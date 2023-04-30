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Президент Литвы назвал условие для вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 30.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:39 30.04.2023 (обновлено: 11:58 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/ukraina-1868822115.html
Президент Литвы назвал условие для вступления Украины в НАТО
Президент Литвы назвал условие для вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 30.04.2023
Президент Литвы назвал условие для вступления Украины в НАТО
Украина не cможет присоединиться к НАТО прежде, чем завершится вооруженный конфликт на ее территории, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T11:39
2023-04-30T11:58
специальная военная операция на украине
в мире
литва
владимир зеленский
гитанас науседа
украина
нато
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РИМ, 30 апр — РИА Новости. Украина не cможет присоединиться к НАТО прежде, чем завершится вооруженный конфликт на ее территории, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью итальянской газете la Repubblica. При этом Науседа выразил надежду, что предстоящий саммит альянса позволит выработать дорожную карту по вступлению Украины. По мнению литовского президента, НАТО должна преодолеть старую формулу "открытых дверей". "Мы знаем, что двери НАТО открыты для всех, но у нас нет практических алгоритмов их использования, поэтому мы должны посылать сигналы о том, что Украину ждут в альянсе и она может быть частью системы безопасности", — подчеркнул Науседа. В конце сентября прошлого года Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Генсек Йенс Столтенберг тогда в очередной раз сослался на "политику открытых дверей" и право каждой страны на самоопределение, но напомнил, что для принятия нового члена нужно согласие всех стран — участниц альянса. На прошлой неделе Столтенберг побывал в Киеве и заявил, что Украина в конце концов войдет в НАТО и что с этим "согласны все союзники". Эти слова вызвали удивление у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.В Москве подчеркивали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация Украины на вступление в НАТО стала одной из причин начала военной спецоперации.
https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html
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в мире, литва, владимир зеленский, гитанас науседа, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Литва, Владимир Зеленский, Гитанас Науседа, Украина, НАТО
Президент Литвы назвал условие для вступления Украины в НАТО

Президент Литвы Науседа: Украина не может вступить в НАТО до завершения конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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РИМ, 30 апр — РИА Новости. Украина не cможет присоединиться к НАТО прежде, чем завершится вооруженный конфликт на ее территории, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью итальянской газете la Repubblica.
«

"Это было бы слишком сложно. Мы это осознаем, и сами украинцы знают об этом. Мы должны перейти к практической фазе, определить этапы и формулы, как действовать, когда конфликт завершится", — сказал он.

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При этом Науседа выразил надежду, что предстоящий саммит альянса позволит выработать дорожную карту по вступлению Украины.
«

"Скажу откровенно, в Вильнюсе это будет самый сложный пункт. Литва настаивает на амбициозной повестке дня, но некоторые страны все еще не решаются подавать Зеленскому громкие сигналы на этот счет",— добавил он.

По мнению литовского президента, НАТО должна преодолеть старую формулу "открытых дверей".
"Мы знаем, что двери НАТО открыты для всех, но у нас нет практических алгоритмов их использования, поэтому мы должны посылать сигналы о том, что Украину ждут в альянсе и она может быть частью системы безопасности", — подчеркнул Науседа.
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В Москве подчеркивали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация Украины на вступление в НАТО стала одной из причин начала военной спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛитваВладимир ЗеленскийГитанас НауседаУкраинаНАТО
 
 
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