https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868658709.html
В Сети посмеялись над Зеленским, обидевшимся на союзников
В Сети посмеялись над Зеленским, обидевшимся на союзников - РИА Новости, 29.04.2023
В Сети посмеялись над Зеленским, обидевшимся на союзников
Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, возмутившегося запретом на импорт союзниками украинского зерна. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T09:08
2023-04-29T09:08
2023-04-29T16:23
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, возмутившегося запретом на импорт союзниками украинского зерна."У меня был телефонный разговор с главой Европейского совета. Мы обсудили запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции несколькими соседними государствами. Я выразил глубокую обеспокоенность такими решениями и подчеркнул, что эти шаги представляют собой грубое нарушение Соглашения об ассоциации и учредительных договоров ЕС", — написал Зеленский.Однако в комментариях не разделили позицию украинского лидера."Пожалуйста, поймите, что установление качества импорта тоже основано на правилах. Никто не хочет рисковать здоровьем людей", — написал пользователь."Зеленский наелся своим испорченным, отравленным украинским зерном!" — заявил второй."Если вы хотите есть свои пестициды, дерзайте! Поляки предпочитают польское зерно от польских фермеров, которым приходится соблюдать множество ограничений ЕС в отношении пестицидов. Вы даже не платите таможенные пошлины", — возмутился третий."Вы не являетесь частью ЕС. Вы только жалуетесь и требуете", — заключили участники дискуссии.Ранее Еврокомиссия официально согласилась запретить импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины, при этом "неофициально" ЕК готова включить туда и другие товары, такие как яйца и мясо птицы.
https://ria.ru/20230426/slovakiya-1867802244.html
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украина, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, twitter, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия, Twitter, В мире
В Сети посмеялись над Зеленским, обидевшимся на союзников
Пользователи Twitter возмутились претензиями Зеленского из-за запрета на импорт зерна
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
Пользователи Twitter
высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, возмутившегося запретом на импорт союзниками украинского зерна.
"У меня был телефонный разговор с главой Европейского совета. Мы обсудили запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции несколькими соседними государствами. Я выразил глубокую обеспокоенность такими решениями и подчеркнул, что эти шаги представляют собой грубое нарушение Соглашения об ассоциации и учредительных договоров ЕС", — написал Зеленский.
Однако в комментариях не разделили позицию украинского лидера.
"Пожалуйста, поймите, что установление качества импорта тоже основано на правилах. Никто не хочет рисковать здоровьем людей", — написал пользователь.
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"Зеленский наелся своим испорченным, отравленным украинским зерном!" — заявил второй.
"Если вы хотите есть свои пестициды, дерзайте! Поляки предпочитают польское зерно от польских фермеров, которым приходится соблюдать множество ограничений ЕС в отношении пестицидов. Вы даже не платите таможенные пошлины", — возмутился третий.
"Вы не являетесь частью ЕС. Вы только жалуетесь и требуете", — заключили участники дискуссии.
Ранее Еврокомиссия официально согласилась запретить импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины, при этом "неофициально" ЕК готова включить туда и другие товары, такие как яйца и мясо птицы.
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