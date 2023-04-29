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В ООН сочли, что инициатива МАГАТЭ по ЗАЭС провалилась, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2023
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20:18 29.04.2023 (обновлено: 20:25 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/stantsiya-1868765472.html
В ООН сочли, что инициатива МАГАТЭ по ЗАЭС провалилась, пишут СМИ
В ООН сочли, что инициатива МАГАТЭ по ЗАЭС провалилась, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2023
В ООН сочли, что инициатива МАГАТЭ по ЗАЭС провалилась, пишут СМИ
В ООН считают, что инициатива МАГАТЭ относительно Запорожской АЭС потерпела неудачу, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T20:18
2023-04-29T20:25
в мире
россия
энергодар
украина
сергей шойгу
антониу гутерреш
магатэ
оон
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В ООН считают, что инициатива МАГАТЭ относительно Запорожской АЭС потерпела неудачу, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники."На протяжении недель команда генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша говорит дипломатам и другим, что они считают, что инициатива МАГАТЭ потерпела неудачу", - говорится в сообщении издания.Согласно газете, высокопоставленные чиновники ООН с февраля заявляли, что они планируют взять на себя дипломатические усилия на этом направлении. По словам двух дипломатов, Гутерреш общался с представителями РФ и Украины, чтобы обсудить с ними новые идеи.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что агентство разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС. В четверг сообщалось о прошедшей успешно ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. На объекте будут находиться два сотрудника агентства для оценки ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС. Это уже восьмая группа представителей миссии. Эксперты агентства находятся на АЭС с сентября прошлого года.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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в мире, россия, энергодар, украина, сергей шойгу, антониу гутерреш, магатэ, оон, запорожская аэс
В мире, Россия, Энергодар, Украина, Сергей Шойгу, Антониу Гутерреш, МАГАТЭ, ООН, Запорожская АЭС
В ООН сочли, что инициатива МАГАТЭ по ЗАЭС провалилась, пишут СМИ

WSJ: в ООН сочли, что инициатива МАГАТЭ по ЗАЭС потерпела неудачу

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В ООН считают, что инициатива МАГАТЭ относительно Запорожской АЭС потерпела неудачу, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
"На протяжении недель команда генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша говорит дипломатам и другим, что они считают, что инициатива МАГАТЭ потерпела неудачу", - говорится в сообщении издания.
Согласно газете, высокопоставленные чиновники ООН с февраля заявляли, что они планируют взять на себя дипломатические усилия на этом направлении. По словам двух дипломатов, Гутерреш общался с представителями РФ и Украины, чтобы обсудить с ними новые идеи.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что агентство разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС. В четверг сообщалось о прошедшей успешно ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. На объекте будут находиться два сотрудника агентства для оценки ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС. Это уже восьмая группа представителей миссии. Эксперты агентства находятся на АЭС с сентября прошлого года.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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В миреРоссияЭнергодарУкраинаСергей ШойгуАнтониу ГутеррешМАГАТЭООНЗапорожская АЭС
 
 
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