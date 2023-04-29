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В Сети высмеяли Кулебу за хвастовство о новом "ударе" по России - РИА Новости, 29.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 29.04.2023 (обновлено: 18:40 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/kuleba-1868722049.html
В Сети высмеяли Кулебу за хвастовство о новом "ударе" по России
В Сети высмеяли Кулебу за хвастовство о новом "ударе" по России - РИА Новости, 29.04.2023
В Сети высмеяли Кулебу за хвастовство о новом "ударе" по России
Пользователи Twitter высмеяли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы после его поста о присоединении Северной Македонии к инициативе по созданию... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T16:23
2023-04-29T18:40
в мире
россия
украина
северная македония
дмитрий кулеба
twitter
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы после его поста о присоединении Северной Македонии к инициативе по созданию "трибунала" над Россией."Оставьте русских в покое, они нормальные", — написал один из комментаторов."Вот это коалиция", — иронично отметил второй."Восьмидесяти процентам мира плевать на этот прозападный трибунал", — подытожили читатели. В марте заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон выступает за создание международного трибунала по Украине, который бы руководствовался в своей работе украинским законодательством.
https://ria.ru/20230429/ukraina-1868682360.html
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в мире, россия, украина, северная македония, дмитрий кулеба, twitter
В мире, Россия, Украина, Северная Македония, Дмитрий Кулеба, Twitter, Специальная военная операция на Украине
В Сети высмеяли Кулебу за хвастовство о новом "ударе" по России

Пользователи Twitter осудили главу МИД Украины Кулебу за пост о трибунале над Россией

© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы после его поста о присоединении Северной Македонии к инициативе по созданию "трибунала" над Россией.
"Оставьте русских в покое, они нормальные", — написал один из комментаторов.
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"Вот это коалиция", — иронично отметил второй.
«
"Я не могу дождаться, когда все украинские политики и пропагандисты предстанут перед судом за всю ложь, коррупцию, мошенничество и казнокрадство. И ты тоже, дружище", — поделился третий.
"Восьмидесяти процентам мира плевать на этот прозападный трибунал", — подытожили читатели.
В марте заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон выступает за создание международного трибунала по Украине, который бы руководствовался в своей работе украинским законодательством.
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США требуют от Зеленского невозможного
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСеверная МакедонияДмитрий КулебаTwitter
 
 
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