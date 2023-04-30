https://ria.ru/20230430/zaytsev-1868885353.html

Умер модельер Вячеслав Зайцев

Умер модельер Вячеслав Зайцев - РИА Новости, 01.05.2023

Умер модельер Вячеслав Зайцев

Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет, передает телеканал РЕН ТВ. РИА Новости, 01.05.2023

2023-04-30T20:04

2023-04-30T20:04

2023-05-01T08:56

культура

россия

вячеслав зайцев

происшествия

общество

рсфср

московская область (подмосковье)

иваново

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет, передает телеканал РЕН ТВ.По данным СМИ, его доставили с желудочным кровотечением в одну из больниц в Подмосковье, где он умер в реанимации.Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново. В 1962 году закончил Московский текстильный институт (ныне Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина). В 1963 году представил свою первую коллекцию спецодежды для работниц села.В 1965 году начал работать в качестве художественного руководителя экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве, откуда впоследствии ушел в небольшое ателье, которое к 1982 году превратил в Московский дом моды (ныне Московский Дом Моды Slava Zaitsev).Зайцев стал первым советским и российским модельером, получившим право показа своих моделей на Неделях высокой моды в Париже, а в 1989 году стал победителем саммита "Пять лучших модельеров мира" в Токио.Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Удостоен многих общественных наград и премий.В 2016 году появились сообщения, что Зайцеву поставили диагноз "болезнь Паркинсона".

https://ria.ru/20230430/zaytsev-1868891470.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Иванников

россия, вячеслав зайцев, происшествия, общество, рсфср, московская область (подмосковье), иваново, москва, умер вячеслав зайцев