Запад в агонии из-за санкций против России, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Матвиенко о странах Запада: санкциями они загнали себя в тяжелую ситуацию
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
ПЕРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 апр – РИА Новости. России нужно заниматься внутренней политикой, развивать свою страну, западные страны же сейчас находятся в агонии, санкциями против РФ они загнали себя в тяжелую ситуацию, заявила в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1" спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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"(Нам) не надо ниоткуда выкарабкиваться. Нам надо заниматься внутренней политикой, развивать свою страну. Заниматься экономикой, чтобы она стала мощной. Мы от своих принципов не отступим. И мы будем и дальше вести такую принципиальную политику. И мы не будем на рефлексы Запада реагировать, на эти все зашкаливающие русофобские высказывания", - сказала она.
По словам законодателя, западные страны уже в такой агонии, потому что санкциями против России они загнали себя в тяжелую ситуацию, объективно.
"Посмотрите, что происходит в Европе. Какие митинги, протесты. Мы видим, что с демократией творится в западном мире и просто диву даешься, они просто морального права не имеют кого-то учить. Пусть сначала разберутся с тем, что происходит у них", - заключила Матвиенко.