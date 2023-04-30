Умер модельер Вячеслав Зайцев
Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев в возрасте 85 лет
Модельер Вячеслав Зайцев. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет, передает телеканал РЕН ТВ.
По данным СМИ, его доставили с желудочным кровотечением в одну из больниц в Подмосковье, где он умер в реанимации.
© РИА Новости / Мирослав Муразов | Перейти в медиабанкХудожник-модельер Вячеслав Зайцев с эскизами в руках
Художник-модельер Вячеслав Зайцев с эскизами в руках. Архивное фото
Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново. В 1962 году закончил Московский текстильный институт (ныне Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина). В 1963 году представил свою первую коллекцию спецодежды для работниц села.
В 1965 году начал работать в качестве художественного руководителя экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве, откуда впоследствии ушел в небольшое ателье, которое к 1982 году превратил в Московский дом моды (ныне Московский Дом Моды Slava Zaitsev).
Зайцев стал первым советским и российским модельером, получившим право показа своих моделей на Неделях высокой моды в Париже, а в 1989 году стал победителем саммита "Пять лучших модельеров мира" в Токио.
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Удостоен многих общественных наград и премий.
В 2016 году появились сообщения, что Зайцеву поставили диагноз "болезнь Паркинсона".