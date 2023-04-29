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В Приамурье школьник застрелил друга во время игры - РИА Новости, 29.04.2023
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08:55 29.04.2023 (обновлено: 09:01 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/proisshestvie-1868656452.html
В Приамурье школьник застрелил друга во время игры
В Приамурье школьник застрелил друга во время игры - РИА Новости, 29.04.2023
В Приамурье школьник застрелил друга во время игры
Школьник 11 лет в Зейском районе Приамурья во время игры выстрелил в 10-летнего друга из охотничьего карабина, ранение оказалось смертельным, сообщает... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T08:55
2023-04-29T09:01
происшествия
зейский район
амурская область
зея (город)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 апр – РИА Новости. Школьник 11 лет в Зейском районе Приамурья во время игры выстрелил в 10-летнего друга из охотничьего карабина, ранение оказалось смертельным, сообщает прокуратура Амурской области. Установлено, что в пятницу трое детей 10 и 11 лет были дома у одного из школьников. Во время игры они нашли ключ от сейфа, где лежало ружье КО-91/30 (охотничий гладкоствольный карабин) и патроны к нему. Один из школьников зарядил ружье и выстрелил в другого. Ребенок умер на месте от травматического шока в связи со сквозным пулевым ранением грудной клетки. Как рассказали агентству РИА Новости в прокуратуре, погибшему - 10 лет, стрелявшему - 11. Происшествие произошло в самом городе Зее. Учились дети в средней школе №5. Все семьи - благополучные, со школы нареканий по детям не было. "Прокуратура Зейского района проводит проверку по факту смертельного ранения ребенка из ружья", - говорится в сообщении ведомства. На место выезжал и.о прокурора Зейского района. Работу ответственных за профилактику правонарушений несовершеннолетних и контролирующих оборот оружия оценят после проверки. В отношении родителя выстрелившего ребенка возбуждено уголовное дело за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека. Расследование - на контроле прокуратуры.
https://ria.ru/20230418/pistolet-1866061475.html
https://ria.ru/20230412/arest-1864929936.html
зейский район
амурская область
зея (город)
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происшествия, зейский район, амурская область, зея (город)
Происшествия, Зейский район, Амурская область, Зея (город)
В Приамурье школьник застрелил друга во время игры

В Приамурье школьник застрелил из охотничьего ружья десятилетнего друга во время игры

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 апр – РИА Новости. Школьник 11 лет в Зейском районе Приамурья во время игры выстрелил в 10-летнего друга из охотничьего карабина, ранение оказалось смертельным, сообщает прокуратура Амурской области.
Установлено, что в пятницу трое детей 10 и 11 лет были дома у одного из школьников. Во время игры они нашли ключ от сейфа, где лежало ружье КО-91/30 (охотничий гладкоствольный карабин) и патроны к нему. Один из школьников зарядил ружье и выстрелил в другого. Ребенок умер на месте от травматического шока в связи со сквозным пулевым ранением грудной клетки.
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Как рассказали агентству РИА Новости в прокуратуре, погибшему - 10 лет, стрелявшему - 11. Происшествие произошло в самом городе Зее. Учились дети в средней школе №5. Все семьи - благополучные, со школы нареканий по детям не было.
"Прокуратура Зейского района проводит проверку по факту смертельного ранения ребенка из ружья", - говорится в сообщении ведомства.
На место выезжал и.о прокурора Зейского района. Работу ответственных за профилактику правонарушений несовершеннолетних и контролирующих оборот оружия оценят после проверки. В отношении родителя выстрелившего ребенка возбуждено уголовное дело за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека. Расследование - на контроле прокуратуры.
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ПроисшествияЗейский районАмурская областьЗея (город)
 
 
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