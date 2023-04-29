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Чехия и Словакия заявили, что поддержат вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 29.04.2023
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15:36 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/nato-1868713861.html
Чехия и Словакия заявили, что поддержат вступление Украины в НАТО
Чехия и Словакия заявили, что поддержат вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 29.04.2023
Чехия и Словакия заявили, что поддержат вступление Украины в НАТО
Чехия и Словакия пообещали активизировать поддержку желанию Украины стать членом НАТО, когда позволят условия, сообщил в субботу словацкий портал teraz.sk со... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T15:36
2023-04-29T15:36
в мире
украина
словакия
чехия
петр павел
йенс столтенберг
зузана чапутова
нато
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БРАТИСЛАВА, 29 апр - РИА Новости. Чехия и Словакия пообещали активизировать поддержку желанию Украины стать членом НАТО, когда позволят условия, сообщил в субботу словацкий портал teraz.sk со ссылкой на документ, подписанный лидерами трех стран в ходе визита словацкого и чешского президентов на Украину. "Чехия и Словакия как страны-члены НАТО высказали готовность интенсифицировать свою поддержку амбициям Украины стать членом альянса, когда позволят условия, говорится в документе", - пишет словацкий портал teraz.sk. Издание со ссылкой на чешского президента Петра Павела сообщило, что "ясным посланием совместной декларации лидеров Украины, Чехии и Словакии стала поддержка суверенного права Украины определять собственное будущее". Сообщалось, что в пятницу президент Словакии Зузана Чапутова и лидер Чехии Петр Павел провели переговоры с Владимиром Зеленским в ходе совместного визита на Украину. Ранее спикер парламента Словакии Борис Коллар заявлял, что давать сейчас Украине напрасные надежды на вступление в НАТО безответственно, членом альянса не может стать страна, на территории которой происходит военный конфликт. Коллар отмечал, что это не означает, что он был бы против вступления Украины в НАТО, но, по его словам, это должно происходить в мирное время. Ранее экс-премьер-министр Словакии, лидер партии Smer Роберт Фицо заявил, что поддерживать вступление Украины в НАТО могут только те, кто хочет открытого военного конфликта альянса с Россией. Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время поездки в Киев заявил, что Украина в конце концов войдет в альянс. Премьер Венгрии Виктор Орбан между тем с удивлением отреагировал на заявление Столтенберга о том, что все союзники по НАТО якобы согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса. В МИД РФ ранее заявили, что НАТО обещает принять Украину в свой состав, чтобы мотивировать ее выполнить задачу альянса "победить" Россию. В МИД охарактеризовали визит генсека в Киев как попытку "реанимировать дискуссии о возможном вступлении Украины в НАТО". В Москве ранее не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230422/nato-1866996833.html
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в мире, украина, словакия, чехия, петр павел, йенс столтенберг, зузана чапутова, нато
В мире, Украина, Словакия, Чехия, Петр Павел, Йенс Столтенберг, Зузана Чапутова, НАТО
Чехия и Словакия заявили, что поддержат вступление Украины в НАТО

Павел: Чехия и Словакия поддержат вступление Украины в НАТО, когда позволят условия

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 29 апр - РИА Новости. Чехия и Словакия пообещали активизировать поддержку желанию Украины стать членом НАТО, когда позволят условия, сообщил в субботу словацкий портал teraz.sk со ссылкой на документ, подписанный лидерами трех стран в ходе визита словацкого и чешского президентов на Украину.
"Чехия и Словакия как страны-члены НАТО высказали готовность интенсифицировать свою поддержку амбициям Украины стать членом альянса, когда позволят условия, говорится в документе", - пишет словацкий портал teraz.sk.
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Издание со ссылкой на чешского президента Петра Павела сообщило, что "ясным посланием совместной декларации лидеров Украины, Чехии и Словакии стала поддержка суверенного права Украины определять собственное будущее".
«
"Они также согласились с тем, что суверенная, демократическая и свободная Украина является одним из ключевых факторов в обеспечении безопасности и стабильности в Европе", - пишет издание.
Сообщалось, что в пятницу президент Словакии Зузана Чапутова и лидер Чехии Петр Павел провели переговоры с Владимиром Зеленским в ходе совместного визита на Украину.
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Ранее спикер парламента Словакии Борис Коллар заявлял, что давать сейчас Украине напрасные надежды на вступление в НАТО безответственно, членом альянса не может стать страна, на территории которой происходит военный конфликт. Коллар отмечал, что это не означает, что он был бы против вступления Украины в НАТО, но, по его словам, это должно происходить в мирное время.
Ранее экс-премьер-министр Словакии, лидер партии Smer Роберт Фицо заявил, что поддерживать вступление Украины в НАТО могут только те, кто хочет открытого военного конфликта альянса с Россией.
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В МИД РФ ранее заявили, что НАТО обещает принять Украину в свой состав, чтобы мотивировать ее выполнить задачу альянса "победить" Россию. В МИД охарактеризовали визит генсека в Киев как попытку "реанимировать дискуссии о возможном вступлении Украины в НАТО". В Москве ранее не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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