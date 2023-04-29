https://ria.ru/20230429/sosedi-1868649673.html

"Клоун". Слова Зеленского о соседях Украины шокировали пользователей Сети

"Клоун". Слова Зеленского о соседях Украины шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 29.04.2023

"Клоун". Слова Зеленского о соседях Украины шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали пост Владимира Зеленского, в котором он осудил запрет на ввоз украинского зерна со стороны соседних государств и призвал... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T07:11

2023-04-29T07:11

2023-04-29T16:22

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евросовет

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали пост Владимира Зеленского, в котором он осудил запрет на ввоз украинского зерна со стороны соседних государств и призвал главу Евросовета Шарля Мишеля найти решение ситуации."Нахальный тип", — поддержал другой."Полагаю, что проблемы, которые может создать неограниченный экспорт украинского зерна в страны, поддерживающие Украину, должны быть вашей главной заботой. Если Польша, Словакия, Венгрия и Румыния столкнутся с серьезными трудностями из-за этого, то поддержка вашей страны может стать гораздо менее интенсивной", — отметил третий."Весь ЕС помогает тебе уже больше года, а ты еще собираешься диктовать условия?" — возмутился комментатор."Нам не нужны ваши продукты с повышенным содержанием пестицидов, спасибо", — добавил юзер.В середине апреля Польша и Венгрия после протестов местных фермеров приостановили импорт украинской сельхозпродукции. Затем аналогичное решение приняли Словакия и Болгария. Накануне вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил о договоренности с пятью странами об отмене ими этого запрета.

https://ria.ru/20230426/slovakiya-1867802244.html

https://ria.ru/20230423/zlost-1867147405.html

украина

польша

словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, польша, словакия, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, евросовет