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Запад в агонии из-за санкций против России, заявила Матвиенко

Запад в агонии из-за санкций против России, заявила Матвиенко - РИА Новости, 30.04.2023

Запад в агонии из-за санкций против России, заявила Матвиенко

России нужно заниматься внутренней политикой, развивать свою страну, западные страны же сейчас находятся в агонии, санкциями против РФ они загнали себя в... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T14:52

2023-04-30T14:52

2023-04-30T14:52

россия

европа

валентина матвиенко

павел зарубин

совет федерации рф

в мире

санкции в отношении россии

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ПЕРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 апр – РИА Новости. России нужно заниматься внутренней политикой, развивать свою страну, западные страны же сейчас находятся в агонии, санкциями против РФ они загнали себя в тяжелую ситуацию, заявила в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1" спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По словам законодателя, западные страны уже в такой агонии, потому что санкциями против России они загнали себя в тяжелую ситуацию, объективно. "Посмотрите, что происходит в Европе. Какие митинги, протесты. Мы видим, что с демократией творится в западном мире и просто диву даешься, они просто морального права не имеют кого-то учить. Пусть сначала разберутся с тем, что происходит у них", - заключила Матвиенко.

россия

европа

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россия, европа, валентина матвиенко, павел зарубин, совет федерации рф, в мире, санкции в отношении россии