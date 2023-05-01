В Донецке отметили праздник Весны и труда
В Донецке горожане собрались на празднование 1 мая, несмотря на сложную обстановку
Украшение Донецка к майским праздникам. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. В Донецке неравнодушные граждане собрались на главной площади в праздник 1 мая, несмотря на обостренную обстановку, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня в обстановке военной, вы видите, что в городе практически нет людей, и мы не призывали сегодня людей прийти на эту выставку, возложить цветы памятнику Ленина. Каждый пришел по доброй воле, каждый пришел, потому что это его долг перед памятью поколений", - сказал первый секретарь донецкого регионального отделения КПРФ Борис Литвинов.
Он добавил, что на мероприятии была представлена выставка фотографий митингов в городах со всего мира в поддержку ДНР в борьбе против фашизма. "Здесь на выставке представлены фотографии, показывающие, как в мире поддерживают Донецкую Народную Республику и борьбу против фашизма - и Нью-Йорк, и Лондон, и Париж, и Берлин, и Рим, и Белград, и Москва, Ярославль, и Нижний Новгород, весь земной шар тут представлен", - сказал он.
Первое мая – праздник, который в России посвящен труду и весне, отмечается во многих странах и имеет разные названия. В советское время в этот день проводились красочные демонстрации под лозунгами, выражавшими солидарность с рабочими по всему миру. Сейчас Первомай – традиционный выходной, который празднуют во многих семьях. В городах проходят праздничные концерты, автопробеги и шествия.
Ежегодно в Донецке также проходили массовые шествия в честь праздника весны и труда, однако в связи участившимися обстрелами ВСУ по скоплениям людей, массовые мероприятия в республике не проводятся.