https://ria.ru/20230430/avtoprobeg-1868831733.html

В Москве стартовал автопробег "Огонь памяти" в честь Дня Победы

В Москве стартовал автопробег "Огонь памяти" в честь Дня Победы - РИА Новости, 30.04.2023

В Москве стартовал автопробег "Огонь памяти" в честь Дня Победы

От Музея Победы стартовал автопробег "Огонь памяти" под лозунгом "Братство времен и народов", во время церемонии старта участники взяли частичку огня, сообщил... РИА Новости, 30.04.2023

2023-04-30T12:59

2023-04-30T12:59

2023-04-30T12:59

общество

москва

музей победы

день победы

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. От Музея Победы стартовал автопробег "Огонь памяти" под лозунгом "Братство времен и народов", во время церемонии старта участники взяли частичку огня, сообщил РИА Новости главный организатор общественного движения "Огонь Памяти" Сергей Игнатьев. Мероприятие приурочено к празднованию 78-й годовщины Великой Победы. Кроме того, более 60 человек на 23 машинах приняли участие в автомарафоне, самому маленькому - 11 месяцев. Также активисты посетят более 40 мест боевой славы и встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20230424/aktsiya-1867457491.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, музей победы, день победы