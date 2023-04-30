https://ria.ru/20230430/pomosch-1870274161.html

Амурский женсовет отправил экипировку и продукты военным в зоне СВО

Амурский женсовет отправил экипировку и продукты военным в зоне СВО - РИА Новости, 07.05.2023

Амурский женсовет отправил экипировку и продукты военным в зоне СВО

Красочные имбирные пряники, борщ, окопные свечи и экипировку передали волонтеры женсовета Благовещенского района Приамурья в зону СВО, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2023

2023-04-30T08:59

2023-04-30T08:59

2023-05-07T09:15

специальная военная операция на украине

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 апр – РИА Новости. Красочные имбирные пряники, борщ, окопные свечи и экипировку передали волонтеры женсовета Благовещенского района Приамурья в зону СВО, сообщила РИА Новости руководитель общественной организации Евгения Пушина. Еще в сентябре добровольцы Приамурья одними из первых наладили производство окопных свечей для бойцов, без них и сейчас не обходится формирование грузов гуманитарной помощи. А всего в деятельности женсовета несколько направлений. Одно из них – гастрономическое, курирует которое Анна Сорэлдэйс. Под ее руководством волонтеры готовят домашний борщ. Овощи и мясо для сухих заготовок везут со всей Амурской области. "Анна с друзьями, которые выработали идеальный рецепт любимого блюда бойцов, фасуют заготовки. В зону СВО отправлены уже 1000 пачек этого борща. Помогают в сушке овощей и мяса не только жители Благовещенска, Чигирей, но и других городов и районов Амурской области", - рассказала Пушина. Попробовав первый борщ на передовой, бойцы обратились с просьбой больше и чаще доставлять этот продукт производства. Тогда женсовет подключил к изготовлению Амурский колледж сервиса и торговли. С руководством ссуза договорились до окончания СВО продолжать производство борщей. Кроме того, колледж для увеличения объема и производства сухих овощей дополнительно приобрел новый производственный дегидратор. Также женсовет наладил производство красочных имбирных пряников. Целый кондитерский цех развернули в храме святого Александра Невского в селе Игнатьево. "Вместе с добровольцами изготавливают тысячи сладких красочных, заряженных здоровьем имбирных пряников. Несмотря на то, что летят они в СВО с Дальнего Востока, преодолевая 1000 км, бойцы получают их еще практически теплыми, будто мама только что достала "вкусняшки" с духовки, потому что они сделаны с любовью и верой в победу, с чистым сердцем детьми и взрослыми", - поделилась председатель женсовета. Еще одно направление - это маскировочные сети, его курирует Оксана Тригуб. На фронт уже отправлены более 160 квадратных метров этого стратегически важного материала для защиты техники. В несколько смен плетут сети студенты, люди трудоспособного возраста и пенсионеры. "Женский батальон" поддерживают и мужчины. Так, преподаватель Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Щеглов курирует изготовление окопных свечей. Занимаются этим студенты и просто жители Благовещенска. "Люди с огоньком в глазах. Иначе как объяснить что, на фронт отправлено уже порядка 4500 идеальных свечек, заполненных воском снизу доверху. Технологию производства окопных блиндажных свечей колледжу передали также волонтеры социального проекта "Наш двор". Теперь данное направление отрабатывают самостоятельно со студентами. Чтобы не было брака Алексей консультирует амурчан и проводит мастер-классы для желающих. Бойцы не успевают хвалить и благодарить за такую работу, ведь окопные свечи не только дают свет и тепло, которое греет 6-8 часов, на ней можно вскипятить воду и сварить домашний фронтовой борщ", - рассказала Пушина. Кроме того, женсовету поступают официальные заявки от воинских частей с перечнем вещей, необходимых для бойцов в СВО. Волонтеры уже обеспечили четыре подразделения Дальневосточного высшего общевойскового командного ордена Жукова училища. Материальное оснащение для солдат заполнило две машины: военнослужащие получат бензопилы, генераторы, сварочные аппараты, топоры, молотки, рюкзаки, а также аптечки, фонарики, носки и еду.

https://ria.ru/20230428/gruz-1870270185.html

https://ria.ru/20230425/spetsoperatsiya-1870261045.html

https://ria.ru/20230428/pomosch-1870271744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, благовещенск, благовещенский район, амурская область, надежные люди