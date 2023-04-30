https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868896413.html
"С вами покончено". Слова Зеленского о мире обескуражили пользователей Сети
"С вами покончено". Слова Зеленского о мире обескуражили пользователей Сети - РИА Новости, 30.04.2023
"С вами покончено". Слова Зеленского о мире обескуражили пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после заявления об одной из отличительных сторон украинской нации. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T21:44
2023-04-30T21:44
2023-04-30T22:59
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после заявления об одной из отличительных сторон украинской нации.Глава государства заявил, что мир — естественная черта характера Украины, "как и стремление к свободе"."Тогда вам бы следовало больше говорить о мире, а не о новом оружии", — добавил второй."С вами покончено! Даже ваши люди вас больше не поддерживают. Это вопрос времени, когда вам придется уйти", — отметил третий."Я думаю, для начала вам нужно посмотреть в словаре значение этого слова", —посоветовал еще один читатель.В пятницу Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Комарову сравнил конфликт с Россией с пирогом, который "нужно разделить на кусочки".
https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868865843.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Россия, Владимир Зеленский, Twitter
"С вами покончено". Слова Зеленского о мире обескуражили пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили Владимира Зеленского после его заявления о мире и Украине