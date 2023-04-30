https://ria.ru/20230430/vodka-1868639586.html

Врач оценил "чудесные" свойства водки

Врач оценил "чудесные" свойства водки - РИА Новости, 30.04.2023

Врач оценил "чудесные" свойства водки

Целебные свойства водки — миф, который имеет определенное происхождение, причем вера в него может довести до летального исхода, предупредил в интервью радио... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T02:15

2023-04-30T02:15

2023-04-30T02:15

общество

россия

алексей водовозов

алкоголь

здоровье

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Целебные свойства водки — миф, который имеет определенное происхождение, причем вера в него может довести до летального исхода, предупредил в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.Большинство лекарственных препаратов начали производить сравнительно недавно, а до их появления люди вынуждены были лечиться с помощью подручных средств, отметил Водовозов.Современный уровень развития медицины позволяет пациентам лечиться с помощью гораздо более эффективных, а главное, безопасных средств, добавил Водовозов.Утверждения некоторых людей, что водка им "помогает", не имеют научной ценности, продолжил он.В качестве примера врач привел ошибочное представление о пользе употребления водки при инфекционных заболеваниях. На самом деле спиртосодержащие напитки подавляют иммунитет и мешают организму бороться с патогенами, уточнил он."Если мы используем спиртные напитки в попытке помочь иммунитету, то мы делаем ровно наоборот. Учеными очень хорошо описаны иммуносупрессивные (подавляющие иммунитет. — Прим.ред.) свойства этанола —основного действующего вещества водки. То есть во время болезни этот напиток будет на стороне инфекции, а не человека", — сказал Водовозов.По его словам, в медицинской практике были случаи, когда употребление алкоголя приводило к этаноловой коме и смерти пациента.То есть возможна этаноловая кома и летальный исход, такие случаи описаны, заключил собеседник радио.

https://ria.ru/20230327/viski-1861065309.html

https://ria.ru/20230304/alkogol-1855806104.html

https://ria.ru/20230131/vodka-1848556860.html

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общество, россия, алексей водовозов, алкоголь, здоровье