Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области - РИА Новости, 30.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 30.04.2023 (обновлено: 23:50 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/vzryv-1868901927.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области - РИА Новости, 30.04.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области
Взрыв прозвучал в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает издание РБК-Украина. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T22:28
2023-04-30T23:50
в мире
днепропетровская область
павлоград
украина
рбк (медиагруппа)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает издание РБК-Украина. "В Днепропетровской области прозвучал взрыв", - говорится в сообщении. Издание "Зеркало недели" пишет, что взрыв прозвучал в Павлограде. Официальной информации пока нет. На данный момент в регионе звучит сигнал воздушной тревоги, которая была объявлена в 21.30 (совпадает с мск).
днепропетровская область
павлоград
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепропетровская область, павлоград, украина, рбк (медиагруппа)
В мире, Днепропетровская область, Павлоград, Украина, РБК (медиагруппа)
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Павлограде в Днепропетровской области

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает издание РБК-Украина.
"В Днепропетровской области прозвучал взрыв", - говорится в сообщении.
Издание "Зеркало недели" пишет, что взрыв прозвучал в Павлограде. Официальной информации пока нет.
На данный момент в регионе звучит сигнал воздушной тревоги, которая была объявлена в 21.30 (совпадает с мск).
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:57
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.04.2023Посмотреть
 
В миреДнепропетровская областьПавлоградУкраинаРБК (медиагруппа)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала