https://ria.ru/20230429/stantsiya-1868765472.html

В ООН сочли, что инициатива МАГАТЭ по ЗАЭС провалилась, пишут СМИ

В ООН сочли, что инициатива МАГАТЭ по ЗАЭС провалилась, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2023

В ООН сочли, что инициатива МАГАТЭ по ЗАЭС провалилась, пишут СМИ

В ООН считают, что инициатива МАГАТЭ относительно Запорожской АЭС потерпела неудачу, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T20:18

2023-04-29T20:18

2023-04-29T20:25

в мире

россия

энергодар

украина

сергей шойгу

антониу гутерреш

магатэ

оон

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В ООН считают, что инициатива МАГАТЭ относительно Запорожской АЭС потерпела неудачу, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники."На протяжении недель команда генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша говорит дипломатам и другим, что они считают, что инициатива МАГАТЭ потерпела неудачу", - говорится в сообщении издания.Согласно газете, высокопоставленные чиновники ООН с февраля заявляли, что они планируют взять на себя дипломатические усилия на этом направлении. По словам двух дипломатов, Гутерреш общался с представителями РФ и Украины, чтобы обсудить с ними новые идеи.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что агентство разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС. В четверг сообщалось о прошедшей успешно ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. На объекте будут находиться два сотрудника агентства для оценки ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС. Это уже восьмая группа представителей миссии. Эксперты агентства находятся на АЭС с сентября прошлого года.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230405/zaes-1863157469.html

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