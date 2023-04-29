https://ria.ru/20230429/intellekt-1868497493.html

"Равносильно появлению пороха". Ведущие армии мира готовятся к "революции"

"Равносильно появлению пороха". Ведущие армии мира готовятся к "революции" - РИА Новости, 29.04.2023

"Равносильно появлению пороха". Ведущие армии мира готовятся к "революции"

"Тот, кто станет лидером в сфере искусственного интеллекта, будет властелином мира", — говорил шесть лет назад Владимир Путин. С тех пор ИИ прошел длинный путь, РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T08:00

2023-04-29T08:00

2023-04-29T11:08

безопасность

технологии

сша

украина

россия

владимир путин

министерство обороны сша

f-16

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Давид Нармания. "Тот, кто станет лидером в сфере искусственного интеллекта, будет властелином мира", — говорил шесть лет назад Владимир Путин. С тех пор ИИ прошел длинный путь, в том числе в военной сфере. О применении этих разработок — в материале РИА Новости."Мертвая рука"Авторитетный журнал National Defence опубликовал статью, где рассказал о "живой лаборатории для ИИ". Речь идет о конфликте на Украине.Одна из наиболее развитых сфер, где применяют искусственный интеллект, — разведка и распознавание целей. Например, как отмечает издание, с его помощью определяют геолокацию по фото из открытых источников. Или для распознавания лиц. Программу, которую используют ВСУ, создала американская компания Clearview AI.Впрочем, когда речь заходит об ИИ, очень сложно сказать, где именно его "поле". Компьютер в широком смысле вошел в обиход военных очень давно — автоматика, например, помогает определять цели и наводить на них ракеты. Но он способен решать более сложные — и зловещие — задачи.Отечественную систему "Периметр", созданную еще в Советском Союзе, на Западе окрестили "Мертвая рука". Это комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом.В условиях войны на уничтожение ключевой целью, как известно, выступают центры управления. Задача — обезглавить войска противника и не дать им возможность отреагировать. Именно так и действует "Периметр". Обнаружив признаки ядерного удара, комплекс посылает запрос в Генштаб. Если ответ не поступает, обращается к "коллеге" — системе управления стратегическими ракетами "Казбек". Именно ее в ядерном чемоданчике носит рядом с президентом офицер в морской форме. Если и она не отзывается, "Периметр" сам принимает решение. Но для этого его датчики должны зафиксировать ядерную бомбардировку. Только после первых ударов запускаются баллистические ракеты управления. Иными словами, отмщение гарантировано.Однако даже такая сложная система, по мнению экспертов, — еще не искусственный интеллект.Как отмечает в статье для "Военной мысли" генерал-майор, доктор технических наук Василий Буренок, автоматизация процессов управления в военном отношении предполагает использование вычислительных машин для сбора информации, ее классификации и дальнейшего принятия решений людьми. А вот в случае с искусственным интеллектом компьютер сам принимает решения в условиях неопределенности, когда о происходящих событиях известно не все.Первые скандалыПоэтому ИИ и начали применять в первую очередь для того, чтобы развеять пресловутый "туман войны". Один из примеров — многомиллионная инициатива Пентагона Project Maven.Проект должен стать новыми "глазами" военных. Человек не в состоянии обработать колоссальное количество видео и фотоснимков с американских спутников и разведывательных дронов — потому и привлекли помощника.Именно с этим проектом связаны первые громкие скандалы вокруг вопросов этики. Сотрудники Google, которая выступала одним из подрядчиков Пентагона, в апреле 2018-го подали петицию в знак протеста против участия компании в создании военных технологий. Письмо подписали около четырех тысяч человек. Когда реакции не последовало, несколько десятков из них уволилось.Тем не менее спустя несколько месяцев IT-гигант отказался продлевать контракт с Министерством обороны США. Договор истекал в марте 2019-го.Стоимость подряда для такой корпорации невелика: Forbes сообщал о 15 миллионах долларов. Однако место Google заняли конкуренты — Microsoft и Amazon. Те заработали суммарно 50 миллионов и хотят дальше сотрудничать с Пентагоном.Научится летать самостоятельноНа распознавании целей не остановились. Уже в 2020-м США заключили контракт на оснащение дронов MQ-9 Reaper искусственным интеллектом. General Atomics получила за это 93,3 миллиона долларов.Теперь компания разрабатывает технологию, которая позволит БПЛА перейти в автономный режим — самостоятельно летать, выбирать объекты слежения и обрабатывать данные.В перспективе искусственный интеллект хотят обучить управлению роем дронов. Разработки в этой сфере уже идут. Смерть с небесВпрочем, совершенствуют и управление отдельными БПЛА. На прошлой неделе российская компания "Беспилотные аппараты" представила опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе самолетного типа К-5. Он может распознавать тепловые сигнатуры и визуальные образы. Иными словами, оператор должен вывести его в район нахождения цели, а К-5 сам найдет ее и уничтожит.При этом отдельные образцы уже превосходят человека в управлении беспилотниками. Как сообщает издание South China Morning Post, в марте китайские военные смоделировали бой ударных групп, которыми управляли ИИ и люди.И компьютер не оставил шансов человеку — несмотря на то, что поначалу тот захватил инициативу, используя разные тактики. Но искусственный интеллект быстро исправил положение, сумев зайти в хвост оппоненту. От него оператор так и не смог оторваться, хотя маневрировал полторы минуты. Это вечность для сражения, исход которого порой решается за доли секунды.Комментируя эксперимент, исследователи высказывают мнение, что ставка на самолеты, способные поражать цели издалека, — тупиковая ветвь развития боевой авиации."Благодаря технологиям малозаметности и радиоэлектронного противодействия 25-40 процентов воздушных сражений в будущем будут вестись на ближней дистанции", — подчеркивают специалисты.Машина управляет машинойИ к таким боям искусственный интеллект уже подходит во всеоружии. Причем речь идет о полноценных боевых самолетах.В 2020-м Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Министерства обороны США провело соревнования AlphaDogfight Trial. Участники — восемь команд разработчиков — создавали программу, способную управлять истребителем. Испытывали детища на симуляторе FlightGear, имитирующем F-16.В финале их творения сражались друг с другом. Победителем вышел ИИ от компании Heron System, который затем схлестнулся с опытным пилотом ВВС. Противостояние завершилось со счетом 5:0 в пользу программы.Новые вызовыНо одно дело управлять беспилотником, истребителем или даже роем дронов, и другое —боевыми действиями. В нынешнем конфликте на Украине мониторить ситуацию уже позволяют БПЛА, но руководят процессом все еще люди. В дальнейшем и эту функцию предлагают переложить на искусственный интеллект.И его уже понемногу привлекают к проведению командно-штабных учений.Способность ИИ руководить юнитами лучше, чем люди, подтвердилась несколько лет назад. В 2019-м программа от компании Илона Маска Open AI победила действующих чемпионов мира в игре Dota 2 — команду OG. А в матчах с открытым доступом, когда вызов машине могли бросить любые игроки, доля побед составила 99,4 процента. Это подтвердило способность компьютера справляться с задачами в условиях ограниченной информации.Дальнейшее развитие искусственного интеллекта, как считают эксперты, может привести к революции в военном деле, сопоставимой с изобретением пороха и ядерного оружия. Впрочем, куда более уместной кажется другая аналогия — освоение огня. Это позволило человеку стать царем природы. Теперь звучат опасения, что людей сместит с трона ими же созданный инструмент — если дать ему неограниченный доступ к оружию.

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Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

безопасность, технологии, сша, украина, россия, владимир путин, министерство обороны сша, f-16