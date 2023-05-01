https://ria.ru/20230501/donetsk-1868977127.html

В Донецке отметили праздник Весны и труда

В Донецке отметили праздник Весны и труда - РИА Новости, 01.05.2023

В Донецке отметили праздник Весны и труда

В Донецке неравнодушные граждане собрались на главной площади в праздник 1 мая, несмотря на обостренную обстановку, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T14:48

2023-05-01T14:48

2023-05-01T14:48

донецк

донецкая народная республика

борис литвинов

вооруженные силы украины

праздник весны и труда

кпрф

общество

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ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. В Донецке неравнодушные граждане собрались на главной площади в праздник 1 мая, несмотря на обостренную обстановку, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня в обстановке военной, вы видите, что в городе практически нет людей, и мы не призывали сегодня людей прийти на эту выставку, возложить цветы памятнику Ленина. Каждый пришел по доброй воле, каждый пришел, потому что это его долг перед памятью поколений", - сказал первый секретарь донецкого регионального отделения КПРФ Борис Литвинов. Он добавил, что на мероприятии была представлена выставка фотографий митингов в городах со всего мира в поддержку ДНР в борьбе против фашизма. "Здесь на выставке представлены фотографии, показывающие, как в мире поддерживают Донецкую Народную Республику и борьбу против фашизма - и Нью-Йорк, и Лондон, и Париж, и Берлин, и Рим, и Белград, и Москва, Ярославль, и Нижний Новгород, весь земной шар тут представлен", - сказал он. Первое мая – праздник, который в России посвящен труду и весне, отмечается во многих странах и имеет разные названия. В советское время в этот день проводились красочные демонстрации под лозунгами, выражавшими солидарность с рабочими по всему миру. Сейчас Первомай – традиционный выходной, который празднуют во многих семьях. В городах проходят праздничные концерты, автопробеги и шествия. Ежегодно в Донецке также проходили массовые шествия в честь праздника весны и труда, однако в связи участившимися обстрелами ВСУ по скоплениям людей, массовые мероприятия в республике не проводятся.

https://ria.ru/20230501/sobyanin-1868929508.html

https://ria.ru/20230501/may-1868588241.html

донецк

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, донецкая народная республика, борис литвинов, вооруженные силы украины, праздник весны и труда, кпрф, общество