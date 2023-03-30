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Горячие, красивые, опасные: где находятся самые интересные вулканы планеты - РИА Новости, 30.03.2023
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Туризм
 
08:00 30.03.2023 (обновлено: 14:54 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/vulkany-1861684540.html
Горячие, красивые, опасные: где находятся самые интересные вулканы планеты
Горячие, красивые, опасные: где находятся самые интересные вулканы планеты - РИА Новости, 30.03.2023
Горячие, красивые, опасные: где находятся самые интересные вулканы планеты
"Каждый десятый вулкан извергается у нас на полуострове", — говорит ученый и основатель музея на Камчатке Сергей Самойленко. Это не только опасно и зрелищно, но РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T08:00
2023-03-30T14:54
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Светлана Баева. "Каждый десятый вулкан извергается у нас на полуострове", — говорит ученый и основатель музея на Камчатке Сергей Самойленко. Это не только опасно и зрелищно, но и необратимо влияет на климат Земли. О сильнейших выбросах лавы за последние несколько лет, а также самых интересных огнедышащих горах мира и экскурсиях к ним — в фотоленте РИА Новости, посвященной Дню вулканолога.
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Горячие, красивые, опасные: где находятся самые интересные вулканы планеты

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Светлана Баева. "Каждый десятый вулкан извергается у нас на полуострове", — говорит ученый и основатель музея на Камчатке Сергей Самойленко. Это не только опасно и зрелищно, но и необратимо влияет на климат Земли. О сильнейших выбросах лавы за последние несколько лет, а также самых интересных огнедышащих горах мира и экскурсиях к ним — в фотоленте РИА Новости, посвященной Дню вулканолога.
© РИА Новости / М. Певзнер | Перейти в медиабанк

Ключевская сопка на Камчатке — один из самых высоких действующих вулканов России и Евразии. Но он не чемпион по объему. И при этом довольно молодой, уточняет Сергей Самойленко, основатель музея "Вулканариум".

По его словам, возраст горы — всего около восьми тысяч лет, за это время она выросла почти на пять километров. Ключевская сопка еще очень активна. "За свою жизнь она произвела столько лавы, сколько за то же время смогли извергнуть 70 вулканов Камчатки и Курил, вместе взятые", — объясняет эксперт.

Извержение вулкана Ключевская сопка, 1966 год

Ключевская сопка на Камчатке — один из самых высоких действующих вулканов России и Евразии. Но он не чемпион по объему. И при этом довольно молодой, уточняет Сергей Самойленко, основатель музея "Вулканариум".

По его словам, возраст горы — всего около восьми тысяч лет, за это время она выросла почти на пять километров. Ключевская сопка еще очень активна. "За свою жизнь она произвела столько лавы, сколько за то же время смогли извергнуть 70 вулканов Камчатки и Курил, вместе взятые", — объясняет эксперт.

© РИА Новости / М. Певзнер
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1 из 10
© iStock.com / telnyawka

Самый высокий вулкан в стране — Эльбрус (5642 метра). "Будет ли он извергаться, мы не знаем. Недостаточно информации", — отмечает Самойленко. И приводит в пример автостоянку: просто по виду машины сложно определить, какая скоро поедет, пока мотор не заведен. "Вулкан устроен не так сложно, как автомобиль, но понять его намерения непросто, — объясняет эксперт. — За 100 лет он может вообще никак себя не проявить".

Эльбрус

Самый высокий вулкан в стране — Эльбрус (5642 метра). "Будет ли он извергаться, мы не знаем. Недостаточно информации", — отмечает Самойленко. И приводит в пример автостоянку: просто по виду машины сложно определить, какая скоро поедет, пока мотор не заведен. "Вулкан устроен не так сложно, как автомобиль, но понять его намерения непросто, — объясняет эксперт. — За 100 лет он может вообще никак себя не проявить".

© iStock.com / telnyawka
2 из 10
© NASA / JSC

Еще один гигант России — Шивелуч на Камчатке. Тут можно сказать с уверенностью: извергаться будет.

"Он не такой высокий, как Ключевской, но огромный по объему, — рассказывает Самойленко. — И производит громкие крупные взрывы. Один мы ждем в этом году, так как вырос большой лавовый купол".

