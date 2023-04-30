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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области - РИА Новости, 30.04.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области

Взрыв прозвучал в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает издание РБК-Украина. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T22:28

2023-04-30T22:28

2023-04-30T23:50

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рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает издание РБК-Украина. "В Днепропетровской области прозвучал взрыв", - говорится в сообщении. Издание "Зеркало недели" пишет, что взрыв прозвучал в Павлограде. Официальной информации пока нет. На данный момент в регионе звучит сигнал воздушной тревоги, которая была объявлена в 21.30 (совпадает с мск).

днепропетровская область

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в мире, днепропетровская область, павлоград, украина, рбк (медиагруппа)