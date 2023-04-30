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Эрдоган впервые дал интервью после желудочного гриппа - РИА Новости, 30.04.2023
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22:51 30.04.2023
https://ria.ru/20230430/erdogan-1868904751.html
Эрдоган впервые дал интервью после желудочного гриппа
Эрдоган впервые дал интервью после желудочного гриппа - РИА Новости, 30.04.2023
Эрдоган впервые дал интервью после желудочного гриппа
Президент Турции Тайип Эрдоган, впервые после перенесенного желудочного гриппа, дает интервью ряду турецких телеканалов, заявил, что чувствует себя хорошо. РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T22:51
2023-04-30T22:51
в мире
турция
адана (провинция)
мухаррем индже
аэс "аккую"
народный альянс
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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, впервые после перенесенного желудочного гриппа, дает интервью ряду турецких телеканалов, заявил, что чувствует себя хорошо. Во вторник Эрдоган давал интервью местным телеканалам в прямом эфире, и оно внезапно было прервано из-за того, что президенту стало плохо. После длительной паузы он вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. По совету врачей глава государства пропустил в среду ряд мероприятий предвыборной кампании. В четверг он в режиме видеоконференции принял участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую". В пятницу Эрдоган подключился онлайн к церемонии открытия нового моста в городе Адана, а уже в субботу лично участвовал на фестивале Teknofest в Стамбуле. "Лучше, слава Богу. Вы заметили, что мы уже восстановили свою программу на местах", - сказал Эрдоган журналистам. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В итоговый список кандидатов вошли действующий глава государства, 69-летний Эрдоган как кандидат от "Республиканского альянса", кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket 58-летний Мухаррем Индже и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур выборов, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, состоится 28 мая.
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в мире, турция, адана (провинция), мухаррем индже, аэс "аккую", народный альянс, стамбул
В мире, Турция, Адана (провинция), Мухаррем Индже, АЭС "Аккую", Народный альянс, Стамбул
Эрдоган впервые дал интервью после желудочного гриппа

Эрдоган после желудочного гриппа вышел к журналистам и сказал, что чувствует себя хорошо

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, впервые после перенесенного желудочного гриппа, дает интервью ряду турецких телеканалов, заявил, что чувствует себя хорошо.
Во вторник Эрдоган давал интервью местным телеканалам в прямом эфире, и оно внезапно было прервано из-за того, что президенту стало плохо. После длительной паузы он вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. По совету врачей глава государства пропустил в среду ряд мероприятий предвыборной кампании. В четверг он в режиме видеоконференции принял участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую". В пятницу Эрдоган подключился онлайн к церемонии открытия нового моста в городе Адана, а уже в субботу лично участвовал на фестивале Teknofest в Стамбуле.
"Лучше, слава Богу. Вы заметили, что мы уже восстановили свою программу на местах", - сказал Эрдоган журналистам.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В итоговый список кандидатов вошли действующий глава государства, 69-летний Эрдоган как кандидат от "Республиканского альянса", кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket 58-летний Мухаррем Индже и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур выборов, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, состоится 28 мая.
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