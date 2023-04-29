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В Донецке человек пострадал при обстреле Петровского района

В Донецке человек пострадал при обстреле Петровского района - РИА Новости, 29.04.2023

В Донецке человек пострадал при обстреле Петровского района

Артиллерия ВСУ ведёт массированный обстрел Петровского района Донецка, есть один пострадавший, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Донецкой народной... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T15:29

2023-04-29T15:29

2023-04-29T15:29

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

министерство здравоохранения днр

россия

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ДОНЕЦК, 29 апр – РИА Новости. Артиллерия ВСУ ведёт массированный обстрел Петровского района Донецка, есть один пострадавший, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Донецкой народной республики. В результате обстрела Петровского района в здании детского сада №369 повреждены двери, фасад, остекление, сообщил в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. Массированные обстрелы Донецка продолжаются вторые сутки. Накануне, 28 апреля в результате удара по центру города загорелся автобус с пассажирами. Всего за прошлые сутки от ударов артиллерии ВСУ в городе погибли 9 человек, среди них ребенок. Повреждение получил Республиканский травматологический центр, двое его сотрудников пострадали.

https://ria.ru/20230428/telo-1868630655.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

россия

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, министерство здравоохранения днр, россия, происшествия