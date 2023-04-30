https://ria.ru/20230430/erdogan-1868904751.html

Эрдоган впервые дал интервью после желудочного гриппа

Эрдоган впервые дал интервью после желудочного гриппа - РИА Новости, 30.04.2023

Эрдоган впервые дал интервью после желудочного гриппа

Президент Турции Тайип Эрдоган, впервые после перенесенного желудочного гриппа, дает интервью ряду турецких телеканалов, заявил, что чувствует себя хорошо. РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T22:51

2023-04-30T22:51

2023-04-30T22:51

в мире

турция

адана (провинция)

мухаррем индже

аэс "аккую"

народный альянс

стамбул

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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, впервые после перенесенного желудочного гриппа, дает интервью ряду турецких телеканалов, заявил, что чувствует себя хорошо. Во вторник Эрдоган давал интервью местным телеканалам в прямом эфире, и оно внезапно было прервано из-за того, что президенту стало плохо. После длительной паузы он вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. По совету врачей глава государства пропустил в среду ряд мероприятий предвыборной кампании. В четверг он в режиме видеоконференции принял участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую". В пятницу Эрдоган подключился онлайн к церемонии открытия нового моста в городе Адана, а уже в субботу лично участвовал на фестивале Teknofest в Стамбуле. "Лучше, слава Богу. Вы заметили, что мы уже восстановили свою программу на местах", - сказал Эрдоган журналистам. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В итоговый список кандидатов вошли действующий глава государства, 69-летний Эрдоган как кандидат от "Республиканского альянса", кандидат от оппозиционного "Народного альянса" 74-летний Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket 58-летний Мухаррем Индже и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур выборов, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, состоится 28 мая.

https://ria.ru/20230429/plany-1868727619.html

турция

адана (провинция)

стамбул

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в мире, турция, адана (провинция), мухаррем индже, аэс "аккую", народный альянс, стамбул