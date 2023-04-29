https://ria.ru/20230429/proisshestvie-1868656452.html

В Приамурье школьник застрелил друга во время игры

В Приамурье школьник застрелил друга во время игры - РИА Новости, 29.04.2023

В Приамурье школьник застрелил друга во время игры

Школьник 11 лет в Зейском районе Приамурья во время игры выстрелил в 10-летнего друга из охотничьего карабина, ранение оказалось смертельным, сообщает... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T08:55

2023-04-29T08:55

2023-04-29T09:01

происшествия

зейский район

амурская область

зея (город)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 апр – РИА Новости. Школьник 11 лет в Зейском районе Приамурья во время игры выстрелил в 10-летнего друга из охотничьего карабина, ранение оказалось смертельным, сообщает прокуратура Амурской области. Установлено, что в пятницу трое детей 10 и 11 лет были дома у одного из школьников. Во время игры они нашли ключ от сейфа, где лежало ружье КО-91/30 (охотничий гладкоствольный карабин) и патроны к нему. Один из школьников зарядил ружье и выстрелил в другого. Ребенок умер на месте от травматического шока в связи со сквозным пулевым ранением грудной клетки. Как рассказали агентству РИА Новости в прокуратуре, погибшему - 10 лет, стрелявшему - 11. Происшествие произошло в самом городе Зее. Учились дети в средней школе №5. Все семьи - благополучные, со школы нареканий по детям не было. "Прокуратура Зейского района проводит проверку по факту смертельного ранения ребенка из ружья", - говорится в сообщении ведомства. На место выезжал и.о прокурора Зейского района. Работу ответственных за профилактику правонарушений несовершеннолетних и контролирующих оборот оружия оценят после проверки. В отношении родителя выстрелившего ребенка возбуждено уголовное дело за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека. Расследование - на контроле прокуратуры.

https://ria.ru/20230418/pistolet-1866061475.html

https://ria.ru/20230412/arest-1864929936.html

зейский район

амурская область

зея (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, зейский район, амурская область, зея (город)