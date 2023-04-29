https://ria.ru/20230429/nato-1868781891.html

Заявление Киева о НАТО шокировало пользователей Сети

Заявление Киева о НАТО шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 29.04.2023

Заявление Киева о НАТО шокировало пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника после его заявления о членстве страны в НАТО. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T22:34

2023-04-29T22:34

2023-04-29T22:48

в мире

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника после его заявления о членстве страны в НАТО.Дипломат выразил уверенность, что Украина обязательно вступит в альянс, что, по его мнению, что "позволит обеспечить мир после победы ВСУ"."Судя по тому, что сейчас происходит в действительности, этого не произойдет. У вас уже есть план Б на случай поражения?" — поинтересовался один из комментаторов."Почему вам еще позволяют писать подобное?" — спросил второй."А вам знакомо выражение "Делить шкуру неубитого медведя"?" — задал вопрос третий."Ваше навязчивое желание вступить в НАТО вместо того, чтобы быть нейтральным государством, приводит к конфликтам", — подытожили читатели.Андрей Мельник известен своими резкими высказываниями. Весной прошлого года он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, а позже нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный им план мира между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868739648.html

https://ria.ru/20230427/ukraina-1868043248.html

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