https://ria.ru/20230430/ukraina-1868822115.html

Президент Литвы назвал условие для вступления Украины в НАТО

Президент Литвы назвал условие для вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 30.04.2023

Президент Литвы назвал условие для вступления Украины в НАТО

Украина не cможет присоединиться к НАТО прежде, чем завершится вооруженный конфликт на ее территории, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T11:39

2023-04-30T11:39

2023-04-30T11:58

специальная военная операция на украине

в мире

литва

владимир зеленский

гитанас науседа

украина

нато

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РИМ, 30 апр — РИА Новости. Украина не cможет присоединиться к НАТО прежде, чем завершится вооруженный конфликт на ее территории, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью итальянской газете la Repubblica. При этом Науседа выразил надежду, что предстоящий саммит альянса позволит выработать дорожную карту по вступлению Украины. По мнению литовского президента, НАТО должна преодолеть старую формулу "открытых дверей". "Мы знаем, что двери НАТО открыты для всех, но у нас нет практических алгоритмов их использования, поэтому мы должны посылать сигналы о том, что Украину ждут в альянсе и она может быть частью системы безопасности", — подчеркнул Науседа. В конце сентября прошлого года Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Генсек Йенс Столтенберг тогда в очередной раз сослался на "политику открытых дверей" и право каждой страны на самоопределение, но напомнил, что для принятия нового члена нужно согласие всех стран — участниц альянса. На прошлой неделе Столтенберг побывал в Киеве и заявил, что Украина в конце концов войдет в НАТО и что с этим "согласны все союзники". Эти слова вызвали удивление у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.В Москве подчеркивали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация Украины на вступление в НАТО стала одной из причин начала военной спецоперации.

https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html

https://ria.ru/20230429/nato-1868781891.html

https://ria.ru/20230422/nato-1866996833.html

литва

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, литва, владимир зеленский, гитанас науседа, украина, нато