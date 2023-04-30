https://ria.ru/20230430/vodka-1868639586.html
Врач оценил "чудесные" свойства водки
Врач оценил "чудесные" свойства водки - РИА Новости, 30.04.2023
Врач оценил "чудесные" свойства водки
Целебные свойства водки — миф, который имеет определенное происхождение, причем вера в него может довести до летального исхода, предупредил в интервью радио... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T02:15
2023-04-30T02:15
2023-04-30T02:15
общество
россия
алексей водовозов
алкоголь
здоровье
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Целебные свойства водки — миф, который имеет определенное происхождение, причем вера в него может довести до летального исхода, предупредил в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.Большинство лекарственных препаратов начали производить сравнительно недавно, а до их появления люди вынуждены были лечиться с помощью подручных средств, отметил Водовозов.Современный уровень развития медицины позволяет пациентам лечиться с помощью гораздо более эффективных, а главное, безопасных средств, добавил Водовозов.Утверждения некоторых людей, что водка им "помогает", не имеют научной ценности, продолжил он.В качестве примера врач привел ошибочное представление о пользе употребления водки при инфекционных заболеваниях. На самом деле спиртосодержащие напитки подавляют иммунитет и мешают организму бороться с патогенами, уточнил он."Если мы используем спиртные напитки в попытке помочь иммунитету, то мы делаем ровно наоборот. Учеными очень хорошо описаны иммуносупрессивные (подавляющие иммунитет. — Прим.ред.) свойства этанола —основного действующего вещества водки. То есть во время болезни этот напиток будет на стороне инфекции, а не человека", — сказал Водовозов.По его словам, в медицинской практике были случаи, когда употребление алкоголя приводило к этаноловой коме и смерти пациента.То есть возможна этаноловая кома и летальный исход, такие случаи описаны, заключил собеседник радио.
https://ria.ru/20230327/viski-1861065309.html
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общество, россия, алексей водовозов, алкоголь, здоровье
Общество, Россия, Алексей Водовозов, Алкоголь, Здоровье
Врач оценил "чудесные" свойства водки
Токсиколог Водовозов заявил, что чудесных целебных свойств у водки не существует
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Целебные свойства водки — миф, который имеет определенное происхождение, причем вера в него может довести до летального исхода, предупредил в интервью
радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.
Большинство лекарственных препаратов начали производить сравнительно недавно, а до их появления люди вынуждены были лечиться с помощью подручных средств, отметил Водовозов.
«
"Вокруг водки существуют мифы и легенды, они сложились в те времена, когда доступных лекарств не было. Аптечные препараты в XVII-XIX веках могли себе позволить только очень обеспеченные люди, а для других была водка. Поэтому в свое время она использовалась и как обезболивающее, и как антисептик, и как другие лекарства. Но во всех этих ипостасях она работает крайне плохо", — подчеркнул врач.
Современный уровень развития медицины позволяет пациентам лечиться с помощью гораздо более эффективных, а главное, безопасных средств, добавил Водовозов.
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Утверждения некоторых людей, что водка им "помогает", не имеют научной ценности, продолжил он.
«
"Масштабные исследования показали, что все "чудесные" свойства водки при тестировании "испаряются"", — пояснил Водовозов.
В качестве примера врач привел ошибочное представление о пользе употребления водки при инфекционных заболеваниях. На самом деле спиртосодержащие напитки подавляют иммунитет и мешают организму бороться с патогенами, уточнил он.
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"Если мы используем спиртные напитки в попытке помочь иммунитету, то мы делаем ровно наоборот. Учеными очень хорошо описаны иммуносупрессивные (подавляющие иммунитет. — Прим.ред.) свойства этанола —основного действующего вещества водки. То есть во время болезни этот напиток будет на стороне инфекции, а не человека", — сказал Водовозов.
По его словам, в медицинской практике были случаи, когда употребление алкоголя приводило к этаноловой коме и смерти пациента.
«
"Этанол работает как депрессант, он приглушает деятельность нейронов. Высокая доза этого вещества может привести к остановке центров дыхания и сердечной деятельности.", — предупредил Водовозов.
То есть возможна этаноловая кома и летальный исход, такие случаи описаны, заключил собеседник радио.
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