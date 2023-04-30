https://ria.ru/20230430/zaytsev-1868906865.html
Российские звезды выразили соболезнования в связи со смертью Зайцева
Российские звезды выразили соболезнования в связи со смертью Зайцева - РИА Новости, 30.04.2023
Российские звезды выразили соболезнования в связи со смертью Зайцева
Российские звезды выразили соболезнования в связи со смертью модельера Вячеслава Зайцева. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T23:52
2023-04-30T23:52
2023-04-30T23:58
культура
вячеслав зайцев
надежда бабкина
александр васильев (историк моды)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские звезды выразили соболезнования в связи со смертью модельера Вячеслава Зайцева. Историк моды Александр Васильев назвал Зайцева гордостью отечественной моды. Народная артистка России Надежда Бабкина отметила, что ушел из жизни "великий русский художник".Модельер Валентин Юдашкин назвал коллегу великим художником. Дизайнер Игорь Гуляев поблагодарил маэстро за отношение к профессии.Зайцев умер 30 апреля на 86 году жизни. В свой юбилей, 2 марта, он дал эксклюзивное интервью РИА Новости. Он заявил, что до сих пор "контролирует весь процесс".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав зайцев, надежда бабкина, александр васильев (историк моды)
Культура, Вячеслав Зайцев, Надежда Бабкина, Александр Васильев (историк моды)
Российские звезды выразили соболезнования в связи со смертью Зайцева
Бабкина, Васильев и Юдашкин выразили соболезнования в связи со смертью модельера Зайцева
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские звезды выразили соболезнования в связи со смертью модельера Вячеслава Зайцева.
Историк моды Александр Васильев назвал Зайцева гордостью отечественной моды.
«
"Первый мужчина-модельер, приблизивший советскую моду, начиная с 1965 года, к международным канонам стиля и красоты, при этом не забывая о народных традициях и национальном колорите", – написал Васильев в своей соцсети.
Народная артистка России Надежда Бабкина отметила, что ушел из жизни "великий русский художник".
«
"Каждое творение Зайцева – шедевр, образец безупречного вкуса и высокого качества. Когда Слава работал над костюмами "Русской песни", работал индивидуально с каждым участником ансамбля. Набросит ткань на человека, потом отойдет, посмотрит оценивающим взглядом и сам вынесет вердикт: "Нет ансамбля. Нет энергии. Нет силы". И подбирает все по новой", – сказала Бабкина в соцсети.
Модельер Валентин Юдашкин назвал коллегу великим художником.
«
"Мир потерял великого модельера, художника и творца... Он помогал многим, особенно молодым и начинающим дизайнерам. Был очень открытым. И большим профессионалом своего дела", – говорится в телеграм-канале Valentin Yudashkin official.
Дизайнер Игорь Гуляев поблагодарил маэстро за отношение к профессии.
«
"Спасибо за свет, которым ты согревал нас всех, за твой талант, искренность и за любовь к нашей профессии. Благодаря тебе я научился относиться к своей работе, как к искусству. Ты был настоящим художником и творцом ", – написал Гуляев в соцсети.
Зайцев умер
30 апреля на 86 году жизни. В свой юбилей, 2 марта, он дал эксклюзивное интервью РИА Новости. Он заявил
, что до сих пор "контролирует весь процесс".
Лисовец назвал Зайцева легендарной личностью