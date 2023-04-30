https://ria.ru/20230430/nato-1868855165.html

США считают, что Украине не стоит вступать в НАТО, заявил дипломат

США считают, что Украине не стоит вступать в НАТО, заявил дипломат - РИА Новости, 30.04.2023

США считают, что Украине не стоит вступать в НАТО, заявил дипломат

В Вашингтоне считают, что Украине не стоит вступать в НАТО, а возможные территориальные приобретения, которых она планирует добиться по итогам контрнаступления, РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T16:00

2023-04-30T16:00

2023-04-30T17:08

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Вашингтоне считают, что Украине не стоит вступать в НАТО, а возможные территориальные приобретения, которых она планирует добиться по итогам контрнаступления, могут быть закреплены только с помощью переговоров, пишет газета Monde со ссылкой на европейского дипломата. По словам собеседника агентства, США враждебно настроены к вступлению Украины в Североатлантический альянс, предпочитая вместо этого предоставить ей гарантии безопасности. "Они исходят из принципа, что территориальные приобретения в ходе украинского контрнаступления будут ограниченными и могут быть закреплены только в сочетании с переговорами", — cказал дипломат. Он полагает, что Вашингтон рассчитывает добиться к лету 2024 года, когда президентская кампания будет в разгаре, некоторой стабилизации на Украине. В конце сентября прошлого года Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Генсек Йенс Столтенберг тогда в очередной раз сослался на "политику открытых дверей" и право каждой страны на самоопределение, но напомнил, что для принятия нового члена нужно согласие всех стран — участниц альянса. На прошлой неделе Столтенберг побывал в Киеве и заявил, что Украина в конце концов войдет в НАТО и что с этим "согласны все союзники". Эти слова вызвали удивление у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.В Москве подчеркивали, что внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация Украины на вступление в НАТО стала одной из причин начала военной спецоперации.

https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html

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в мире, украина, россия, сергей лавров, нато, сша, дмитрий песков