США считают, что Украине не стоит вступать в НАТО, заявил дипломат
Monde: США враждебно настроены к членству Украины в НАТО
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Вашингтоне считают, что Украине не стоит вступать в НАТО, а возможные территориальные приобретения, которых она планирует добиться по итогам контрнаступления, могут быть закреплены только с помощью переговоров, пишет газета Monde со ссылкой на европейского дипломата.
По словам собеседника агентства, США враждебно настроены к вступлению Украины в Североатлантический альянс, предпочитая вместо этого предоставить ей гарантии безопасности.
"Они исходят из принципа, что территориальные приобретения в ходе украинского контрнаступления будут ограниченными и могут быть закреплены только в сочетании с переговорами", — cказал дипломат.
Он полагает, что Вашингтон рассчитывает добиться к лету 2024 года, когда президентская кампания будет в разгаре, некоторой стабилизации на Украине.
В конце сентября прошлого года Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Генсек Йенс Столтенберг тогда в очередной раз сослался на "политику открытых дверей" и право каждой страны на самоопределение, но напомнил, что для принятия нового члена нужно согласие всех стран — участниц альянса. На прошлой неделе Столтенберг побывал в Киеве и заявил, что Украина в конце концов войдет в НАТО и что с этим "согласны все союзники". Эти слова вызвали удивление у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
В Москве подчеркивали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация Украины на вступление в НАТО стала одной из причин начала военной спецоперации.