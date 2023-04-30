Российские звезды выразили соболезнования в связи со смертью Зайцева

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"Спасибо за свет, которым ты согревал нас всех, за твой талант, искренность и за любовь к нашей профессии. Благодаря тебе я научился относиться к своей работе, как к искусству. Ты был настоящим художником и творцом ", – написал Гуляев в соцсети.