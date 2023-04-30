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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области - РИА Новости, 30.04.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области
Взрыв прозвучал в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает издание РБК-Украина. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T22:28
2023-04-30T22:28
2023-04-30T23:50
в мире
днепропетровская область
павлоград
украина
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает издание РБК-Украина. "В Днепропетровской области прозвучал взрыв", - говорится в сообщении. Издание "Зеркало недели" пишет, что взрыв прозвучал в Павлограде. Официальной информации пока нет. На данный момент в регионе звучит сигнал воздушной тревоги, которая была объявлена в 21.30 (совпадает с мск).
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в мире, днепропетровская область, павлоград, украина, рбк (медиагруппа)
В мире, Днепропетровская область, Павлоград, Украина, РБК (медиагруппа)
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Павлограде в Днепропетровской области