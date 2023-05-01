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На маршруте кортежа главного прокурора Болгарии нашли вторую бомбу - РИА Новости, 01.05.2023
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19:45 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/bomba-1869015199.html
На маршруте кортежа главного прокурора Болгарии нашли вторую бомбу
На маршруте кортежа главного прокурора Болгарии нашли вторую бомбу - РИА Новости, 01.05.2023
На маршруте кортежа главного прокурора Болгарии нашли вторую бомбу
Еще одно взрывное устройство обнаружено на маршруте, по которому должен был проезжать главный прокурор Болгарии Иван Гешев, сообщает телеканал БНТ со ссылкой на РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T19:45
2023-05-01T19:45
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Еще одно взрывное устройство обнаружено на маршруте, по которому должен был проезжать главный прокурор Болгарии Иван Гешев, сообщает телеканал БНТ со ссылкой на источники в следствии. Ранее сообщалось о подрыве автомобиля Гешева на трассе между Софией и городом Самоков. Осколочная бомба направленного действия была дистанционно взорвана на пути следования кортежа с главным прокурором. По информации МВД, никто не пострадал. По данным телеканала, вторая бомба была заложена на маршруте, по которому кортеж главного прокурора должен был двигаться на пути в Турцию. Как сообщалось, Гешев перед выездом в Турцию решил провести встречу с сотрудниками прокуратуры в Софийской области. Директор Национальной следственной службы Борислав Сарафов сообщил ранее, что рядом с машиной Гешева дистанционно взорвали начиненную осколками бомбу, мощность которой составила около трех килограммов в тротиловом эквиваленте. Издание "24 часа" со ссылкой на источники в спецслужбах писало, что главный прокурор выжил благодаря бронированному Audi. Тем не менее в его автомобиле были обнаружены треснувшие стекла и многочисленные повреждения. По данным издания, Гешев ехал в автомобиле вместе с женой и двумя дочерьми. Он сообщил, что решил воспользоваться бронированным автомобилем последний момент. Софийская прокуратура в связи с инцидентом возбудила уголовное дело о терроризме.
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в мире, болгария, турция, софия (город), audi a8, происшествия – радио sputnik
В мире, Болгария, Турция, София (город), Audi A8, Происшествия – Радио Sputnik
На маршруте кортежа главного прокурора Болгарии нашли вторую бомбу

БНТ: на маршруте кортежа главного прокурора Болгарии Иван Гешева нашли вторую бомбу

© Фото : Министерство на вътрешните работиАвтомобиль болгарской полиции
Автомобиль болгарской полиции - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© Фото : Министерство на вътрешните работи
Автомобиль болгарской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Еще одно взрывное устройство обнаружено на маршруте, по которому должен был проезжать главный прокурор Болгарии Иван Гешев, сообщает телеканал БНТ со ссылкой на источники в следствии.
Ранее сообщалось о подрыве автомобиля Гешева на трассе между Софией и городом Самоков. Осколочная бомба направленного действия была дистанционно взорвана на пути следования кортежа с главным прокурором. По информации МВД, никто не пострадал.
По данным телеканала, вторая бомба была заложена на маршруте, по которому кортеж главного прокурора должен был двигаться на пути в Турцию. Как сообщалось, Гешев перед выездом в Турцию решил провести встречу с сотрудниками прокуратуры в Софийской области.
Директор Национальной следственной службы Борислав Сарафов сообщил ранее, что рядом с машиной Гешева дистанционно взорвали начиненную осколками бомбу, мощность которой составила около трех килограммов в тротиловом эквиваленте.
Издание "24 часа" со ссылкой на источники в спецслужбах писало, что главный прокурор выжил благодаря бронированному Audi. Тем не менее в его автомобиле были обнаружены треснувшие стекла и многочисленные повреждения. По данным издания, Гешев ехал в автомобиле вместе с женой и двумя дочерьми. Он сообщил, что решил воспользоваться бронированным автомобилем последний момент.
Софийская прокуратура в связи с инцидентом возбудила уголовное дело о терроризме.
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