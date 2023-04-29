https://ria.ru/20230429/kndr-1868724717.html
Эксперт прокомментировал высказывания Байдена о смене режима в КНДР
Эксперт прокомментировал высказывания Байдена о смене режима в КНДР - РИА Новости, 29.04.2023
Эксперт прокомментировал высказывания Байдена о смене режима в КНДР
Угрозы американского президента Джо Байдена о "смене режима" КНДР, если та попытается нанести ядерный ударный удар по США или их союзникам — традиционная... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T16:36
2023-04-29T16:36
2023-04-29T16:36
в мире
сша
джо байден
юн сок ель
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Угрозы американского президента Джо Байдена о "смене режима" КНДР, если та попытается нанести ядерный ударный удар по США или их союзникам — традиционная американская политика, развитие военной мощи Северной Кореи является "костью в горле" у Вашингтона и Сеула, заявил в субботу РИА Новости заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения Дмитрий Мосяков. Ранее Байден по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем пригрозил "сменой режима" КНДР, если та попытается нанести ядерный ударный удар по США или их союзникам. "Что касается смены режима, здесь ничего нового нет. Разные президенты США уже столько раз угрожали Северной Корее, проводили манёвры, высаживались на берег и все это с нулевым эффектом. Это традиционная американская политика, направленная на уничтожение, сокрушение северокорейского режима.", — сказал Мосяков. Он подчеркнул, что США "раздражает" развитие Северной Кореи. В свою очередь, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, комментируя слова Байдена о "смене режима", заявила, что их можно принять за бессмысленные высказывания человека в преклонном возрасте, старика без будущего.
https://ria.ru/20230415/vashington-1865404899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, юн сок ель, кндр (северная корея)
В мире, США, Джо Байден, Юн Сок Ель, КНДР (Северная Корея)
Эксперт прокомментировал высказывания Байдена о смене режима в КНДР
Эксперт Мосяков назвал угрозы Байдена о смене режима в КНДР традиционной политикой США
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Угрозы американского президента Джо Байдена о "смене режима" КНДР, если та попытается нанести ядерный ударный удар по США или их союзникам — традиционная американская политика, развитие военной мощи Северной Кореи является "костью в горле" у Вашингтона и Сеула, заявил в субботу РИА Новости заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения Дмитрий Мосяков.
Ранее Байден по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем
пригрозил "сменой режима" КНДР, если та попытается нанести ядерный ударный удар по США или их союзникам.
Вашингтону не доверяют даже союзники
"Что касается смены режима, здесь ничего нового нет. Разные президенты США уже столько раз угрожали Северной Корее, проводили манёвры, высаживались на берег и все это с нулевым эффектом. Это традиционная американская политика, направленная на уничтожение, сокрушение северокорейского режима.", — сказал Мосяков.
Он подчеркнул, что США "раздражает" развитие Северной Кореи.
«
"Страна усиливает свою военную составляющую: они собираются запустить спутник, становятся все более мощными и управляемыми ракеты. Это кость в горле у Соединённых Штатов и Южной Кореи", — добавил эксперт.
В свою очередь, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон
, комментируя слова Байдена о "смене режима", заявила, что их можно принять за бессмысленные высказывания человека в преклонном возрасте, старика без будущего.
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