https://ria.ru/20230111/soledar-1844013560.html

Бойцы "Вагнера" освободили соляные шахты Соледара

Бойцы "Вагнера" освободили соляные шахты Соледара - РИА Новости, 11.01.2023

Бойцы "Вагнера" освободили соляные шахты Соледара

В распоряжении РИА Новости оказались фотографии из освобожденных соляных шахт в городе Соледар в Донецкой Народной Республике. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T00:38

2023-01-11T00:38

2023-01-11T00:50

специальная военная операция на украине

евгений пригожин

соледар

артемовск

украина

артемсоль

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СОЛЕДАР, 11 янв - РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказались фотографии из освобожденных соляных шахт в городе Соледар в Донецкой Народной Республике. Группа "Вагнер" смогла освободить их после ожесточенных боев. На фото и основатель группы - бизнесмен Евгений Пригожин. Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а так же охватить Артемовск с северной стороны. Соляные шахты Соледара начали работу в конце XIX века, запасы оцениваются в 13 миллиардов тонн. При СССР здесь добывалось до 40% соли в стране. До начала конфликта на востоке Украины продукция компании "Артемсоль" проставлялась в 22 страны мира. Добыча соли ведется на глубине 200-300 метров. За время работы предприятия под землей оказалась система выработок протяженностью в 300 километров. Их объемы, а также постоянная температура делают подземелья идеальным местом для хранения - в частности, еще в советское время часть выработок было переоборудованы под оружейные склады. После начала конфликта на востоке Украины появлялись сообщения, что украинские военные стали вывозить хранящееся там оружие. В июле 2022 года сообщалось о подрыве украинскими военными оружейных складов.

https://ria.ru/20230111/soledar-1844013206.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230110/soledar-1843867328.html

соледар

артемовск

украина

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евгений пригожин, соледар, артемовск, украина, артемсоль