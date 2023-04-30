Жителей Камчатки предупредили о мощном выбросе пепла из вулкана Шивелуч

Ключевская сопка на Камчатке — один из самых высоких действующих вулканов России и Евразии. Но он не чемпион по объему. И при этом довольно молодой, уточняет Сергей Самойленко, основатель музея "Вулканариум".

По его словам, возраст горы — всего около восьми тысяч лет, за это время она выросла почти на пять километров. Ключевская сопка еще очень активна. "За свою жизнь она произвела столько лавы, сколько за то же время смогли извергнуть 70 вулканов Камчатки и Курил, вместе взятые", — объясняет эксперт.