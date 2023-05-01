На маршруте кортежа главного прокурора Болгарии нашли вторую бомбу
БНТ: на маршруте кортежа главного прокурора Болгарии Иван Гешева нашли вторую бомбу
Автомобиль болгарской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Еще одно взрывное устройство обнаружено на маршруте, по которому должен был проезжать главный прокурор Болгарии Иван Гешев, сообщает телеканал БНТ со ссылкой на источники в следствии.
Ранее сообщалось о подрыве автомобиля Гешева на трассе между Софией и городом Самоков. Осколочная бомба направленного действия была дистанционно взорвана на пути следования кортежа с главным прокурором. По информации МВД, никто не пострадал.
По данным телеканала, вторая бомба была заложена на маршруте, по которому кортеж главного прокурора должен был двигаться на пути в Турцию. Как сообщалось, Гешев перед выездом в Турцию решил провести встречу с сотрудниками прокуратуры в Софийской области.
Директор Национальной следственной службы Борислав Сарафов сообщил ранее, что рядом с машиной Гешева дистанционно взорвали начиненную осколками бомбу, мощность которой составила около трех килограммов в тротиловом эквиваленте.
Издание "24 часа" со ссылкой на источники в спецслужбах писало, что главный прокурор выжил благодаря бронированному Audi. Тем не менее в его автомобиле были обнаружены треснувшие стекла и многочисленные повреждения. По данным издания, Гешев ехал в автомобиле вместе с женой и двумя дочерьми. Он сообщил, что решил воспользоваться бронированным автомобилем последний момент.
Софийская прокуратура в связи с инцидентом возбудила уголовное дело о терроризме.