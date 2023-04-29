https://ria.ru/20230429/kndr-1868724717.html

Эксперт прокомментировал высказывания Байдена о смене режима в КНДР

Эксперт прокомментировал высказывания Байдена о смене режима в КНДР - РИА Новости, 29.04.2023

Эксперт прокомментировал высказывания Байдена о смене режима в КНДР

Угрозы американского президента Джо Байдена о "смене режима" КНДР, если та попытается нанести ядерный ударный удар по США или их союзникам — традиционная... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T16:36

2023-04-29T16:36

2023-04-29T16:36

в мире

сша

джо байден

юн сок ель

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Угрозы американского президента Джо Байдена о "смене режима" КНДР, если та попытается нанести ядерный ударный удар по США или их союзникам — традиционная американская политика, развитие военной мощи Северной Кореи является "костью в горле" у Вашингтона и Сеула, заявил в субботу РИА Новости заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения Дмитрий Мосяков. Ранее Байден по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем пригрозил "сменой режима" КНДР, если та попытается нанести ядерный ударный удар по США или их союзникам. "Что касается смены режима, здесь ничего нового нет. Разные президенты США уже столько раз угрожали Северной Корее, проводили манёвры, высаживались на берег и все это с нулевым эффектом. Это традиционная американская политика, направленная на уничтожение, сокрушение северокорейского режима.", — сказал Мосяков. Он подчеркнул, что США "раздражает" развитие Северной Кореи. В свою очередь, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, комментируя слова Байдена о "смене режима", заявила, что их можно принять за бессмысленные высказывания человека в преклонном возрасте, старика без будущего.

https://ria.ru/20230415/vashington-1865404899.html

https://ria.ru/20230317/kitay-1858378721.html

сша

кндр (северная корея)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, джо байден, юн сок ель, кндр (северная корея)