https://ria.ru/20230429/nato-1868713861.html

Чехия и Словакия заявили, что поддержат вступление Украины в НАТО

Чехия и Словакия заявили, что поддержат вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 29.04.2023

Чехия и Словакия заявили, что поддержат вступление Украины в НАТО

Чехия и Словакия пообещали активизировать поддержку желанию Украины стать членом НАТО, когда позволят условия, сообщил в субботу словацкий портал teraz.sk со... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T15:36

2023-04-29T15:36

2023-04-29T15:36

в мире

украина

словакия

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петр павел

йенс столтенберг

зузана чапутова

нато

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БРАТИСЛАВА, 29 апр - РИА Новости. Чехия и Словакия пообещали активизировать поддержку желанию Украины стать членом НАТО, когда позволят условия, сообщил в субботу словацкий портал teraz.sk со ссылкой на документ, подписанный лидерами трех стран в ходе визита словацкого и чешского президентов на Украину. "Чехия и Словакия как страны-члены НАТО высказали готовность интенсифицировать свою поддержку амбициям Украины стать членом альянса, когда позволят условия, говорится в документе", - пишет словацкий портал teraz.sk. Издание со ссылкой на чешского президента Петра Павела сообщило, что "ясным посланием совместной декларации лидеров Украины, Чехии и Словакии стала поддержка суверенного права Украины определять собственное будущее". Сообщалось, что в пятницу президент Словакии Зузана Чапутова и лидер Чехии Петр Павел провели переговоры с Владимиром Зеленским в ходе совместного визита на Украину. Ранее спикер парламента Словакии Борис Коллар заявлял, что давать сейчас Украине напрасные надежды на вступление в НАТО безответственно, членом альянса не может стать страна, на территории которой происходит военный конфликт. Коллар отмечал, что это не означает, что он был бы против вступления Украины в НАТО, но, по его словам, это должно происходить в мирное время. Ранее экс-премьер-министр Словакии, лидер партии Smer Роберт Фицо заявил, что поддерживать вступление Украины в НАТО могут только те, кто хочет открытого военного конфликта альянса с Россией. Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время поездки в Киев заявил, что Украина в конце концов войдет в альянс. Премьер Венгрии Виктор Орбан между тем с удивлением отреагировал на заявление Столтенберга о том, что все союзники по НАТО якобы согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса. В МИД РФ ранее заявили, что НАТО обещает принять Украину в свой состав, чтобы мотивировать ее выполнить задачу альянса "победить" Россию. В МИД охарактеризовали визит генсека в Киев как попытку "реанимировать дискуссии о возможном вступлении Украины в НАТО". В Москве ранее не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230422/nato-1866996833.html

https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html

https://ria.ru/20230409/evropa-1863863340.html

https://ria.ru/20230429/obuza-1868647408.html

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в мире, украина, словакия, чехия, петр павел, йенс столтенберг, зузана чапутова, нато