрассы Душанбе-Худжанд-Чанак, связывающей Душанбе с севером страны, поступил в 04.10 местного времени (02.10 мск). Установлено, что водитель не справился с управлением, после чего микроавтобус сорвался в пропасть с высоты 200 метров", - сказала она. Юсуфи сообщила, что спасатели, спустившись на место аварии извлекли, из покореженного автомобиля тела водителя и пятерых пассажиров, а трех пассажиров – двух детей и женщину - с травмами различной степени тяжести доставили в районную больницу Айни.
https://ria.ru/20230428/avariya-1868521043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, таджикистан, душанбе
В мире, Таджикистан, Душанбе
В Таджикистане микроавтобус упал в пропасть
В Таджикистане при падении микроавтобуса в пропасть погибли шесть человек
ДУШАНБЕ, 1 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Шесть человек погибли, трое, среди которых двое детей, госпитализированы в понедельник утром после того, как микроавтобус упал в пропасть в Таджикистане, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики Умеда Юсуфи.
"Сигнал о дорожно-транспортном происшествии на 154 километре автотрассы Душанбе-Худжанд-Чанак, связывающей Душанбе
с севером страны, поступил в 04.10 местного времени (02.10 мск). Установлено, что водитель не справился с управлением, после чего микроавтобус сорвался в пропасть с высоты 200 метров", - сказала она.
Юсуфи сообщила, что спасатели, спустившись на место аварии извлекли, из покореженного автомобиля тела водителя и пятерых пассажиров, а трех пассажиров – двух детей и женщину - с травмами различной степени тяжести доставили в районную больницу Айни.
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