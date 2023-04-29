https://ria.ru/20230429/priamure-1868651927.html
Глава Приамурья поручил проверить качество дороги Белогорск—Серышево
Глава Приамурья поручил проверить качество дороги Белогорск—Серышево - РИА Новости, 29.04.2023
Глава Приамурья поручил проверить качество дороги Белогорск—Серышево
Качество ремонта региональной дороги Белогорск-Серышево раскритиковал губернатор Приамурья Василий Орлов, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T07:50
2023-04-29T07:50
2023-04-29T08:19
общество
жкх
амурская область
благовещенск
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 апр – РИА Новости. Качество ремонта региональной дороги Белогорск-Серышево раскритиковал губернатор Приамурья Василий Орлов, сообщает правительство Амурской области.Глава региона во время своей рабочей поездки в Серышевский округ поручил областному минтрансу разобраться в причинах некачественного ремонта, который сделали в прошлом году. Выявленные нарушения подрядная организация должна будет устранить за свой счет."Качество дороги плохое, не устраивает абсолютно. Минтрансу поручаю разобраться в причинах, проверить, какие технологии и материалы применял подрядчик. Дорога новая, и когда по ней невозможно комфортно ехать, это брак", - сказал Орлов.В этом году на региональные и местные дороги Серышевского округа выделено 250 миллионов рублей. На эти средства планируется отремонтировать 2,6 километра улиц в Серышеве, Томском, Бочкаревке и Красной Поляне, а также привести в порядок 15,9 километра на участках региональных дорог.Кроме того, во время поездки губернатор встретился с жителями Серышева. Один из вопросов касался сроков строительства путепровода над железной дорогой в посёлке.Отдельным блоком в ходе встречи обсудили вопросы ЖКХ. Как рассказал и.о. министра ЖКХ области Вадим Кирпиков, в Серышевском округе продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры. В прошлом году в ее рамках заменили семь котлов на котельных в четырех селах, а также пробурили новую скважину и провели ремонт на водонапорной башне в селе Томское. В текущем году планируется установка автоматизированных котлов на котельной Серышева и замена котла в селе Добрянка, ремонт водонапорной башни и скважины, а также прокладка участка новой водопроводной сети в районном центре.Житель Серышева поинтересовался у губернатора, работает ли в Приамурье федеральная программа "Чистая вода", а также когда качество питьевой воды станет лучше."Бурение новой скважины в Серышеве планируется в следующем году. Оно повысит качество питьевой воды в домах по улице Украинской. В целом в Амурской области программа "Чистая вода" успешно реализуется. В настоящее время в ее рамках делаем очистные сооружения в Ивановке, а также артезианские водозаборы в Завитинске, Екатеринославке и Ивановке, строительство крупного водозабора планируется в Благовещенске. Программа работает. Но невозможно решить за год проблемы, которые копились десятилетиями. Постепенно, со временем, постараемся качество питьевой воды улучшить во всех населенных пунктах области", - рассказал Орлов.Кроме того, часть небольших проблем решили сразу во время встречи. Так, после жалобы жительницы Серышева Орлов поручил оперативно закрыть в поселке все открытые канализационные люки, а также заменить в поселковой больнице окна.
https://ria.ru/20230425/vodozabor-1867549515.html
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общество, жкх, амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор)
Общество, ЖКХ, Амурская область, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор)
Глава Приамурья поручил проверить качество дороги Белогорск—Серышево
Глава Приамурья Орлов раскритиковал качество ремонта дороги Белогорск—Серышево
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 апр – РИА Новости.
Качество ремонта региональной дороги Белогорск-Серышево раскритиковал губернатор Приамурья Василий Орлов, сообщает
правительство Амурской области.
Глава региона во время своей рабочей поездки в Серышевский округ поручил областному минтрансу разобраться в причинах некачественного ремонта, который сделали в прошлом году. Выявленные нарушения подрядная организация должна будет устранить за свой счет.
В Приамурье строят очистные сооружения и три водозабора
"Качество дороги плохое, не устраивает абсолютно. Минтрансу поручаю разобраться в причинах, проверить, какие технологии и материалы применял подрядчик. Дорога новая, и когда по ней невозможно комфортно ехать, это брак", - сказал Орлов.
В этом году на региональные и местные дороги Серышевского округа выделено 250 миллионов рублей. На эти средства планируется отремонтировать 2,6 километра улиц в Серышеве, Томском, Бочкаревке и Красной Поляне, а также привести в порядок 15,9 километра на участках региональных дорог.
Кроме того, во время поездки губернатор встретился с жителями Серышева. Один из вопросов касался сроков строительства путепровода над железной дорогой в посёлке.
«
"Работы начнутся в этом году, завершение по контракту стоит в 2025 году, но подрядчик постарается сдать объект пораньше. Компания сильная, надежная, "Бамтоннельстрой-Мост" успешно строит мосты по всей области. Финансирование доведено. По строительству путепровода в Серышево не вижу никаких рисков", - ответил губернатор.
Отдельным блоком в ходе встречи обсудили вопросы ЖКХ. Как рассказал и.о. министра ЖКХ области Вадим Кирпиков, в Серышевском округе продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры. В прошлом году в ее рамках заменили семь котлов на котельных в четырех селах, а также пробурили новую скважину и провели ремонт на водонапорной башне в селе Томское. В текущем году планируется установка автоматизированных котлов на котельной Серышева и замена котла в селе Добрянка, ремонт водонапорной башни и скважины, а также прокладка участка новой водопроводной сети в районном центре.
Житель Серышева поинтересовался у губернатора, работает ли в Приамурье федеральная программа "Чистая вода", а также когда качество питьевой воды станет лучше.
"Бурение новой скважины в Серышеве планируется в следующем году. Оно повысит качество питьевой воды в домах по улице Украинской. В целом в Амурской области программа "Чистая вода" успешно реализуется. В настоящее время в ее рамках делаем очистные сооружения в Ивановке, а также артезианские водозаборы в Завитинске, Екатеринославке и Ивановке, строительство крупного водозабора планируется в Благовещенске
. Программа работает. Но невозможно решить за год проблемы, которые копились десятилетиями. Постепенно, со временем, постараемся качество питьевой воды улучшить во всех населенных пунктах области", - рассказал Орлов.
Кроме того, часть небольших проблем решили сразу во время встречи. Так, после жалобы жительницы Серышева Орлов поручил оперативно закрыть в поселке все открытые канализационные люки, а также заменить в поселковой больнице окна.
На всей территории Приамурья ввели особый противопожарный режим