Рейтинг@Mail.ru
Умер модельер Вячеслав Зайцев - РИА Новости, 01.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:04 30.04.2023 (обновлено: 08:56 01.05.2023)
https://ria.ru/20230430/zaytsev-1868885353.html
Умер модельер Вячеслав Зайцев
Умер модельер Вячеслав Зайцев - РИА Новости, 01.05.2023
Умер модельер Вячеслав Зайцев
Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет, передает телеканал РЕН ТВ. РИА Новости, 01.05.2023
2023-04-30T20:04
2023-05-01T08:56
культура
россия
вячеслав зайцев
происшествия
общество
рсфср
московская область (подмосковье)
иваново
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93115/32/931153200_0:86:2000:1211_1920x0_80_0_0_79712a732ffec4cbcfa36aefc938779e.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет, передает телеканал РЕН ТВ.По данным СМИ, его доставили с желудочным кровотечением в одну из больниц в Подмосковье, где он умер в реанимации.Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново. В 1962 году закончил Московский текстильный институт (ныне Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина). В 1963 году представил свою первую коллекцию спецодежды для работниц села.В 1965 году начал работать в качестве художественного руководителя экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве, откуда впоследствии ушел в небольшое ателье, которое к 1982 году превратил в Московский дом моды (ныне Московский Дом Моды Slava Zaitsev).Зайцев стал первым советским и российским модельером, получившим право показа своих моделей на Неделях высокой моды в Париже, а в 1989 году стал победителем саммита "Пять лучших модельеров мира" в Токио.Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Удостоен многих общественных наград и премий.В 2016 году появились сообщения, что Зайцеву поставили диагноз "болезнь Паркинсона".
https://ria.ru/20230430/zaytsev-1868891470.html
россия
рсфср
московская область (подмосковье)
иваново
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93115/32/931153200_79:0:1856:1333_1920x0_80_0_0_e40eb193271c8e19bad71856dfb2560d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вячеслав зайцев, происшествия, общество, рсфср, московская область (подмосковье), иваново, москва, умер вячеслав зайцев
Культура, Россия, Вячеслав Зайцев, Происшествия, Общество, РСФСР, Московская область (Подмосковье), Иваново, Москва, Умер Вячеслав Зайцев
Умер модельер Вячеслав Зайцев

Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев в возрасте 85 лет

© РИА Новости / Александр НатрускинМодельер Вячеслав Зайцев
Модельер Вячеслав Зайцев - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
Модельер Вячеслав Зайцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет, передает телеканал РЕН ТВ.
По данным СМИ, его доставили с желудочным кровотечением в одну из больниц в Подмосковье, где он умер в реанимации.
© РИА Новости / Мирослав Муразов | Перейти в медиабанкХудожник-модельер Вячеслав Зайцев с эскизами в руках
Художник-модельер Вячеслав Зайцев с эскизами в руках - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Мирослав Муразов
Перейти в медиабанк
Художник-модельер Вячеслав Зайцев с эскизами в руках. Архивное фото
Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново. В 1962 году закончил Московский текстильный институт (ныне Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина). В 1963 году представил свою первую коллекцию спецодежды для работниц села.
В 1965 году начал работать в качестве художественного руководителя экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве, откуда впоследствии ушел в небольшое ателье, которое к 1982 году превратил в Московский дом моды (ныне Московский Дом Моды Slava Zaitsev).
Зайцев стал первым советским и российским модельером, получившим право показа своих моделей на Неделях высокой моды в Париже, а в 1989 году стал победителем саммита "Пять лучших модельеров мира" в Токио.
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Удостоен многих общественных наград и премий.
В 2016 году появились сообщения, что Зайцеву поставили диагноз "болезнь Паркинсона".
Модельер Вячеслав Зайцев - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Биография Вячеслава Зайцева
Вчера, 20:50
 
КультураРоссияВячеслав ЗайцевПроисшествияОбществоРСФСРМосковская область (Подмосковье)ИвановоМоскваУмер Вячеслав Зайцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала