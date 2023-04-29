https://ria.ru/20230429/priamure-1868651927.html

Глава Приамурья поручил проверить качество дороги Белогорск—Серышево

Глава Приамурья поручил проверить качество дороги Белогорск—Серышево - РИА Новости, 29.04.2023

Глава Приамурья поручил проверить качество дороги Белогорск—Серышево

Качество ремонта региональной дороги Белогорск-Серышево раскритиковал губернатор Приамурья Василий Орлов, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T07:50

2023-04-29T07:50

2023-04-29T08:19

общество

жкх

амурская область

благовещенск

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 апр – РИА Новости. Качество ремонта региональной дороги Белогорск-Серышево раскритиковал губернатор Приамурья Василий Орлов, сообщает правительство Амурской области.Глава региона во время своей рабочей поездки в Серышевский округ поручил областному минтрансу разобраться в причинах некачественного ремонта, который сделали в прошлом году. Выявленные нарушения подрядная организация должна будет устранить за свой счет."Качество дороги плохое, не устраивает абсолютно. Минтрансу поручаю разобраться в причинах, проверить, какие технологии и материалы применял подрядчик. Дорога новая, и когда по ней невозможно комфортно ехать, это брак", - сказал Орлов.В этом году на региональные и местные дороги Серышевского округа выделено 250 миллионов рублей. На эти средства планируется отремонтировать 2,6 километра улиц в Серышеве, Томском, Бочкаревке и Красной Поляне, а также привести в порядок 15,9 километра на участках региональных дорог.Кроме того, во время поездки губернатор встретился с жителями Серышева. Один из вопросов касался сроков строительства путепровода над железной дорогой в посёлке.Отдельным блоком в ходе встречи обсудили вопросы ЖКХ. Как рассказал и.о. министра ЖКХ области Вадим Кирпиков, в Серышевском округе продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры. В прошлом году в ее рамках заменили семь котлов на котельных в четырех селах, а также пробурили новую скважину и провели ремонт на водонапорной башне в селе Томское. В текущем году планируется установка автоматизированных котлов на котельной Серышева и замена котла в селе Добрянка, ремонт водонапорной башни и скважины, а также прокладка участка новой водопроводной сети в районном центре.Житель Серышева поинтересовался у губернатора, работает ли в Приамурье федеральная программа "Чистая вода", а также когда качество питьевой воды станет лучше."Бурение новой скважины в Серышеве планируется в следующем году. Оно повысит качество питьевой воды в домах по улице Украинской. В целом в Амурской области программа "Чистая вода" успешно реализуется. В настоящее время в ее рамках делаем очистные сооружения в Ивановке, а также артезианские водозаборы в Завитинске, Екатеринославке и Ивановке, строительство крупного водозабора планируется в Благовещенске. Программа работает. Но невозможно решить за год проблемы, которые копились десятилетиями. Постепенно, со временем, постараемся качество питьевой воды улучшить во всех населенных пунктах области", - рассказал Орлов.Кроме того, часть небольших проблем решили сразу во время встречи. Так, после жалобы жительницы Серышева Орлов поручил оперативно закрыть в поселке все открытые канализационные люки, а также заменить в поселковой больнице окна.

https://ria.ru/20230425/vodozabor-1867549515.html

https://ria.ru/20230426/rezhim-1867763720.html

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общество, жкх, амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор)