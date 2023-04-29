https://ria.ru/20230429/sosedi-1868649673.html
"Клоун". Слова Зеленского о соседях Украины шокировали пользователей Сети
"Клоун". Слова Зеленского о соседях Украины шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 29.04.2023
"Клоун". Слова Зеленского о соседях Украины шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали пост Владимира Зеленского, в котором он осудил запрет на ввоз украинского зерна со стороны соседних государств и призвал... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T07:11
2023-04-29T07:11
2023-04-29T16:22
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали пост Владимира Зеленского, в котором он осудил запрет на ввоз украинского зерна со стороны соседних государств и призвал главу Евросовета Шарля Мишеля найти решение ситуации."Нахальный тип", — поддержал другой."Полагаю, что проблемы, которые может создать неограниченный экспорт украинского зерна в страны, поддерживающие Украину, должны быть вашей главной заботой. Если Польша, Словакия, Венгрия и Румыния столкнутся с серьезными трудностями из-за этого, то поддержка вашей страны может стать гораздо менее интенсивной", — отметил третий."Весь ЕС помогает тебе уже больше года, а ты еще собираешься диктовать условия?" — возмутился комментатор."Нам не нужны ваши продукты с повышенным содержанием пестицидов, спасибо", — добавил юзер.В середине апреля Польша и Венгрия после протестов местных фермеров приостановили импорт украинской сельхозпродукции. Затем аналогичное решение приняли Словакия и Болгария. Накануне вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил о договоренности с пятью странами об отмене ими этого запрета.
https://ria.ru/20230426/slovakiya-1867802244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, словакия, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, евросовет
В мире, Украина, Польша, Словакия, Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Евросовет
"Клоун". Слова Зеленского о соседях Украины шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили слова Зеленского о соседях Украины после разговора с Мишелем