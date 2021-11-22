https://ria.ru/20211122/gremlin-1759813573.html

"Это изменит расклад сил". Пентагон успешно испытал "летающий авианосец"

"Это изменит расклад сил". Пентагон успешно испытал "летающий авианосец" - РИА Новости, 22.11.2021

"Это изменит расклад сил". Пентагон успешно испытал "летающий авианосец"

В США опробовали технологию будущего — в небо поднялся транспортный самолет C-130A с экспериментальными беспилотниками X-61A Gremlin на борту. Рои дронов, по... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T08:00

2021-11-22T08:00

2021-11-22T08:03

безопасность

сша

афганистан

министерство обороны сша

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кронштадт

виктор мураховский

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. В США опробовали технологию будущего — в небо поднялся транспортный самолет C-130A с экспериментальными беспилотниками X-61A Gremlin на борту. Рои дронов, по мнению американцев, обеспечат господство в воздухе над любым противником. Аналогичные разработки есть и в России. О плюсах и минусах такой тактики — в материале РИА Новости.Особая рольДроны, как показывают последние конфликты, стремительно вытесняют пилотируемую авиацию: ведут разведку, указывают на цели, наносят удары и выполняют роль узлов связи. Преимущества очевидны: дешевле и жизни летчика ничего не угрожает. Но у большинства современных военных беспилотников малый радиус действия, это авиация тактического звена (исключение — американские RQ-4 Global Hawk с дальностью около тысячи километров). Поэтому пункт управления дронами, как правило, находится недалеко от зоны боевых действий. Достаточно его уничтожить, и аппараты рухнут.Пентагон пытается решить эту проблему с 2014 года. В том числе с помощью проекта Gremlins — недорогие БПЛА среднего размера с полуавтономной системой управления. Главное требование: дроны должны базироваться на пилотируемом самолете и возвращаться на носитель после выполнения боевой задачи. С 2018-го технологию испытывали на базе экспериментальных X-61A — с переменным успехом.В ноябре 2019 года проверяли аэродинамику "Гремлинов" — под крылом самолета. В январе 2020-го дрон впервые отделился от носителя и отправился в свободный полет.По замыслу разработчиков, после выполнения боевой задачи беспилотник стыкуется с док-станцией, которую на тросе тащит С-130А, и транспортник втягивает его в грузовой отсек. Однако все девять попыток вернуться на базу были неудачными — мешала чрезмерная тряска. Ликвидировать ее удалось лишь сейчас.Собрать за полчасаТактико-технические характеристики X-61A "Гремлин" известны. Это беспилотник самолетного типа с толстым фюзеляжем, узким прямым крылом и турбореактивным двигателем. Длина — 4,2 метра, размах крыльев — около 3,5 метра. Взлетная масса — 680 килограммов, из которых 66 — полезная нагрузка.Дальность — 560 километров. Малый боевой радиус нивелируется возможностью базирования на дальнемагистральном самолете — это ноу-хау проекта."В случае успеха ВВС США получат совершенно новые боевые возможности, — рассказал журналистам менеджер программы "Гремлин" Тим Китер. — Мы сможем запускать дроны в воздух на границе зоны действия ПВО противника. Самолет-носитель остается вне зоны поражения, а рой запущенных с него дронов собирает информацию, идентифицирует цели и выполняет другие функции в опасной для летчиков зоне".По словам Китера, следующий этап — тестовый запуск сразу четырех дронов. Самолет должен потом собрать их за полчаса.Независимо от результатов наблюдатели уже заговорили о тактике войн будущего: применении недорогих беспилотников целыми роями. Расчет Пентагона, по мнению экспертов, прост. В случае вооруженного противостояния с равным или близким по силе противником американцы задействуют прежде всего авиацию. В авангарде пойдут БПЛА, которые не только укажут на цели, прикроют от радиоэлектронного противодействия, но и смогут заправлять пилотируемые самолеты топливом.Сила "роя"Такие технологии развивают не только в США. В частности, российская компания "Кронштадт" работает над системой применения роя дронов на основе искусственного интеллекта."Основной упор — на автономизацию бортов, повышение их интеллекта, информационной осведомленности беспилотников, — объясняет генеральный директор предприятия Сергей Богатиков. — Это наделяет их способностью самостоятельно принимать правильные решения — при минимальном участии человека".Как ожидается, перспективное соединение будет самостоятельно распределять функции — ударные, разведывательные. В перспективе беспилотная "орда" сможет автономно искать и поражать заданные цели, передавая информацию о них союзным силам."Существенный минус"Не исключено, что умные рои и "летающие авианосцы" станут обязательными в операциях с участием наземных, воздушных и морских войск."Самолет военно-транспортной авиации способен взять на борт достаточно много небольших БПЛА и выполнять при них функции крылатого штаба, — говорит главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Дроны смогут возвращаться на носитель (например, для дозаправки) и вновь отправляться на задание. К примеру, "Гремлины" допустимо задействовать в качестве барражирующих боеприпасов. Если же они не обнаружат достойную цель — вернутся обратно".Впрочем, по его словам, у технологии есть и недостатки. Главный — уязвимость самолета-носителя."Чтобы потопить авианосец, нужно прорвать противовоздушные и противоракетные рубежи его эскорта. Для уничтожения самолета-транспортника достаточно одной зенитной ракеты, — уточняет Мураховский. — А российские ЗРС С-400 поражают цели на удалении до 400 километров".Таким способом, считает эксперт, можно воевать лишь с противником без развитой системы ПВО — например, террористами. Однако в том же Афганистане американские беспилотники мало повлияли на ситуацию в целом.

https://ria.ru/20211118/pentagon-1759560084.html

https://ria.ru/20211116/ispytaniya-1759288310.html

https://ria.ru/20211116/drony-1759246728.html

https://ria.ru/20211118/strela-1759587627.html

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