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Бойцы "Вагнера" впервые показали склады с советским оружием под Соледаром - РИА Новости, 30.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 30.04.2023 (обновлено: 12:30 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/soledar-1868816922.html
Бойцы "Вагнера" впервые показали склады с советским оружием под Соледаром
Бойцы "Вагнера" впервые показали склады с советским оружием под Соледаром - РИА Новости, 30.04.2023
Бойцы "Вагнера" впервые показали склады с советским оружием под Соледаром
Украинская армия не смогла уничтожить созданные еще в 1960-х годах склады с вооружением и боеприпасами в соляных шахтах в селе Парасковиевка под Соледаром... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T10:52
2023-04-30T12:30
специальная военная операция на украине
безопасность
соледар
артемовск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
чвк "вагнер"
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СОЛЕДАР, 30 апр — РИА Новости. Украинская армия не смогла уничтожить созданные еще в 1960-х годах склады с вооружением и боеприпасами в соляных шахтах в селе Парасковиевка под Соледаром. Корреспонденты РИА Новости впервые побывали на освобожденных бойцами "Вагнера" арсеналах. Группа взяла Соледар под контроль в январе, в том числе соляные шахты, которые Советская армия частично использовала как хранилище оружия. После начала конфликта в Донбассе появлялись сообщения, что украинские военнослужащие вывозят эти запасы, а летом прошлого года — что они подорвали оружейные склады. Тем не менее, по его словам, в хранилище до сих пор осталось много стрелкового оружия и боеприпасов к нему. "На складах, например, находится 292 тысячи ящиков с ППШ, в каждом ящике по десять штук. Представляете, какие объемы, это помимо другого вооружения", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что после того как шахты перешли под контроль "Вагнера", их начали разминировать. Причем, по словам бойца, украинские военные при установке взрывчатки ошиблись.А в разных частях подземных складов, добавил боец, были расставлены мины-ловушки. Соледар, находившийся в центре линии обороны Артемовск — Северск, имел для ВСУ стратегическое значение. Там украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение города позволило перерезать прямой путь снабжения между Северском и Артемовском и охватить Артемовск с северной стороны.
https://ria.ru/20230122/soledar-1846654920.html
https://ria.ru/20230422/vagner-1867038424.html
https://ria.ru/20230314/voennyy-1857676773.html
соледар
артемовск
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Кадры из уцелевших советских складов с вооружением под Соледаром
Корреспонденты РИА Новости одними из первых побывали в уцелевших советских складах с вооружением под Соледаром
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РИА Новости
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безопасность, соледар, артемовск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Соледар, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ЧВК "Вагнер"
Бойцы "Вагнера" впервые показали склады с советским оружием под Соледаром

Бойцы "Вагнера" впервые показали склады с советским оружием в шахтах под Соледаром

Читать ria.ru в
СОЛЕДАР, 30 апр — РИА Новости. Украинская армия не смогла уничтожить созданные еще в 1960-х годах склады с вооружением и боеприпасами в соляных шахтах в селе Парасковиевка под Соледаром. Корреспонденты РИА Новости впервые побывали на освобожденных бойцами "Вагнера" арсеналах.
Группа взяла Соледар под контроль в январе, в том числе соляные шахты, которые Советская армия частично использовала как хранилище оружия.
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После начала конфликта в Донбассе появлялись сообщения, что украинские военнослужащие вывозят эти запасы, а летом прошлого года — что они подорвали оружейные склады.
«

"Вывозили не торопясь, не спеша, в дальнейшем все склады были заминированы на уничтожение, то есть то вооружение, которое было необходимо, они отсюда вывезли, остальное оставили и заминировали. Заминировали зажигательными бомбами, то есть в случае взрыва, как у них было запланировано, тут уже все сгорело и ничего бы не осталось", — рассказал агентству боец.

Тем не менее, по его словам, в хранилище до сих пор осталось много стрелкового оружия и боеприпасов к нему.
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"На складах, например, находится 292 тысячи ящиков с ППШ, в каждом ящике по десять штук. Представляете, какие объемы, это помимо другого вооружения", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что после того как шахты перешли под контроль "Вагнера", их начали разминировать. Причем, по словам бойца, украинские военные при установке взрывчатки ошиблись.
«

"У них шахта сама взорвалась вверху, а на складах оборвало цепь, поэтому не сработало. Подключали быстро и думали, что взорвется это спокойно, но допустили какую-то ошибку <…> Только в проходе стояло четыре с половиной тонны тротила с пластитом", — пояснил он.

А в разных частях подземных складов, добавил боец, были расставлены мины-ловушки.
Соледар, находившийся в центре линии обороны Артемовск — Северск, имел для ВСУ стратегическое значение. Там украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение города позволило перерезать прямой путь снабжения между Северском и Артемовском и охватить Артемовск с северной стороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСоледарАртемовскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЧВК "Вагнер"
 
 
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