Шивелуч — из тех вулканов, чей выброс может достичь тропосферы. Возле этой опасной горы населенных пунктов не очень много.

Вид на вулкан Шивелуч из космоса

Еще один гигант России — Шивелуч на Камчатке. Тут можно сказать с уверенностью: извергаться будет.

"Он не такой высокий, как Ключевской, но огромный по объему, — рассказывает Самойленко. — И производит громкие крупные взрывы. Один мы ждем в этом году, так как вырос большой лавовый купол".

Шивелуч — из тех вулканов, чей выброс может достичь тропосферы. Возле этой опасной горы населенных пунктов не очень много.

© NASA / JSC
3 из 10
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанк

"Вулканический массив Толбачик — это гавайский тип. Обычно у нас поднимается в воздух пепел, а тут красная лава бежит рекой", — говорит ведущий научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ярослав Муравьев. Можно постоять, погреться. Но эксперт предупреждает: любые восхождения на действующие вулканы очень опасны.

Действующий шлаковый конус вулкана Толбачик в Камчатском крае

"Вулканический массив Толбачик — это гавайский тип. Обычно у нас поднимается в воздух пепел, а тут красная лава бежит рекой", — говорит ведущий научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ярослав Муравьев. Можно постоять, погреться. Но эксперт предупреждает: любые восхождения на действующие вулканы очень опасны.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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4 из 10
© iStock.com / Olivier Isler

В мае 2021-го в Конго лава неожиданно хлынула со склонов Ньирагонго. "Это вулкан высотой в три километра, а в его кратере — постоянно действующее горячее озеро, — поясняет Сергей Самойленко. — Лава там кипит, бурлит. Иногда сквозь трещины может хлынуть вниз. Представьте трехкилометровую башню, которую прорвало".

Раскаленная субстанция стекала со склонов со скоростью около 60 километров в час. И практически заасфальтировала 250 домов.

Предсказать катастрофу не смогли: из-за нехватки специалистов и отсутствия мониторинга.

Лава вулкана Ньирагонго

В мае 2021-го в Конго лава неожиданно хлынула со склонов Ньирагонго. "Это вулкан высотой в три километра, а в его кратере — постоянно действующее горячее озеро, — поясняет Сергей Самойленко. — Лава там кипит, бурлит. Иногда сквозь трещины может хлынуть вниз. Представьте трехкилометровую башню, которую прорвало".

Раскаленная субстанция стекала со склонов со скоростью около 60 километров в час. И практически заасфальтировала 250 домов.

Предсказать катастрофу не смогли: из-за нехватки специалистов и отсутствия мониторинга.

© iStock.com / Olivier Isler
5 из 10
© iStock.com / majaiva

В разгар пандемии, 9 апреля 2021 года, случилось извержение Суфриера на карибском острове Сент-Винсент. Столб пепла поднялся на высоту семь километров. "Этот инцидент почти не освещали СМИ, хотя взрыв был грандиозным", — отмечает Самойленко.

Событие удалось предсказать, и за три недели власти начали эвакуировать людей — 30 тысяч человек покинули остров. "А это 2021-й, пандемия. Пришлось небольшими группами расселять по соседним островным государствам", — рассказывает Самойленко. По его словам, к 8 апреля на острове остались только военные. Потом рвануло так, что пепел из Карибского бассейна зафиксировали в Индии.

Вулкан Суфриер

В разгар пандемии, 9 апреля 2021 года, случилось извержение Суфриера на карибском острове Сент-Винсент. Столб пепла поднялся на высоту семь километров. "Этот инцидент почти не освещали СМИ, хотя взрыв был грандиозным", — отмечает Самойленко.

Событие удалось предсказать, и за три недели власти начали эвакуировать людей — 30 тысяч человек покинули остров. "А это 2021-й, пандемия. Пришлось небольшими группами расселять по соседним островным государствам", — рассказывает Самойленко. По его словам, к 8 апреля на острове остались только военные. Потом рвануло так, что пепел из Карибского бассейна зафиксировали в Индии.

© iStock.com / majaiva
6 из 10
© AFP 2023 / Luis Robayo

Эксперты уточняют: предсказывать извержения вулканов проще, чем землетрясения. Главное — мониторить состояние горы. Но еще в прошлом веке таких возможностей не было.

