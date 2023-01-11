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Бойцы "Вагнера" освободили соляные шахты Соледара - РИА Новости, 11.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/soledar-1844013560.html
Бойцы "Вагнера" освободили соляные шахты Соледара
Бойцы "Вагнера" освободили соляные шахты Соледара - РИА Новости, 11.01.2023
Бойцы "Вагнера" освободили соляные шахты Соледара
В распоряжении РИА Новости оказались фотографии из освобожденных соляных шахт в городе Соледар в Донецкой Народной Республике. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T00:38
2023-01-11T00:50
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
соледар
артемовск
украина
артемсоль
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СОЛЕДАР, 11 янв - РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказались фотографии из освобожденных соляных шахт в городе Соледар в Донецкой Народной Республике. Группа "Вагнер" смогла освободить их после ожесточенных боев. На фото и основатель группы - бизнесмен Евгений Пригожин. Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а так же охватить Артемовск с северной стороны. Соляные шахты Соледара начали работу в конце XIX века, запасы оцениваются в 13 миллиардов тонн. При СССР здесь добывалось до 40% соли в стране. До начала конфликта на востоке Украины продукция компании "Артемсоль" проставлялась в 22 страны мира. Добыча соли ведется на глубине 200-300 метров. За время работы предприятия под землей оказалась система выработок протяженностью в 300 километров. Их объемы, а также постоянная температура делают подземелья идеальным местом для хранения - в частности, еще в советское время часть выработок было переоборудованы под оружейные склады. После начала конфликта на востоке Украины появлялись сообщения, что украинские военные стали вывозить хранящееся там оружие. В июле 2022 года сообщалось о подрыве украинскими военными оружейных складов.
https://ria.ru/20230111/soledar-1844013206.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230110/soledar-1843867328.html
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евгений пригожин, соледар, артемовск, украина, артемсоль
Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин, Соледар, Артемовск, Украина, Артемсоль
00:38 11.01.2023 (обновлено: 00:50 11.01.2023)
 
Бойцы "Вагнера" освободили соляные шахты Соледара

Бойцы "Вагнера" освободили соляные шахты Соледара в ДНР

© РИА НовостиГруппа "Вагнер" в шахтах Соледара
Группа Вагнер в шахтах Соледара - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости
Группа "Вагнер" в шахтах Соледара. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЛЕДАР, 11 янв - РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказались фотографии из освобожденных соляных шахт в городе Соледар в Донецкой Народной Республике.
Группа "Вагнер" смогла освободить их после ожесточенных боев. На фото и основатель группы - бизнесмен Евгений Пригожин.
Дым в Соледаре - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
00:15Специальная военная операция на Украине
Бойцы "Вагнера" взяли под контроль всю территорию Соледара
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а так же охватить Артемовск с северной стороны.
Соляные шахты Соледара начали работу в конце XIX века, запасы оцениваются в 13 миллиардов тонн. При СССР здесь добывалось до 40% соли в стране. До начала конфликта на востоке Украины продукция компании "Артемсоль" проставлялась в 22 страны мира.
Добыча соли ведется на глубине 200-300 метров. За время работы предприятия под землей оказалась система выработок протяженностью в 300 километров. Их объемы, а также постоянная температура делают подземелья идеальным местом для хранения - в частности, еще в советское время часть выработок было переоборудованы под оружейные склады. После начала конфликта на востоке Украины появлялись сообщения, что украинские военные стали вывозить хранящееся там оружие. В июле 2022 года сообщалось о подрыве украинскими военными оружейных складов.
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 12:37В мире
Пушилин: после Соледара ВСУ сдадут еще один узел обороны
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвгений ПригожинСоледарАртемовскУкраинаАртемсоль
 
 
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