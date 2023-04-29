Чехия и Словакия заявили, что поддержат вступление Украины в НАТО
Павел: Чехия и Словакия поддержат вступление Украины в НАТО, когда позволят условия
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 29 апр - РИА Новости. Чехия и Словакия пообещали активизировать поддержку желанию Украины стать членом НАТО, когда позволят условия, сообщил в субботу словацкий портал teraz.sk со ссылкой на документ, подписанный лидерами трех стран в ходе визита словацкого и чешского президентов на Украину.
"Чехия и Словакия как страны-члены НАТО высказали готовность интенсифицировать свою поддержку амбициям Украины стать членом альянса, когда позволят условия, говорится в документе", - пишет словацкий портал teraz.sk.
Издание со ссылкой на чешского президента Петра Павела сообщило, что "ясным посланием совместной декларации лидеров Украины, Чехии и Словакии стала поддержка суверенного права Украины определять собственное будущее".
«
"Они также согласились с тем, что суверенная, демократическая и свободная Украина является одним из ключевых факторов в обеспечении безопасности и стабильности в Европе", - пишет издание.
Сообщалось, что в пятницу президент Словакии Зузана Чапутова и лидер Чехии Петр Павел провели переговоры с Владимиром Зеленским в ходе совместного визита на Украину.
Ранее спикер парламента Словакии Борис Коллар заявлял, что давать сейчас Украине напрасные надежды на вступление в НАТО безответственно, членом альянса не может стать страна, на территории которой происходит военный конфликт. Коллар отмечал, что это не означает, что он был бы против вступления Украины в НАТО, но, по его словам, это должно происходить в мирное время.
Ранее экс-премьер-министр Словакии, лидер партии Smer Роберт Фицо заявил, что поддерживать вступление Украины в НАТО могут только те, кто хочет открытого военного конфликта альянса с Россией.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время поездки в Киев заявил, что Украина в конце концов войдет в альянс.
Премьер Венгрии Виктор Орбан между тем с удивлением отреагировал на заявление Столтенберга о том, что все союзники по НАТО якобы согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.
В МИД РФ ранее заявили, что НАТО обещает принять Украину в свой состав, чтобы мотивировать ее выполнить задачу альянса "победить" Россию. В МИД охарактеризовали визит генсека в Киев как попытку "реанимировать дискуссии о возможном вступлении Украины в НАТО". В Москве ранее не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.