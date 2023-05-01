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В Таджикистане микроавтобус упал в пропасть - РИА Новости, 01.05.2023
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08:56 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/dtp-1868931266.html
В Таджикистане микроавтобус упал в пропасть
В Таджикистане микроавтобус упал в пропасть - РИА Новости, 01.05.2023
В Таджикистане микроавтобус упал в пропасть
Шесть человек погибли, трое, среди которых двое детей, госпитализированы в понедельник утром после того, как микроавтобус упал в пропасть в Таджикистане,... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T08:56
2023-05-01T08:56
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ДУШАНБЕ, 1 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Шесть человек погибли, трое, среди которых двое детей, госпитализированы в понедельник утром после того, как микроавтобус упал в пропасть в Таджикистане, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики Умеда Юсуфи. "Сигнал о дорожно-транспортном происшествии на 154 километре автотрассы Душанбе-Худжанд-Чанак, связывающей Душанбе с севером страны, поступил в 04.10 местного времени (02.10 мск). Установлено, что водитель не справился с управлением, после чего микроавтобус сорвался в пропасть с высоты 200 метров", - сказала она. Юсуфи сообщила, что спасатели, спустившись на место аварии извлекли, из покореженного автомобиля тела водителя и пятерых пассажиров, а трех пассажиров – двух детей и женщину - с травмами различной степени тяжести доставили в районную больницу Айни.
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в мире, таджикистан, душанбе
В мире, Таджикистан, Душанбе
В Таджикистане микроавтобус упал в пропасть

В Таджикистане при падении микроавтобуса в пропасть погибли шесть человек

© Sputnik / Амир ИсаевСотрудники экстренных служб в Таджикистане
Сотрудники экстренных служб в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© Sputnik / Амир Исаев
Сотрудники экстренных служб в Таджикистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 1 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Шесть человек погибли, трое, среди которых двое детей, госпитализированы в понедельник утром после того, как микроавтобус упал в пропасть в Таджикистане, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики Умеда Юсуфи.
"Сигнал о дорожно-транспортном происшествии на 154 километре автотрассы Душанбе-Худжанд-Чанак, связывающей Душанбе с севером страны, поступил в 04.10 местного времени (02.10 мск). Установлено, что водитель не справился с управлением, после чего микроавтобус сорвался в пропасть с высоты 200 метров", - сказала она.
Юсуфи сообщила, что спасатели, спустившись на место аварии извлекли, из покореженного автомобиля тела водителя и пятерых пассажиров, а трех пассажиров – двух детей и женщину - с травмами различной степени тяжести доставили в районную больницу Айни.
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В миреТаджикистанДушанбе
 
 
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