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В Сети высмеяли Кулебу за хвастовство о новом "ударе" по России
В Сети высмеяли Кулебу за хвастовство о новом "ударе" по России - РИА Новости, 29.04.2023
В Сети высмеяли Кулебу за хвастовство о новом "ударе" по России
Пользователи Twitter высмеяли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы после его поста о присоединении Северной Македонии к инициативе по созданию... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T16:23
2023-04-29T16:23
2023-04-29T18:40
в мире
россия
украина
северная македония
дмитрий кулеба
twitter
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы после его поста о присоединении Северной Македонии к инициативе по созданию "трибунала" над Россией."Оставьте русских в покое, они нормальные", — написал один из комментаторов."Вот это коалиция", — иронично отметил второй."Восьмидесяти процентам мира плевать на этот прозападный трибунал", — подытожили читатели. В марте заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон выступает за создание международного трибунала по Украине, который бы руководствовался в своей работе украинским законодательством.
https://ria.ru/20230429/ukraina-1868682360.html
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в мире, россия, украина, северная македония, дмитрий кулеба, twitter
В мире, Россия, Украина, Северная Македония, Дмитрий Кулеба, Twitter, Специальная военная операция на Украине
В Сети высмеяли Кулебу за хвастовство о новом "ударе" по России
Пользователи Twitter осудили главу МИД Украины Кулебу за пост о трибунале над Россией