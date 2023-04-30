https://ria.ru/20230430/kamchatka-1868803262.html

В районе камчатского вулкана Шивелуч произошло 15 землетрясений за день

В районе камчатского вулкана Шивелуч произошло 15 землетрясений за день - РИА Новости, 30.04.2023

В районе камчатского вулкана Шивелуч произошло 15 землетрясений за день

В окрестностях вулкана Шивелуч на востоке Камчатки за сутки зафиксировали 15 подземных толчков, следует из данных на сайте Камчатского филиала Геофизической... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T08:19

2023-04-30T08:19

2023-04-30T08:56

происшествия

камчатка

шивелуч

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103068/26/1030682690_0:608:1477:1439_1920x0_80_0_0_d2d4751b735e10356e03390041858139.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 апр — РИА Новости. В окрестностях вулкана Шивелуч на востоке Камчатки за сутки зафиксировали 15 подземных толчков, следует из данных на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН. Все они происходили на расстоянии от 80 до 90 километров от поселка Усть-Камчатск. Максимальная магнитуда — 4,2.Последний толчок зарегистрировали в 16:41 по местному времени (07:41 мск). Очаг залегал на глубине 3,9 километра. По информации регионального главка МЧС, после землетрясений жители полуострова в оперативные службы не обращались.Шивелуч — один из наиболее крупных и самый северный из действующих вулканов Камчатки. Последнее извержение началось рано утром 11 апреля. Тогда пепловой тучей накрыло несколько поселков на востоке полуострова, а в поселке Ключи пеплопад стал сильнейшим за 60 лет.

https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859525303.html

камчатка

шивелуч

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, камчатка, шивелуч, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)