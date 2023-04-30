https://ria.ru/20230430/soledar-1868816922.html

Бойцы "Вагнера" впервые показали склады с советским оружием под Соледаром

Бойцы "Вагнера" впервые показали склады с советским оружием под Соледаром - РИА Новости, 30.04.2023

Бойцы "Вагнера" впервые показали склады с советским оружием под Соледаром

Украинская армия не смогла уничтожить созданные еще в 1960-х годах склады с вооружением и боеприпасами в соляных шахтах в селе Парасковиевка под Соледаром... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T10:52

2023-04-30T10:52

2023-04-30T12:30

специальная военная операция на украине

безопасность

соледар

артемовск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

чвк "вагнер"

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СОЛЕДАР, 30 апр — РИА Новости. Украинская армия не смогла уничтожить созданные еще в 1960-х годах склады с вооружением и боеприпасами в соляных шахтах в селе Парасковиевка под Соледаром. Корреспонденты РИА Новости впервые побывали на освобожденных бойцами "Вагнера" арсеналах. Группа взяла Соледар под контроль в январе, в том числе соляные шахты, которые Советская армия частично использовала как хранилище оружия. После начала конфликта в Донбассе появлялись сообщения, что украинские военнослужащие вывозят эти запасы, а летом прошлого года — что они подорвали оружейные склады. Тем не менее, по его словам, в хранилище до сих пор осталось много стрелкового оружия и боеприпасов к нему. "На складах, например, находится 292 тысячи ящиков с ППШ, в каждом ящике по десять штук. Представляете, какие объемы, это помимо другого вооружения", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что после того как шахты перешли под контроль "Вагнера", их начали разминировать. Причем, по словам бойца, украинские военные при установке взрывчатки ошиблись.А в разных частях подземных складов, добавил боец, были расставлены мины-ловушки. Соледар, находившийся в центре линии обороны Артемовск — Северск, имел для ВСУ стратегическое значение. Там украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение города позволило перерезать прямой путь снабжения между Северском и Артемовском и охватить Артемовск с северной стороны.

https://ria.ru/20230122/soledar-1846654920.html

https://ria.ru/20230422/vagner-1867038424.html

https://ria.ru/20230314/voennyy-1857676773.html

соледар

артемовск

донецкая народная республика

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Кадры из уцелевших советских складов с вооружением под Соледаром Корреспонденты РИА Новости одними из первых побывали в уцелевших советских складах с вооружением под Соледаром 2023-04-30T10:52 true PT5M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, соледар, артемовск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, чвк "вагнер"