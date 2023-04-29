https://ria.ru/20230429/kuleba-1868722049.html

В Сети высмеяли Кулебу за хвастовство о новом "ударе" по России

В Сети высмеяли Кулебу за хвастовство о новом "ударе" по России - РИА Новости, 29.04.2023

В Сети высмеяли Кулебу за хвастовство о новом "ударе" по России

Пользователи Twitter высмеяли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы после его поста о присоединении Северной Македонии к инициативе по созданию... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T16:23

2023-04-29T16:23

2023-04-29T18:40

в мире

россия

украина

северная македония

дмитрий кулеба

twitter

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter высмеяли министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы после его поста о присоединении Северной Македонии к инициативе по созданию "трибунала" над Россией."Оставьте русских в покое, они нормальные", — написал один из комментаторов."Вот это коалиция", — иронично отметил второй."Восьмидесяти процентам мира плевать на этот прозападный трибунал", — подытожили читатели. В марте заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон выступает за создание международного трибунала по Украине, который бы руководствовался в своей работе украинским законодательством.

https://ria.ru/20230429/ukraina-1868682360.html

https://ria.ru/20230429/trebovanie-1868634878.html

россия

украина

северная македония

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в мире, россия, украина, северная македония, дмитрий кулеба, twitter