Так, в 1985-м в Колумбии потоки лавы вулкана Невадо-дель-Руис смыли город Армеро и унесли более 20 тысяч жизней, вспоминает Ярослав Муравьев.

Автор книги "Супервулканы: неожиданная правда о самых загадочных геологических образованиях вселенной" Робин Джордж Эндрюс отмечает: за последние 500 лет напрямую или косвенно из-за извержений погибло больше 278 тысяч человек.

Вулкан Невадо-дель-Руис в Колумбии

Эксперты уточняют: предсказывать извержения вулканов проще, чем землетрясения. Главное — мониторить состояние горы. Но еще в прошлом веке таких возможностей не было.

Так, в 1985-м в Колумбии потоки лавы вулкана Невадо-дель-Руис смыли город Армеро и унесли более 20 тысяч жизней, вспоминает Ярослав Муравьев.

Автор книги "Супервулканы: неожиданная правда о самых загадочных геологических образованиях вселенной" Робин Джордж Эндрюс отмечает: за последние 500 лет напрямую или косвенно из-за извержений погибло больше 278 тысяч человек.

© AFP 2023 / Luis Robayo
7 из 10
© AFP 2023 / Telusa Fotu/Matangi Tonga

Крупнейшее за сотни лет извержение произошло совсем недавно — в январе 2022-го взорвался подводный вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у побережья островного Королевства Тонга. "Никто не пострадал, все предсказали, а острова рядом — малонаселенные, — говорит Сергей Самойленко. — Но грохот был огромный, туча колоссальная".

По его словам, события такого масштаба дают ученым много подсказок о причинах климатических изменений. "Вулкан выбросил огромное количество серы и воды в те слои атмосферы, где ей не место. Мы ждем, как это глобально повлияет на температуру".

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Вид сверху

Крупнейшее за сотни лет извержение произошло совсем недавно — в январе 2022-го взорвался подводный вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай у побережья островного Королевства Тонга. "Никто не пострадал, все предсказали, а острова рядом — малонаселенные, — говорит Сергей Самойленко. — Но грохот был огромный, туча колоссальная".

По его словам, события такого масштаба дают ученым много подсказок о причинах климатических изменений. "Вулкан выбросил огромное количество серы и воды в те слои атмосферы, где ей не место. Мы ждем, как это глобально повлияет на температуру".

© AFP 2023 / Telusa Fotu/Matangi Tonga
8 из 10
© AP Photo / Agencia Meteorológica de Japón

Эксперт обращает внимание на удивительный факт: звук этого извержения был слышен за три тысячи километров. Он обогнул планету четыре раза. Волну удалось зафиксировать даже любителям-метеорологам в Москве.

Спутниковый снимок извержения вулкана Хунга-Хаапай в Тонге

Эксперт обращает внимание на удивительный факт: звук этого извержения был слышен за три тысячи километров. Он обогнул планету четыре раза. Волну удалось зафиксировать даже любителям-метеорологам в Москве.

© AP Photo / Agencia Meteorológica de Japón
9 из 10
© iStock.com / sergeyonas

Отправиться в путешествие к вулканам можно, и это даже не очень дорого. Стоимость программ, например, на Камчатке — от 50 тысяч рублей (без авиаперелета). Спящий Эльбрус еще доступнее — и для горнолыжников, и для альпинистов, и для обычных туристов.

Если речь идет о серьезном походе с элементами экстрима, главное — выбрать правильного гида и рассчитать свои силы. Даже спящие огнедышащие горы опасны — что уж говорить об активных.

Турист идет к вулкану Ключевская сопка на Камчатке

Отправиться в путешествие к вулканам можно, и это даже не очень дорого. Стоимость программ, например, на Камчатке — от 50 тысяч рублей (без авиаперелета). Спящий Эльбрус еще доступнее — и для горнолыжников, и для альпинистов, и для обычных туристов.

Если речь идет о серьезном походе с элементами экстрима, главное — выбрать правильного гида и рассчитать свои силы. Даже спящие огнедышащие горы опасны — что уж говорить об активных.

© iStock.com / sergeyonas
10 из 10
 
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