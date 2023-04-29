https://ria.ru/20230429/ukraina-1868682360.html

"Безумие". В Сети ужаснулись заявлению главы ЕК о неожиданных целях Украины

"Безумие". В Сети ужаснулись заявлению главы ЕК о неожиданных целях Украины - РИА Новости, 29.04.2023

"Безумие". В Сети ужаснулись заявлению главы ЕК о неожиданных целях Украины

Пользователи Twitter раскритиковали слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите Global Citizen в Нью-Йорке о том, что Украина "сражается за всех... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T12:03

2023-04-29T12:03

2023-04-29T16:29

в мире

украина

россия

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928006_0:147:3077:1878_1920x0_80_0_0_4e5890c0087e0866b14d253a16f4ab92.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите Global Citizen в Нью-Йорке о том, что Украина "сражается за всех нас". "Это не наш конфликт", — написал один из комментаторов. "Я европеец и могу заверить вас, что Украина не сражается за меня, она сражается за глобалистов и военно-промышленный комплекс Запада", — отметил другой. "Вы хотите сражаться до последнего украинца, лицемеры. Жертвуете Украиной, вместо того чтобы пытаться урегулировать конфликт", — поддержал третий. "Боже, спаси нас от этого безумия", — поделился мнением еще один пользователь. "Она должна вступить в армию Украины, пойти на фронт и сражаться. Она нужна им больше, чем нам. Пусть подаст в отставку", — заключили читатели. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230429/ukraina-1868668895.html

https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868655636.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия