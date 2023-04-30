https://ria.ru/20230430/avtoprobeg-1868831733.html
В Москве стартовал автопробег "Огонь памяти" в честь Дня Победы
В Москве стартовал автопробег "Огонь памяти" в честь Дня Победы - РИА Новости, 30.04.2023
В Москве стартовал автопробег "Огонь памяти" в честь Дня Победы
От Музея Победы стартовал автопробег "Огонь памяти" под лозунгом "Братство времен и народов", во время церемонии старта участники взяли частичку огня, сообщил... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T12:59
2023-04-30T12:59
2023-04-30T12:59
общество
москва
музей победы
день победы
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. От Музея Победы стартовал автопробег "Огонь памяти" под лозунгом "Братство времен и народов", во время церемонии старта участники взяли частичку огня, сообщил РИА Новости главный организатор общественного движения "Огонь Памяти" Сергей Игнатьев. Мероприятие приурочено к празднованию 78-й годовщины Великой Победы. Кроме того, более 60 человек на 23 машинах приняли участие в автомарафоне, самому маленькому - 11 месяцев. Также активисты посетят более 40 мест боевой славы и встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, музей победы, день победы
Общество, Москва, Музей Победы, День Победы
В Москве стартовал автопробег "Огонь памяти" в честь Дня Победы
Автопробег "Огонь памяти" стартовал с площади перед Музеем Победы в Москве
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. От Музея Победы стартовал автопробег "Огонь памяти" под лозунгом "Братство времен и народов", во время церемонии старта участники взяли частичку огня, сообщил РИА Новости главный организатор общественного движения "Огонь Памяти" Сергей Игнатьев.
Мероприятие приурочено к празднованию 78-й годовщины Великой Победы. Кроме того, более 60 человек на 23 машинах приняли участие в автомарафоне, самому маленькому - 11 месяцев. Также активисты посетят более 40 мест боевой славы и встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны.
«
"Автопробег стартовал, мы уже на Минском шоссе… В церемонии старта принимала участие рота почетного караула от 154 Преображенского полка, почетным гостем был Олег Масленников-Войтов, он напутствовал нас на автопробег. Участники взяли частичку огня, зажгли керосиновой лампой", - сообщил организатор автопробега.
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