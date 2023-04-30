https://ria.ru/20230430/zaytsev-1868897294.html

Захарова выразила соболезнования в связи со смертью Зайцева

Захарова выразила соболезнования в связи со смертью Зайцева - РИА Новости, 30.04.2023

Захарова выразила соболезнования в связи со смертью Зайцева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале выразила соболезнования в связи с кончиной модельера Вячеслава Зайцева. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T21:53

2023-04-30T21:53

2023-04-30T21:53

культура

россия

вячеслав зайцев

мария захарова

умер вячеслав зайцев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868888278_0:0:2814:1584_1920x0_80_0_0_247566624b57533ff01bbdc9128eef7f.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале выразила соболезнования в связи с кончиной модельера Вячеслава Зайцева. Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет. "Соболезнования семье, друзьям, нас всем. Какое счастье, что я успела побывать, как теперь понимаю, на последнем гала летом прошлого года в Зарядье и пообщаться с Вячеславом Михайловичем! Это был показ разных лет за несколько десятилетий. Светлая память и Царствие Небесное!" - написала Захарова.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вячеслав зайцев, мария захарова, умер вячеслав зайцев