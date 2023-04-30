https://ria.ru/20230430/kamchatka-1868803262.html
В районе камчатского вулкана Шивелуч произошло 15 землетрясений за день
В районе камчатского вулкана Шивелуч произошло 15 землетрясений за день - РИА Новости, 30.04.2023
В районе камчатского вулкана Шивелуч произошло 15 землетрясений за день
В окрестностях вулкана Шивелуч на востоке Камчатки за сутки зафиксировали 15 подземных толчков, следует из данных на сайте Камчатского филиала Геофизической... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T08:19
2023-04-30T08:19
2023-04-30T08:56
происшествия
камчатка
шивелуч
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 апр — РИА Новости. В окрестностях вулкана Шивелуч на востоке Камчатки за сутки зафиксировали 15 подземных толчков, следует из данных на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН. Все они происходили на расстоянии от 80 до 90 километров от поселка Усть-Камчатск. Максимальная магнитуда — 4,2.Последний толчок зарегистрировали в 16:41 по местному времени (07:41 мск). Очаг залегал на глубине 3,9 километра. По информации регионального главка МЧС, после землетрясений жители полуострова в оперативные службы не обращались.Шивелуч — один из наиболее крупных и самый северный из действующих вулканов Камчатки. Последнее извержение началось рано утром 11 апреля. Тогда пепловой тучей накрыло несколько поселков на востоке полуострова, а в поселке Ключи пеплопад стал сильнейшим за 60 лет.
https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859525303.html
камчатка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, шивелуч, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Шивелуч, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В районе камчатского вулкана Шивелуч произошло 15 землетрясений за день
Филиал РАН: у вулкана Шивелуч на Камчатке произошло 15 подземных толчков за день