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"Безумие". В Сети ужаснулись заявлению главы ЕК о неожиданных целях Украины - РИА Новости, 29.04.2023
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12:03 29.04.2023 (обновлено: 16:29 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/ukraina-1868682360.html
"Безумие". В Сети ужаснулись заявлению главы ЕК о неожиданных целях Украины
"Безумие". В Сети ужаснулись заявлению главы ЕК о неожиданных целях Украины - РИА Новости, 29.04.2023
"Безумие". В Сети ужаснулись заявлению главы ЕК о неожиданных целях Украины
Пользователи Twitter раскритиковали слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите Global Citizen в Нью-Йорке о том, что Украина "сражается за всех... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T12:03
2023-04-29T16:29
в мире
украина
россия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите Global Citizen в Нью-Йорке о том, что Украина "сражается за всех нас". "Это не наш конфликт", — написал один из комментаторов. "Я европеец и могу заверить вас, что Украина не сражается за меня, она сражается за глобалистов и военно-промышленный комплекс Запада", — отметил другой. "Вы хотите сражаться до последнего украинца, лицемеры. Жертвуете Украиной, вместо того чтобы пытаться урегулировать конфликт", — поддержал третий. "Боже, спаси нас от этого безумия", — поделился мнением еще один пользователь. "Она должна вступить в армию Украины, пойти на фронт и сражаться. Она нужна им больше, чем нам. Пусть подаст в отставку", — заключили читатели. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230429/ukraina-1868668895.html
https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868655636.html
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в мире, украина, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
"Безумие". В Сети ужаснулись заявлению главы ЕК о неожиданных целях Украины

Пользователи Twitter призвали уволить фон дер Ляйен за слова о целях Украины в конфликте

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите Global Citizen в Нью-Йорке о том, что Украина "сражается за всех нас".

"Это не наш конфликт", — написал один из комментаторов.
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"Я европеец и могу заверить вас, что Украина не сражается за меня, она сражается за глобалистов и военно-промышленный комплекс Запада", — отметил другой.

"Вы хотите сражаться до последнего украинца, лицемеры. Жертвуете Украиной, вместо того чтобы пытаться урегулировать конфликт", — поддержал третий.

"Боже, спаси нас от этого безумия", — поделился мнением еще один пользователь.

"Она должна вступить в армию Украины, пойти на фронт и сражаться. Она нужна им больше, чем нам. Пусть подаст в отставку", — заключили читатели.

Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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