https://ria.ru/20230429/kndr-1868640949.html
Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена "стариком без будущего"
Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена "стариком без будущего" - РИА Новости, 29.04.2023
Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена "стариком без будущего"
Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, комментируя слова президента США Джо Байдена о "смене режима в... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T01:47
2023-04-29T01:47
2023-04-29T03:22
в мире
ким чен ын
сша
южная корея
джо байден
ким е чжон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576083623_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_ce0e974b3477f21e1ca99f790937fce6.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, комментируя слова президента США Джо Байдена о "смене режима в КНДР", заявила, что их можно принять за бессмысленные высказывания человека в преклонном возрасте, старика без будущего.Ранее Байден по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем пригрозил "сменой режима" КНДР, если та попытается нанести ядерный ударный удар по США или их союзникам."Это можно принять за бессмысленное высказывание человека в преклонном возрасте, который совсем не способен взять на себя ответственность за безопасность и будущее США, старика без будущего", - цитирует северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) заявление Ким Ё Чжон.Она добавила, что слова Байдена также можно рассматривать как угрожающую риторику.
https://ria.ru/20230428/obman-1868314511.html
сша
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576083623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4443acc0bf3f4e10e599760724a5e5ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ким чен ын, сша, южная корея, джо байден, ким е чжон
В мире, Ким Чен Ын, США, Южная Корея, Джо Байден, Ким Е Чжон
Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена "стариком без будущего"
Сестра Ким Чен Ына отреагировала на слова Байдена о смене режима в Северной Корее
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, комментируя слова президента США Джо Байдена о "смене режима в КНДР", заявила, что их можно принять за бессмысленные высказывания человека в преклонном возрасте, старика без будущего.
Ранее Байден по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем
пригрозил "сменой режима" КНДР, если та попытается нанести ядерный ударный удар по США или их союзникам.
"Это можно принять за бессмысленное высказывание человека в преклонном возрасте, который совсем не способен взять на себя ответственность за безопасность и будущее США, старика без будущего", - цитирует северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) заявление Ким Ё Чжон.
Она добавила, что слова Байдена также можно рассматривать как угрожающую риторику.
"В очередной раз обманули". В США рассказали, что скрыл Байден об Украине