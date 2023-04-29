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Заявление Киева о НАТО шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 29.04.2023
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22:34 29.04.2023 (обновлено: 22:48 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/nato-1868781891.html
Заявление Киева о НАТО шокировало пользователей Сети
Заявление Киева о НАТО шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 29.04.2023
Заявление Киева о НАТО шокировало пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника после его заявления о членстве страны в НАТО. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T22:34
2023-04-29T22:48
в мире
киев
украина
германия
андрей мельник
нато
вооруженные силы украины
twitter
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника после его заявления о членстве страны в НАТО.Дипломат выразил уверенность, что Украина обязательно вступит в альянс, что, по его мнению, что "позволит обеспечить мир после победы ВСУ"."Судя по тому, что сейчас происходит в действительности, этого не произойдет. У вас уже есть план Б на случай поражения?" — поинтересовался один из комментаторов."Почему вам еще позволяют писать подобное?" — спросил второй."А вам знакомо выражение "Делить шкуру неубитого медведя"?" — задал вопрос третий."Ваше навязчивое желание вступить в НАТО вместо того, чтобы быть нейтральным государством, приводит к конфликтам", — подытожили читатели.Андрей Мельник известен своими резкими высказываниями. Весной прошлого года он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, а позже нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный им план мира между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868739648.html
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868043248.html
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в мире, киев, украина, германия, андрей мельник, нато, вооруженные силы украины, twitter, олаф шольц, илон маск
В мире, Киев, Украина, Германия, Андрей Мельник, НАТО, Вооруженные силы Украины, Twitter, Специальная военная операция на Украине, Олаф Шольц, Илон Маск
Заявление Киева о НАТО шокировало пользователей Сети

Пользователи Twitter рекомендовали главе МИД Украины Мельнику перестать мечтать о НАТО

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника после его заявления о членстве страны в НАТО.
Дипломат выразил уверенность, что Украина обязательно вступит в альянс, что, по его мнению, что "позволит обеспечить мир после победы ВСУ".
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"Судя по тому, что сейчас происходит в действительности, этого не произойдет. У вас уже есть план Б на случай поражения?" — поинтересовался один из комментаторов.
"Почему вам еще позволяют писать подобное?" — спросил второй.
"А вам знакомо выражение "Делить шкуру неубитого медведя"?" — задал вопрос третий.
«
"Можете даже не мечтать", — посоветовал еще один пользователь.
"Ваше навязчивое желание вступить в НАТО вместо того, чтобы быть нейтральным государством, приводит к конфликтам", — подытожили читатели.
Андрей Мельник известен своими резкими высказываниями. Весной прошлого года он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, а позже нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный им план мира между Россией и Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаГерманияАндрей МельникНАТОВооруженные силы УкраиныTwitterОлаф ШольцИлон Маск
 
 
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