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Молдавские общественники осудили прославление властями союзников Гитлера - РИА Новости, 29.04.2023
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22:23 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/moldaviya-1868780918.html
Молдавские общественники осудили прославление властями союзников Гитлера
Молдавские общественники осудили прославление властями союзников Гитлера - РИА Новости, 29.04.2023
Молдавские общественники осудили прославление властями союзников Гитлера
Представители Координационного совета российских соотечественников "Победа" Молдавии осудили открытие памятника румынским солдатам, штурмовавшим молдавские... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T22:23
2023-04-29T22:23
в мире
молдавия
кишинев
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
румыния
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КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Представители Координационного совета российских соотечественников "Победа" Молдавии осудили открытие памятника румынским солдатам, штурмовавшим молдавские города в 1941 году. "В Молдове продолжается прославление союзников Гитлера и непосредственных организаторов Холокоста на молдавской земле. В селе Лэпушна Хынчешсткого района, с воинскими почестями, открыто очередное кладбище "румынских героев", - написал глава совета Алексей Петрович в своем телеграм-канале. Он также напомнил о том, что летом 1941 года у Лэпушны произошла "совсем не героическая" для румынских солдат история. "Натиск 7-кратно превосходящего врага сдерживали войска 161-го полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии. Несмотря на подавляющее численное превосходство противника, советские воины стойко защищали родные рубежи, переходя в отчаянные контратаки. Было захвачено в плен две роты румынских солдат и 8 офицеров, одна батарея и минометное подразделение", - рассказал Петрович. По его словам, все военнослужащие, без исключения, имеют право на память и на достойное упокоение после смерти, однако не стоит героизировать тех, кто был союзником Гитлера. В Кишиневе уже более 15 лет существует немецкое кладбище, где нашли вечный покой военнослужащие Вермахта, погибшие на молдавской земле. На их надгробиях - даты жизни и смерти, фамилии, инициалы, воинские звания. "Там нет ни слова о героизме и прочих попыток переписать историю. И только Правительство соседней страны, при активной помощи наших властей, уже три десятилетия упорно пытается обелить своих предков, занимаясь не увековечением их памяти, а самой настоящей исторической фальсификацией. Эта "героизация" - плевок в память сотен тысяч невинно убитых мирных граждан нашей страны, имена которых до сих пор не известны, а места погребения не облагорожены должным образом", - отметил Петрович. Он задался риторическим вопросом, если румынские солдаты были героями, то кем же тогда являются солдаты Красной армии в истории Молдавии.
https://ria.ru/20230429/moldavia-1868748325.html
https://ria.ru/20230428/moldaviya-1868351444.html
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в мире, молдавия, кишинев, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), румыния
В мире, Молдавия, Кишинев, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945), Румыния
Молдавские общественники осудили прославление властями союзников Гитлера

В Молдавии представители общества "Победа" осудили открытие памятника румынским солдатам

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Представители Координационного совета российских соотечественников "Победа" Молдавии осудили открытие памятника румынским солдатам, штурмовавшим молдавские города в 1941 году.
"В Молдове продолжается прославление союзников Гитлера и непосредственных организаторов Холокоста на молдавской земле. В селе Лэпушна Хынчешсткого района, с воинскими почестями, открыто очередное кладбище "румынских героев", - написал глава совета Алексей Петрович в своем телеграм-канале.
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Он также напомнил о том, что летом 1941 года у Лэпушны произошла "совсем не героическая" для румынских солдат история.
"Натиск 7-кратно превосходящего врага сдерживали войска 161-го полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии. Несмотря на подавляющее численное превосходство противника, советские воины стойко защищали родные рубежи, переходя в отчаянные контратаки. Было захвачено в плен две роты румынских солдат и 8 офицеров, одна батарея и минометное подразделение", - рассказал Петрович.
По его словам, все военнослужащие, без исключения, имеют право на память и на достойное упокоение после смерти, однако не стоит героизировать тех, кто был союзником Гитлера. В Кишиневе уже более 15 лет существует немецкое кладбище, где нашли вечный покой военнослужащие Вермахта, погибшие на молдавской земле. На их надгробиях - даты жизни и смерти, фамилии, инициалы, воинские звания.
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"Там нет ни слова о героизме и прочих попыток переписать историю. И только Правительство соседней страны, при активной помощи наших властей, уже три десятилетия упорно пытается обелить своих предков, занимаясь не увековечением их памяти, а самой настоящей исторической фальсификацией. Эта "героизация" - плевок в память сотен тысяч невинно убитых мирных граждан нашей страны, имена которых до сих пор не известны, а места погребения не облагорожены должным образом", - отметил Петрович.
Он задался риторическим вопросом, если румынские солдаты были героями, то кем же тогда являются солдаты Красной армии в истории Молдавии.
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