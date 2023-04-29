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В Донецке человек пострадал при обстреле Петровского района - РИА Новости, 29.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/obstrel-1868712866.html
В Донецке человек пострадал при обстреле Петровского района
В Донецке человек пострадал при обстреле Петровского района - РИА Новости, 29.04.2023
В Донецке человек пострадал при обстреле Петровского района
Артиллерия ВСУ ведёт массированный обстрел Петровского района Донецка, есть один пострадавший, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Донецкой народной... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T15:29
2023-04-29T15:29
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
министерство здравоохранения днр
россия
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ДОНЕЦК, 29 апр – РИА Новости. Артиллерия ВСУ ведёт массированный обстрел Петровского района Донецка, есть один пострадавший, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Донецкой народной республики. В результате обстрела Петровского района в здании детского сада №369 повреждены двери, фасад, остекление, сообщил в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. Массированные обстрелы Донецка продолжаются вторые сутки. Накануне, 28 апреля в результате удара по центру города загорелся автобус с пассажирами. Всего за прошлые сутки от ударов артиллерии ВСУ в городе погибли 9 человек, среди них ребенок. Повреждение получил Республиканский травматологический центр, двое его сотрудников пострадали.
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, министерство здравоохранения днр, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Министерство здравоохранения ДНР, Россия, Происшествия
В Донецке человек пострадал при обстреле Петровского района

Минздрав ДНР: один человек пострадал при обстреле Петровского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр – РИА Новости. Артиллерия ВСУ ведёт массированный обстрел Петровского района Донецка, есть один пострадавший, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Донецкой народной республики.
«
"Поступила информация об одном раненом в Петровском районе Донецка. На место выехала бригада скорой помощи. Подробности уточняются", – сообщили в ведомстве.
В результате обстрела Петровского района в здании детского сада №369 повреждены двери, фасад, остекление, сообщил в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Массированные обстрелы Донецка продолжаются вторые сутки. Накануне, 28 апреля в результате удара по центру города загорелся автобус с пассажирами. Всего за прошлые сутки от ударов артиллерии ВСУ в городе погибли 9 человек, среди них ребенок. Повреждение получил Республиканский травматологический центр, двое его сотрудников пострадали.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныМинистерство здравоохранения ДНРРоссияПроисшествия
 
 
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