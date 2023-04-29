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Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена "стариком без будущего"

Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена "стариком без будущего" - РИА Новости, 29.04.2023

Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена "стариком без будущего"

Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, комментируя слова президента США Джо Байдена о "смене режима в... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T01:47

2023-04-29T01:47

2023-04-29T03:22

в мире

ким чен ын

сша

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ким е чжон

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, комментируя слова президента США Джо Байдена о "смене режима в КНДР", заявила, что их можно принять за бессмысленные высказывания человека в преклонном возрасте, старика без будущего.Ранее Байден по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем пригрозил "сменой режима" КНДР, если та попытается нанести ядерный ударный удар по США или их союзникам."Это можно принять за бессмысленное высказывание человека в преклонном возрасте, который совсем не способен взять на себя ответственность за безопасность и будущее США, старика без будущего", - цитирует северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) заявление Ким Ё Чжон.Она добавила, что слова Байдена также можно рассматривать как угрожающую риторику.

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