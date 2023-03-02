Вячеслав Зайцев: "Я до сих пор строго контролирую весь процесс"
© РИА Новости / Александр НатрускинМодельер Вячеслав Зайцев на пресс-конференции "Школьная форма: коллекция от Зайцева"
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Алина Кравцова. Легендарный кутюрье Вячеслав Зайцев отмечает 85-летний юбилей. Простой парень из Иваново стал символом советской, а позже русской моды и получил признание не только на родине, но и в мире. В свой день рождения он рассказал в интервью РИА Новости о новой коллекции и о том, что помогло ему добиться такого успеха.
© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкМодельер Вячеслав Зайцев на показе своей коллекции одежды "Искусство. Творчество. Духовность" в рамках XII Российского фестиваля моды "Плес на Волге. Льняная палитра" в Плесе
Модельер Вячеслав Зайцев на показе своей коллекции одежды "Искусство. Творчество. Духовность" в рамках XII Российского фестиваля моды "Плес на Волге. Льняная палитра" в Плесе
— Чем вы заняты сегодня?
— Думаю о коллекции, об объемных вещах, красивых больших шарфах и открытых декольте. И я до сих пор строго контролирую весь процесс. Сначала делаются эскизы моделей, разрабатываются конструкции, лекала, подбираются ткани и фурнитура, затем отшиваются вещи.
— Как планируете встретить юбилей?
— Показом коллекции от-кутюр "Многоликая мода" в Московском доме моды. Поздравить меня придут давние и любимые друзья — Татьяна Михалкова, Анна Шатилова, Наталья Бестемьянова, Андрей Букин, коллеги, просто ценители моего творчества.
— Как вы оцениваете свой путь, что помогло вам стать первым?
— Думаю, мне помогли трудолюбие, нацеленность на результат, желание достичь его, невзирая ни на какие трудности. Стремление постоянно учиться чему-то новому и пробовать все возможные варианты.
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкМодельер Вячеслав Зайцев и певица Эдита Пьеха в московском театре "Новая опера" на торжественном вечере, посвященном 70-летию модельера
Модельер Вячеслав Зайцев и певица Эдита Пьеха в московском театре "Новая опера" на торжественном вечере, посвященном 70-летию модельера
Солнечный зайчик: коллеги — о мэтре
"Солнечный зайчик" — так называли Зайцева не только в детстве. Его искрящуюся улыбку и бурлящую энергию всегда отмечали. Те, кто знакомы с кутюрье лично, поделились с РИА Новости своими впечатлениями.
Валентин Юдашкин: "Он много помогал начинающим"
Художник-модельер, народный художник России
— Слава очень открытый человек, но не со всеми. Он много помогал другим, особенно молодым и начинающим дизайнерам, пытался создать комфортные условия для тех, с кем работал.
Я пришел к нему учиться в Дом моды на проспекте Мира в Москве. Это было просто незабываемо! Первые дни модной школы останутся в памяти на всю жизнь, а также каждая встреча и все годы, проведенные рядом с ним. Нас объединяла совместная работа, я посещал его мастер-классы, фотосессии, он приглашал меня в командировки, на встречи. Это было познавательно, масштабно, красиво.
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Работа у него всегда на первом месте. Он постоянно рисовал.
Слава — большой профессионал. Он очень точно видит и чувствует время, его тренды, знает, что стоит добавить, на чем сделать акцент. И при этом остается собой, следует собственному видению. Его вещи были понятны и иностранцам, и молодежи, оставались актуальными долгое время.
© РИА Новости / Мирослав Муразов | Перейти в медиабанкХудожник-модельер Вячеслав Зайцев с эскизами в руках
Художник-модельер Вячеслав Зайцев с эскизами в руках
Татьяна Михалкова: "Он заряжал всех своей энергией"
Президент благотворительного фонда "Русский силуэт"
— Слава выделялся, был таким солнечным. Мы так его и называли: солнечный зайчик. Он не ходил — летал по этажам, заряжал всех своей энергией, за ночь мог представить 30 эскизов!
В Общесоюзном доме моделей тогда царила женщина за тридцать, которая может позволить себе это все купить, такая советская, даже немного крупная по сравнению с европейскими стандартами. Мне же не хватало роста и веса: всего 172 сантиметра и 47 килограммов. Несмотря на это, Вячеслав Зайцев одобрил мою кандидатуру на художественном совете, и я стала манекенщицей, за что ему до сих пор благодарна.
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Очень ценю, что Слава поддерживает мой фонд "Русский силуэт" и учрежденный им международный конкурс молодых дизайнеров. Мы дружим, его любит вся наша семья — и Никита Сергеевич, и дети.
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды на Кузнецком Мосту, художник-модельер Вячеслав Зайцев с манекенщицами
Художественный руководитель экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды на Кузнецком Мосту, художник-модельер Вячеслав Зайцев с манекенщицами
Александр Васильев: "Его показы стали легендарными"
Историк моды
— Вячеслав Зайцев — гордость отечественной моды. Первый мужчина-модельер, приблизивший советскую моду к международным канонам стиля и красоты, при этом не забывая о народных традициях и национальном колорите. Его показы стали легендарными, манекенщицы — лидерами вкуса, а звезды эстрады, кино и театра выстраивались в очередь за его модельными платьями.
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Он великолепный художник и поэт, автор легендарных духов "Маруся", первый судья ТВ-программы "Модный приговор" и организатор конкурсов моды. Многая лета этому патриарху отечественной моды! Слава — Славе!
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМодельер Вячеслав Зайцев в окружении моделей на показе коллекции весна-лето — 2013 в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Модельер Вячеслав Зайцев в окружении моделей на показе коллекции весна-лето — 2013 в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Анастасия Кучугова: "Советы мэтра были жесткими"
Дизайнер бренда KUCHUGOVA, ученица Вячеслава Зайцева
— Как только я услышала, что у Вячеслава Зайцева есть собственная Лаборатория, сразу же решила туда поступать! Все мы, кто там учились, мечтали хоть на чуточку приблизиться к его таланту. Для нас он был непререкаемым авторитетом и гуру! Мы восхищались его неисчерпаемой энергией, точным видением пропорций и стопроцентным вкусом. Советы мэтра были жесткими, но всегда в точку.
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"Что это за поселковый универмаг?" — так он подбадривал нас перед выпускными экзаменами в Лаборатории моды.
Вячеслав Михайлович запросто общался со всеми студентами, как будто знал нас тысячу лет. А однажды просто шокировал!
"Уберите все лишнее!" — сказал он, взяв ножницы у студентки, и одним движением превратил ее юбку макси в пышную и оригинальную мини.