https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868658709.html

В Сети посмеялись над Зеленским, обидевшимся на союзников

В Сети посмеялись над Зеленским, обидевшимся на союзников - РИА Новости, 29.04.2023

В Сети посмеялись над Зеленским, обидевшимся на союзников

Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, возмутившегося запретом на импорт союзниками украинского зерна. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T09:08

2023-04-29T09:08

2023-04-29T16:23

украина

владимир зеленский

евросоюз

еврокомиссия

twitter

в мире

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, возмутившегося запретом на импорт союзниками украинского зерна."У меня был телефонный разговор с главой Европейского совета. Мы обсудили запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции несколькими соседними государствами. Я выразил глубокую обеспокоенность такими решениями и подчеркнул, что эти шаги представляют собой грубое нарушение Соглашения об ассоциации и учредительных договоров ЕС", — написал Зеленский.Однако в комментариях не разделили позицию украинского лидера."Пожалуйста, поймите, что установление качества импорта тоже основано на правилах. Никто не хочет рисковать здоровьем людей", — написал пользователь."Зеленский наелся своим испорченным, отравленным украинским зерном!" — заявил второй."Если вы хотите есть свои пестициды, дерзайте! Поляки предпочитают польское зерно от польских фермеров, которым приходится соблюдать множество ограничений ЕС в отношении пестицидов. Вы даже не платите таможенные пошлины", — возмутился третий."Вы не являетесь частью ЕС. Вы только жалуетесь и требуете", — заключили участники дискуссии.Ранее Еврокомиссия официально согласилась запретить импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины, при этом "неофициально" ЕК готова включить туда и другие товары, такие как яйца и мясо птицы.

https://ria.ru/20230426/slovakiya-1867802244.html

https://ria.ru/20230429/zerno-1868658354.html

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украина, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, twitter, в мире