Рейтинг@Mail.ru
"Клоун". Слова Зеленского о соседях Украины шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 29.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:11 29.04.2023 (обновлено: 16:22 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/sosedi-1868649673.html
"Клоун". Слова Зеленского о соседях Украины шокировали пользователей Сети
"Клоун". Слова Зеленского о соседях Украины шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 29.04.2023
"Клоун". Слова Зеленского о соседях Украины шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали пост Владимира Зеленского, в котором он осудил запрет на ввоз украинского зерна со стороны соседних государств и призвал... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T07:11
2023-04-29T16:22
в мире
украина
польша
словакия
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
евросоюз
евросовет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864801922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e72b556ed79e059f80da65b62b9ac61.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали пост Владимира Зеленского, в котором он осудил запрет на ввоз украинского зерна со стороны соседних государств и призвал главу Евросовета Шарля Мишеля найти решение ситуации."Нахальный тип", — поддержал другой."Полагаю, что проблемы, которые может создать неограниченный экспорт украинского зерна в страны, поддерживающие Украину, должны быть вашей главной заботой. Если Польша, Словакия, Венгрия и Румыния столкнутся с серьезными трудностями из-за этого, то поддержка вашей страны может стать гораздо менее интенсивной", — отметил третий."Весь ЕС помогает тебе уже больше года, а ты еще собираешься диктовать условия?" — возмутился комментатор."Нам не нужны ваши продукты с повышенным содержанием пестицидов, спасибо", — добавил юзер.В середине апреля Польша и Венгрия после протестов местных фермеров приостановили импорт украинской сельхозпродукции. Затем аналогичное решение приняли Словакия и Болгария. Накануне вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил о договоренности с пятью странами об отмене ими этого запрета.
https://ria.ru/20230426/slovakiya-1867802244.html
https://ria.ru/20230423/zlost-1867147405.html
украина
польша
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864801922_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_07824469dc23e52122af07790e70f7bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, словакия, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, евросовет
В мире, Украина, Польша, Словакия, Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Евросовет
"Клоун". Слова Зеленского о соседях Украины шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter осудили слова Зеленского о соседях Украины после разговора с Мишелем

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали пост Владимира Зеленского, в котором он осудил запрет на ввоз украинского зерна со стороны соседних государств и призвал главу Евросовета Шарля Мишеля найти решение ситуации.
«
Украина входит в ЕС?" — написал один из комментаторов.
"Нахальный тип", — поддержал другой.
"Полагаю, что проблемы, которые может создать неограниченный экспорт украинского зерна в страны, поддерживающие Украину, должны быть вашей главной заботой. Если Польша, Словакия, Венгрия и Румыния столкнутся с серьезными трудностями из-за этого, то поддержка вашей страны может стать гораздо менее интенсивной", — отметил третий.
"Весь ЕС помогает тебе уже больше года, а ты еще собираешься диктовать условия?" — возмутился комментатор.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
В Словакии подсчитали убытки из-за ситуации с зерном с Украины
26 апреля, 10:53
"Нам не нужны ваши продукты с повышенным содержанием пестицидов, спасибо", — добавил юзер.
«
"Клоун", — заявил еще один пользователь.
В середине апреля Польша и Венгрия после протестов местных фермеров приостановили импорт украинской сельхозпродукции. Затем аналогичное решение приняли Словакия и Болгария. Накануне вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил о договоренности с пятью странами об отмене ими этого запрета.
Зерно - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Украина разозлила своих соседей одним решением, пишут СМИ
23 апреля, 05:40
 
В миреУкраинаПольшаСловакияШарль МишельУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала