"Безумие". В Сети ужаснулись заявлению главы ЕК о неожиданных целях Украины
Пользователи Twitter призвали уволить фон дер Ляйен за слова о целях Украины в конфликте
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите Global Citizen в Нью-Йорке о том, что Украина "сражается за всех нас".
"Это не наш конфликт", — написал один из комментаторов.
"Это не наш конфликт", — написал один из комментаторов.
"Я европеец и могу заверить вас, что Украина не сражается за меня, она сражается за глобалистов и военно-промышленный комплекс Запада", — отметил другой.
"Вы хотите сражаться до последнего украинца, лицемеры. Жертвуете Украиной, вместо того чтобы пытаться урегулировать конфликт", — поддержал третий.
"Боже, спаси нас от этого безумия", — поделился мнением еще один пользователь.
"Она должна вступить в армию Украины, пойти на фронт и сражаться. Она нужна им больше, чем нам. Пусть подаст в отставку", — заключили читатели.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
"Вы хотите сражаться до последнего украинца, лицемеры. Жертвуете Украиной, вместо того чтобы пытаться урегулировать конфликт", — поддержал третий.
"Боже, спаси нас от этого безумия", — поделился мнением еще один пользователь.
"Она должна вступить в армию Украины, пойти на фронт и сражаться. Она нужна им больше, чем нам. Пусть подаст в отставку", — заключили читатели.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.