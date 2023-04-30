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"С вами покончено". Слова Зеленского о мире обескуражили пользователей Сети - РИА Новости, 30.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:44 30.04.2023 (обновлено: 22:59 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868896413.html
"С вами покончено". Слова Зеленского о мире обескуражили пользователей Сети
"С вами покончено". Слова Зеленского о мире обескуражили пользователей Сети - РИА Новости, 30.04.2023
"С вами покончено". Слова Зеленского о мире обескуражили пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после заявления об одной из отличительных сторон украинской нации. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T21:44
2023-04-30T22:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
россия
владимир зеленский
twitter
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после заявления об одной из отличительных сторон украинской нации.Глава государства заявил, что мир — естественная черта характера Украины, "как и стремление к свободе"."Тогда вам бы следовало больше говорить о мире, а не о новом оружии", — добавил второй."С вами покончено! Даже ваши люди вас больше не поддерживают. Это вопрос времени, когда вам придется уйти", — отметил третий."Я думаю, для начала вам нужно посмотреть в словаре значение этого слова", —посоветовал еще один читатель.В пятницу Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Комарову сравнил конфликт с Россией с пирогом, который "нужно разделить на кусочки".
https://ria.ru/20230430/zelenskiy-1868865843.html
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в мире, украина, донбасс, россия, владимир зеленский, twitter
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Россия, Владимир Зеленский, Twitter
"С вами покончено". Слова Зеленского о мире обескуражили пользователей Сети

Пользователи Twitter осудили Владимира Зеленского после его заявления о мире и Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали Владимира Зеленского после заявления об одной из отличительных сторон украинской нации.
Глава государства заявил, что мир — естественная черта характера Украины, "как и стремление к свободе".
«

"Если мир — естественная часть вашего характера, следуйте этому прекрасному характеру и начинайте переговоры", — написал один из пользователей.

"Тогда вам бы следовало больше говорить о мире, а не о новом оружии", — добавил второй.
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"С вами покончено! Даже ваши люди вас больше не поддерживают. Это вопрос времени, когда вам придется уйти", — отметил третий.
«
"Вы обстреливали жителей Донбасса в течение восьми лет, грубо нарушая Минские соглашения. О каком мире вы говорите?" — поинтересовался другой.
"Я думаю, для начала вам нужно посмотреть в словаре значение этого слова", —посоветовал еще один читатель.
В пятницу Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Комарову сравнил конфликт с Россией с пирогом, который "нужно разделить на кусочки".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассРоссияВладимир ЗеленскийTwitter
 
 
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