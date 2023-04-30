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Биография Вячеслава Зайцева

Биография Вячеслава Зайцева - РИА Новости, 01.05.2023

Биография Вячеслава Зайцева

Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново в семье рабочих. РИА Новости, 01.05.2023

2023-04-30T20:50

2023-04-30T20:50

2023-05-01T00:21

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Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново в семье рабочих.В 1956 году окончил Ивановский химико-технологический техникум по специальности "художник текстильного рисунка", в 1962 году – Московский текстильный институт (ныне Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина) по специальности "художник-модельер".В 1962-1965 годах он работал художественным руководителем Экспериментальной швейной фабрики по производству спецодежды.В 1963 году Зайцев представил свою первую коллекцию спецодежды для работниц села. Телогрейки и юбки, сшитые из ярких ситцев и павловопосадских платков, и расписанные гуашью валенки были отвергнуты руководством фабрики. Однако статья о коллекции появилась во французском журнале Paris Match. Зайцев стал известен за рубежом.В 1965 году он начал работать в качестве художественного руководителя экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве. В это же время по заказам создавал костюмы для театра, кино, телевидения, эстрады, фигурного катания.Первым спектаклем, над которым Зайцев работал как художник по костюмам, стал "Безумный день, или Женитьба Фигаро" в Театре Сатиры. С того времени он оформил около 20 спектаклей для российских и зарубежных театров. Среди них – "Современник", МХАТ, Театр Сатиры, Театр имени Евгения Вахтангова. Работал в кино, в том числе над костюмами к кинофильмам "Фокусник"(1967), "Безымянная звезда" (1978).В 1969 году в Музее современного искусства в Нью-Йорке (США) состоялся показ дамских платьев, сшитых по эскизам Вячеслава Зайцева, Ирины Крутиковой и Ирины Телегиной по заказу и из тканей американской корпорации Celanese.В 1979 году Зайцев ушел из Всесоюзного дома моделей в небольшое ателье, которое к 1982 году превратил в Московский дом моды. С 1988 года Вячеслав Зайцев являлся его директором, в настоящее время – креативный директор и художественный руководитель. В Доме моды, получившем имя Slava Zaitsev, создаются авторские коллекции haute couture и prêt-à-porter.Вячеслав Зайцев стал первым советским и российским модельером, получившим право показа своих моделей в неделях высокой моды в Париже (Франция), а также медаль и диплом почетного гражданина Парижа. В 1989 году Зайцев стал победителем саммита в Токио (Япония) "Пять лучших модельеров мира", выиграв творческое соревнование у таких мастеров моделирования, как Клод Монтана (Франция), Донна Каран (США), Ханае Мори (Япония).Среди его коллекций "1000-летие крещения Руси" (1988), "Русские сезоны в Париже" (1988), "Агония перестройки" (1991), "Грезы" (1994), "Воспоминание о будущем" (1994), "Листая памяти страницы" (1998), "Отражение" (2001), "Ностальгия по временам ушедшим" (2004), "Тайны соблазна" (2005), "Фантасмагории" (2006), "России посвящается" (2007), "Истоки" (2008), "Ассоциации" (2012), "Ностальгия" (2013).Наряду с модой Зайцев уделял внимание живописи и графике. Его станковые произведения находятся в Государственной Третьяковской галерее в Москве, в музее Прадо в Мадриде (Испания), Галерее современного искусства в Варшаве (Польша), в частных коллекциях.Выставки работ Вячеслава Зайцева (костюмы, модели одежды, живопись и графика) регулярно проходили в России и за рубежом.Вячеслав Зайцев преподавал на кафедре моделирования одежды факультета прикладного искусства в Московском технологическом институте (в 1979-1992 годах – доцент, в 1992-1996 годах – профессор).В 1997 году он открыл свою "Лабораторию моды", где совершенствуются молодые дизайнеры с высшим профессиональным образованием.В 2007-2009 годах Зайцев был ведущим программы "Модный приговор" на Первом канале.С 1993 года под его патронажем проводился ежегодный "Текстильный салон" в Иванове.В 1994 года маэстро являлся бессменным руководителем и председателем жюри московского конкурса модельеров имени Надежды Ламановой (в 2020-2022 годах конкурс не приводился).Вячеслав Зайцев является автором книг "Такая изменчивая мода" и "Этот многоликий мир моды" (обе – 1980), альбома графики и стихов "Я всем обязан провиденью" (1992). В 2006 году модельер презентовал книгу "Слава Зайцев. Тайны Соблазна".В 2017 году вышел художественный альбом Вячеслава Зайцева "Мода. Мой Дом".Большую известность получили духи Зайцева Maroussia, выпущенные французской фирмой L'Oreal.В последние годы из-за болезни Вячеслав Зайцев редко посещал мероприятия.30 апреля 2023 года Вячеслав Зайцев скончался.Творчество модельера было отмечено премиями и почетными наградами.Вячеслав Зайцев – заслуженный деятель искусств РСФСР (1991), народный художник РФ (2006).Был членом Союза художников СССР (1976), академиком Российской академии художеств (2007), носил звание почетного работника текстильной и легкой промышленности (2002).Вячеслав Зайцев – лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1995 года, лауреат премии президента РФ в области литературы и искусства 2003 года, лауреат премии правительства РФ в области культуры за 2009 год, премии правительства РФ в области образования за 2010 год.Он был награжден советским орденом "Знак Почета" (1980) и медалью "За трудовую доблесть" (1974), российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1998).Был удостоен многих общественных наград и премий. Отмечен золотой медалью Российской академии художеств (2002), орденом "За служение искусству" (2008) и другими наградами.Он являлся почетным гражданином Парижа (1988) и Иваново (1996).Вячеслав Зайцев состоял в браке с заслуженным художником России Мариной Зайцевой.Его сын Егор – генеральный директор модного дома Slava Zaitsev, креативный директор модного дома YeZ by Yegorzaitsev и художественный руководитель агентства моделей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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