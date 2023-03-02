https://ria.ru/20230302/zaytsev-1855178367.html

Вячеслав Зайцев: "Я до сих пор строго контролирую весь процесс"

Вячеслав Зайцев: "Я до сих пор строго контролирую весь процесс" - РИА Новости, 02.03.2023

Вячеслав Зайцев: "Я до сих пор строго контролирую весь процесс"

Легендарный кутюрье Вячеслав Зайцев отмечает 85-летний юбилей. Простой парень из Иваново стал символом советской, а позже русской моды и получил признание не... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T08:00

2023-03-02T08:00

2023-03-02T10:42

шоубиз

вячеслав зайцев

татьяна михалкова

наталья бестемьянова

москва

стиль жизни

мода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93120/46/931204621_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_d3dbbde8b8127bb73ce937e7656b170c.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Алина Кравцова. Легендарный кутюрье Вячеслав Зайцев отмечает 85-летний юбилей. Простой парень из Иваново стал символом советской, а позже русской моды и получил признание не только на родине, но и в мире. В свой день рождения он рассказал в интервью РИА Новости о новой коллекции и о том, что помогло ему добиться такого успеха.— Чем вы заняты сегодня?— Думаю о коллекции, об объемных вещах, красивых больших шарфах и открытых декольте. И я до сих пор строго контролирую весь процесс. Сначала делаются эскизы моделей, разрабатываются конструкции, лекала, подбираются ткани и фурнитура, затем отшиваются вещи. — Как планируете встретить юбилей?— Показом коллекции от-кутюр "Многоликая мода" в Московском доме моды. Поздравить меня придут давние и любимые друзья — Татьяна Михалкова, Анна Шатилова, Наталья Бестемьянова, Андрей Букин, коллеги, просто ценители моего творчества.— Как вы оцениваете свой путь, что помогло вам стать первым?— Думаю, мне помогли трудолюбие, нацеленность на результат, желание достичь его, невзирая ни на какие трудности. Стремление постоянно учиться чему-то новому и пробовать все возможные варианты.Солнечный зайчик: коллеги — о мэтре "Солнечный зайчик" — так называли Зайцева не только в детстве. Его искрящуюся улыбку и бурлящую энергию всегда отмечали. Те, кто знакомы с кутюрье лично, поделились с РИА Новости своими впечатлениями.Валентин Юдашкин: "Он много помогал начинающим"Художник-модельер, народный художник России— Слава очень открытый человек, но не со всеми. Он много помогал другим, особенно молодым и начинающим дизайнерам, пытался создать комфортные условия для тех, с кем работал.Я пришел к нему учиться в Дом моды на проспекте Мира в Москве. Это было просто незабываемо! Первые дни модной школы останутся в памяти на всю жизнь, а также каждая встреча и все годы, проведенные рядом с ним. Нас объединяла совместная работа, я посещал его мастер-классы, фотосессии, он приглашал меня в командировки, на встречи. Это было познавательно, масштабно, красиво.Слава — большой профессионал. Он очень точно видит и чувствует время, его тренды, знает, что стоит добавить, на чем сделать акцент. И при этом остается собой, следует собственному видению. Его вещи были понятны и иностранцам, и молодежи, оставались актуальными долгое время.Татьяна Михалкова: "Он заряжал всех своей энергией"Президент благотворительного фонда "Русский силуэт"— Слава выделялся, был таким солнечным. Мы так его и называли: солнечный зайчик. Он не ходил — летал по этажам, заряжал всех своей энергией, за ночь мог представить 30 эскизов!В Общесоюзном доме моделей тогда царила женщина за тридцать, которая может позволить себе это все купить, такая советская, даже немного крупная по сравнению с европейскими стандартами. Мне же не хватало роста и веса: всего 172 сантиметра и 47 килограммов. Несмотря на это, Вячеслав Зайцев одобрил мою кандидатуру на художественном совете, и я стала манекенщицей, за что ему до сих пор благодарна.Александр Васильев: "Его показы стали легендарными"Историк моды— Вячеслав Зайцев — гордость отечественной моды. Первый мужчина-модельер, приблизивший советскую моду к международным канонам стиля и красоты, при этом не забывая о народных традициях и национальном колорите. Его показы стали легендарными, манекенщицы — лидерами вкуса, а звезды эстрады, кино и театра выстраивались в очередь за его модельными платьями.Анастасия Кучугова: "Советы мэтра были жесткими"Дизайнер бренда KUCHUGOVA, ученица Вячеслава Зайцева— Как только я услышала, что у Вячеслава Зайцева есть собственная Лаборатория, сразу же решила туда поступать! Все мы, кто там учились, мечтали хоть на чуточку приблизиться к его таланту. Для нас он был непререкаемым авторитетом и гуру! Мы восхищались его неисчерпаемой энергией, точным видением пропорций и стопроцентным вкусом. Советы мэтра были жесткими, но всегда в точку.Вячеслав Михайлович запросто общался со всеми студентами, как будто знал нас тысячу лет. А однажды просто шокировал!"Уберите все лишнее!" — сказал он, взяв ножницы у студентки, и одним движением превратил ее юбку макси в пышную и оригинальную мини.

https://ria.ru/20230203/ukrasheniya-1849299607.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

вячеслав зайцев, татьяна михалкова, наталья бестемьянова, москва, стиль жизни, мода