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В Донецке человек пострадал при обстреле Петровского района
В Донецке человек пострадал при обстреле Петровского района - РИА Новости, 29.04.2023
В Донецке человек пострадал при обстреле Петровского района
Артиллерия ВСУ ведёт массированный обстрел Петровского района Донецка, есть один пострадавший, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Донецкой народной... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T15:29
2023-04-29T15:29
2023-04-29T15:29
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
министерство здравоохранения днр
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ДОНЕЦК, 29 апр – РИА Новости. Артиллерия ВСУ ведёт массированный обстрел Петровского района Донецка, есть один пострадавший, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Донецкой народной республики. В результате обстрела Петровского района в здании детского сада №369 повреждены двери, фасад, остекление, сообщил в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. Массированные обстрелы Донецка продолжаются вторые сутки. Накануне, 28 апреля в результате удара по центру города загорелся автобус с пассажирами. Всего за прошлые сутки от ударов артиллерии ВСУ в городе погибли 9 человек, среди них ребенок. Повреждение получил Республиканский травматологический центр, двое его сотрудников пострадали.
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В Донецке человек пострадал при обстреле Петровского района
Минздрав ДНР: один человек пострадал при обстреле Петровского района Донецка