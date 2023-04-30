https://ria.ru/20230430/krasnikov-1868480608.html

Биография Геннадия Красникова

Биография Геннадия Красникова - РИА Новости, 30.04.2023

Биография Геннадия Красникова

Российский ученый в области микро- и наноэлектроники, академик РАН Геннадий Яковлевич Красников родился 30 апреля 1958 года в Тамбове. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T00:43

2023-04-30T00:43

2023-04-30T00:43

справки

россия

геннадий красников

российская академия наук

национальный исследовательский университет «миэт»

ниимэ и микрон

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Российский ученый в области микро- и наноэлектроники, академик РАН Геннадий Яковлевич Красников родился 30 апреля 1958 года в Тамбове. В 1981 году окончил физико-технический факультет Московского института электронной техники (ныне – Национальный исследовательский университет "МИЭТ"). Доктор технических наук (1996).В 1981-1988 годах – инженер, начальник модуля, начальник участка, начальник цеха, начальник кристального производства, заместитель главного инженера завода "Микрон" при НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ).В 1988-1991 годах – заместитель директора по производству, коммерческий директор – заместитель директора НИИ молекулярной электроники и завода "Микрон".В 1991-1993 годах – директор НИИ молекулярной электроники и завода "Микрон".В 1993-2000 годах – генеральный директор АООТ "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон".С 2000 по 2003 год – генеральный директор ОАО "Концерн "Научный центр" (ныне Sitronics Group), председатель Совета директоров АООТ "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон".С 2003 по 2005 год – генеральный конструктор – научный руководитель ОАО "Концерн Научный Центр".С 2005 по 30 июня 2011 года занимал должность генерального директора ОАО "НИИМЭ и Микрон". В 2005-2012 годах руководил бизнес-направлением "Микроэлектронные решения" в ОАО "Ситроникс". С июля 2011 года – генеральный конструктор ОАО "НИИМЭ и Микрон", генеральный директор ОАО "НИИМЭ".С 2016 года – генеральный директор АО "НИИМЭ", председатель совета директоров ПАО "Микрон" и председатель совета директоров АО "НИИТМ" (НИИ точной механики). В 2022 году был избран президентом Российской академии наук. Возглавляет кафедру "Субмикронная технология СБИС" в Национальном исследовательском университете "МИЭТ" и кафедру микро- и наноэлектроники в Московском физико-техническом институте (национальном исследовательском университете), руководит подготовкой специалистов высшей квалификации по актуальным и перспективным направлениям нано- и микроэлектроники.Академик РАН по отделению нанотехнологий и информационных технологий (микро- и наноэлектроника, 2008).Член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Член экспертного совета при правительстве РФ. Геннадий Красников – крупный ученый с мировым именем в области физики полупроводников, диэлектриков и гетероструктур на их основе, технологий создания сверхбольших интегральных схем (СБИС) и обеспечения качества их разработки и промышленного производства. Им созданы научные и технологические основы формирования полупроводниковых структур с управляемыми и стабильными электрофизическими параметрами на всем технологическом маршруте изготовления интегральных микросхем.Автор более 460 научных работ в отечественных и зарубежных рецензируемых изданиях, четырех научных монографий и более 50 авторских свидетельств и патентов.В 2016 году решением президента РФ Геннадий Красников был наделен полномочиями руководителя приоритетного технологического направления по электронным технологиям.Геннадий Красников является главным редактором журналов "Микроэлектроника" и "Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника". Иностранный член Национальной академии наук Белоруссии (2021). Почетный доктор Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета РАН. Лауреат государственной премии РФ в области науки и технологии (2014), трех премий правительства РФ в области науки и техники (1999, 2009, 2019).Награжден орденами Почета (1999), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008), Дружбы (2014), Александра Невского (2018) и другими наградами.Отмечен медалью ЮНЕСКО "За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, геннадий красников, российская академия наук, национальный исследовательский университет «миэт», ниимэ и микрон