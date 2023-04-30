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Запад в агонии из-за санкций против России, заявила Матвиенко - РИА Новости, 30.04.2023
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14:52 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/sanktsii-1868844487.html
Запад в агонии из-за санкций против России, заявила Матвиенко
Запад в агонии из-за санкций против России, заявила Матвиенко - РИА Новости, 30.04.2023
Запад в агонии из-за санкций против России, заявила Матвиенко
России нужно заниматься внутренней политикой, развивать свою страну, западные страны же сейчас находятся в агонии, санкциями против РФ они загнали себя в... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T14:52
2023-04-30T14:52
россия
европа
валентина матвиенко
павел зарубин
совет федерации рф
в мире
санкции в отношении россии
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ПЕРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 апр – РИА Новости. России нужно заниматься внутренней политикой, развивать свою страну, западные страны же сейчас находятся в агонии, санкциями против РФ они загнали себя в тяжелую ситуацию, заявила в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1" спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По словам законодателя, западные страны уже в такой агонии, потому что санкциями против России они загнали себя в тяжелую ситуацию, объективно. "Посмотрите, что происходит в Европе. Какие митинги, протесты. Мы видим, что с демократией творится в западном мире и просто диву даешься, они просто морального права не имеют кого-то учить. Пусть сначала разберутся с тем, что происходит у них", - заключила Матвиенко.
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россия, европа, валентина матвиенко, павел зарубин, совет федерации рф, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Европа, Валентина Матвиенко, Павел Зарубин, Совет Федерации РФ, В мире, Санкции в отношении России
Запад в агонии из-за санкций против России, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко о странах Запада: санкциями они загнали себя в тяжелую ситуацию

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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ПЕРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 апр – РИА Новости. России нужно заниматься внутренней политикой, развивать свою страну, западные страны же сейчас находятся в агонии, санкциями против РФ они загнали себя в тяжелую ситуацию, заявила в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1" спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"(Нам) не надо ниоткуда выкарабкиваться. Нам надо заниматься внутренней политикой, развивать свою страну. Заниматься экономикой, чтобы она стала мощной. Мы от своих принципов не отступим. И мы будем и дальше вести такую принципиальную политику. И мы не будем на рефлексы Запада реагировать, на эти все зашкаливающие русофобские высказывания", - сказала она.
По словам законодателя, западные страны уже в такой агонии, потому что санкциями против России они загнали себя в тяжелую ситуацию, объективно.
"Посмотрите, что происходит в Европе. Какие митинги, протесты. Мы видим, что с демократией творится в западном мире и просто диву даешься, они просто морального права не имеют кого-то учить. Пусть сначала разберутся с тем, что происходит у них", - заключила Матвиенко.
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
16 февраля, 12:32
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Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетовПосмотреть
 
РоссияЕвропаВалентина МатвиенкоПавел ЗарубинСовет Федерации РФВ миреСанкции в отношении России
 
 
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