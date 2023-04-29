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Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена "стариком без будущего" - РИА Новости, 29.04.2023
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01:47 29.04.2023 (обновлено: 03:22 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/kndr-1868640949.html
Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена "стариком без будущего"
Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена "стариком без будущего" - РИА Новости, 29.04.2023
Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена "стариком без будущего"
Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, комментируя слова президента США Джо Байдена о "смене режима в... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T01:47
2023-04-29T03:22
в мире
ким чен ын
сша
южная корея
джо байден
ким е чжон
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, комментируя слова президента США Джо Байдена о "смене режима в КНДР", заявила, что их можно принять за бессмысленные высказывания человека в преклонном возрасте, старика без будущего.Ранее Байден по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем пригрозил "сменой режима" КНДР, если та попытается нанести ядерный ударный удар по США или их союзникам."Это можно принять за бессмысленное высказывание человека в преклонном возрасте, который совсем не способен взять на себя ответственность за безопасность и будущее США, старика без будущего", - цитирует северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) заявление Ким Ё Чжон.Она добавила, что слова Байдена также можно рассматривать как угрожающую риторику.
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в мире, ким чен ын, сша, южная корея, джо байден, ким е чжон
В мире, Ким Чен Ын, США, Южная Корея, Джо Байден, Ким Е Чжон
Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена "стариком без будущего"

Сестра Ким Чен Ына отреагировала на слова Байдена о смене режима в Северной Корее

© AP Photo / Jorge SilvaКим Ё Чжон
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Jorge Silva
Ким Ё Чжон. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, комментируя слова президента США Джо Байдена о "смене режима в КНДР", заявила, что их можно принять за бессмысленные высказывания человека в преклонном возрасте, старика без будущего.
Ранее Байден по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем пригрозил "сменой режима" КНДР, если та попытается нанести ядерный ударный удар по США или их союзникам.
"Это можно принять за бессмысленное высказывание человека в преклонном возрасте, который совсем не способен взять на себя ответственность за безопасность и будущее США, старика без будущего", - цитирует северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) заявление Ким Ё Чжон.
Она добавила, что слова Байдена также можно рассматривать как угрожающую риторику.
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В миреКим Чен ЫнСШАЮжная КореяДжо БайденКим Е Чжон
 
 
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