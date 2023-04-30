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Кириенко посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 30.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:26 30.04.2023 (обновлено: 13:30 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/zaes-1868834507.html
Кириенко посетил Запорожскую АЭС
Кириенко посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 30.04.2023
Кириенко посетил Запорожскую АЭС
Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС и ознакомился с принятыми дополнительными мерами по ее физической РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T13:26
2023-04-30T13:30
специальная военная операция на украине
общество
запорожская аэс
сергей кириенко
запорожская область
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС и ознакомился с принятыми дополнительными мерами по ее физической защите, сообщает пресс-служба администрации Энергодара в Telegram-канале. Кроме того, Кириенко также посетил Энергодар и обсудил с руководством города вопросы развития образования и детско-юношеского спорта. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
запорожская область
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общество, запорожская аэс, сергей кириенко, запорожская область, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Общество, Запорожская АЭС, Сергей Кириенко, Запорожская область, Энергодар
Кириенко посетил Запорожскую АЭС

Кириенко во время посещения Запорожской АЭС ознакомился с дополнительными мерами ее защиты

© Фото : пресс-служба администрации города ЭнергодарПервый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время посещения Запорожской АЭС
Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время посещения Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© Фото : пресс-служба администрации города Энергодар
Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время посещения Запорожской АЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС и ознакомился с принятыми дополнительными мерами по ее физической защите, сообщает пресс-служба администрации Энергодара в Telegram-канале.
«

"Первый замглавы администрации президента России оценил общую ситуацию в районе станции и ознакомился с принятыми дополнительными мерами по ее физической защите", - говорится в сообщении администрации.

© Фото : пресс-служба администрации города ЭнергодарПервый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время посещения Энергодара
Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время посещения Энергодара - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© Фото : пресс-служба администрации города Энергодар
Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время посещения Энергодара
Кроме того, Кириенко также посетил Энергодар и обсудил с руководством города вопросы развития образования и детско-юношеского спорта.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗапорожская АЭССергей КириенкоЗапорожская областьЭнергодар
 
 
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