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Кириенко посетил Запорожскую АЭС

Кириенко посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 30.04.2023

Кириенко посетил Запорожскую АЭС

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС и ознакомился с принятыми дополнительными мерами по ее физической РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T13:26

2023-04-30T13:26

2023-04-30T13:30

специальная военная операция на украине

общество

запорожская аэс

сергей кириенко

запорожская область

энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС и ознакомился с принятыми дополнительными мерами по ее физической защите, сообщает пресс-служба администрации Энергодара в Telegram-канале. Кроме того, Кириенко также посетил Энергодар и обсудил с руководством города вопросы развития образования и детско-юношеского спорта. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

запорожская область

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, запорожская аэс, сергей кириенко, запорожская область, энергодар